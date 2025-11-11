ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट के जख्मियों से नहीं मिलने दिया जा रहा...सोमवार रात से भटक रहे परिजन

ईटीवी भारत ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

Delhi blast
मंगलवार, 11 नवंबर को नई दिल्ली स्थित एलएनजेपी अस्पताल के बाहर रोते बिलखते लाल किले के पास हुए विस्फोट में मारे गए नौमान के परिजन. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

संतू दास/चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट में कम से कम नौ लोगों की मौत होने की सूचना है. करीब एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं. जख्मी लोगों को इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल (एलएनजेपी) में भर्ती कराया गया है. यहां इलाज चल रहे एक जख्मी के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन मुलाकात नहीं करने दे रहा है.

लाल किले के पास हुए विस्फोट में घायल जिस व्यक्ति के परिजनों को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है उसका नाम शाकिब है. अस्पताल के बाहर परेशान उसके भाई तौकीफ ने बताया कि वह अपने बड़े भाई से मिलने का इंतजार कर रहा है. तौफीक का कहना था कि कुछ अधिकारी उसे उसके बड़े भाई से मिलने नहीं दे रहे हैं. उसने अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि उसे और उनके परिवार के सदस्यों को शाकिब से मिलने की अनुमति दें.

Delhi blast
एलएनजेपी अस्पताल में सोमवार, 10 नवंबर को घायलों को लेकर पहुंची एम्बुलेंस. (PTI)

तौफिक ने बताया कि उसका घर हरियाणा में है. तीन साल से उसका भाई शाकिब दिल्ली में कैब चला रहा है. घटना के बारे में बताते हुए उसने कहा कि विस्फोट के 10 मिनट बाद ही शाकिब ने फोन कर घटना की जानकारी दी थी. उसने बताया था कि चांदनी चौक में एक यात्री को छोड़ने गया था. यात्री को छोड़ने के बाद, जब वह ट्रैफिक लाइट के पास लाल किला पार कर रहा था, तभी विस्फोट हो गया. उसने फोन पर बताया कि वह विस्फोट में घायल हो गया है. उसे एलएनजेपी लाया गया है और उसका इलाज चल रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही तौकीफ अपने माता-पिता के साथ एलएनजेपी अस्पताल पहुंचा. सोमवार शाम से ही अस्पताल में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा है. तौफिक ने बताया कि कल रात तो नहीं ही मिलने दिया गया. मंगलवार को भी कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन हर बार मना कर दिया.

तौकीफ ने ईटीवी भारत से कहा, "जब भी हम उनसे अपने बड़े भाई से मिलने की अनुमति मांगते हैं, तो वे कहते हैं कि वरिष्ठ कर्मचारियों की अनुमति के बाद ही हमें उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी. मैं सिर्फ अपने बड़े भाई से मिलना चाहता हूं. मुझे उनसे मिलने देना चाहिए."

इसी तरह, आजाद का एक रिश्तेदार भी अस्पताल में उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहा है. आजाद, ई-रिक्शा चलाता है. ईटीवी भारत द्वारा पूछे जाने पर उनके रिश्तेदार ने कहा, "कृपया मुझे अकेला छोड़ दें." ईटीवी भारत ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

दिल्ली विस्फोट
DELHI LNJP HOSPITAL
DELHI RED FORT BLAST
लाल किला ब्लास्ट
DELHI BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.