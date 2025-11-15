ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट से पहले नूंह में उमर ने कमरा लिया, मकान मालिक महिला फरार, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस

नूंह : दिल्ली में हुए ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसियों को नूंह जिले में एक अहम सफलता हाथ लगी है. जांच टीमों को गोयल अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर (बालाजी पेट्रोल पंप के निकट, दिल्ली - अलवर रोड) नूंह के सीसीटीवी कैमरे से वो फुटेज मिला है, जिसमें संदिग्ध आतंकी उमर की संदिग्ध कार साफ दिखाई दे रही है. उमर ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले नूंह में 10 दिन के लिए एक कमरा किराए पर लिया था.

सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस : शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें नूंह की हिदायत कॉलोनी, पिनगवां रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची थीं. सुबह से ही शुरू हुई तलाशी और पूछताछ का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा और अभी भी विभिन्न स्थानों पर जांच चल रही है. शनिवार को देर रात तक भी केंद्रीय जांच एजेंसियां गोयल अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी रही तो पुलिस के कुछ जवान उस घर पर कड़ा पहरा देते हुए दिखाई दिए जहां पर ब्लास्ट में मरने वाले डॉक्टर उमर नबी के ठहरने की खबर सामने आई थी. कुल मिलाकर दो दिन से केंद्रीय जांच एजेंसियां नूंह शहर में अलग - अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम कर रही हैं. अल्ट्रासाउंड केंद्र के पड़ोस में चाय की दुकान चलाने वाले हारून ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन से लगातार पुलिस वहां आ रही है और जांच कर रही है.

नूंह में आतंकी उमर नबी का सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद जांच जारी (Etv Bharat)

उमर ने नूंह में कमरा लिया था !: जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिशियन शोएब ने उमर को मकान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. शोएब पहले से पुलिस की हिरासत में है. इलेक्ट्रिशियन की रिश्तेदार मकान मालिक महिला ने उमर को 10 दिन के लिए मकान किराए पर दिया था. फिलहाल मकान पर ताला लटका हुआ है और महिला परिजनों के साथ गायब बताई जा रही है. जांच एजेंसियां उसकी तलाश में लगी हुई है.