दिल्ली ब्लास्ट से पहले नूंह में उमर ने कमरा लिया, मकान मालिक महिला फरार, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस
दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध आतंकी उमर नबी ने नूंह में कमरा लिया था. सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस जांच कर रही है.
Published : November 15, 2025 at 11:00 PM IST
नूंह : दिल्ली में हुए ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसियों को नूंह जिले में एक अहम सफलता हाथ लगी है. जांच टीमों को गोयल अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर (बालाजी पेट्रोल पंप के निकट, दिल्ली - अलवर रोड) नूंह के सीसीटीवी कैमरे से वो फुटेज मिला है, जिसमें संदिग्ध आतंकी उमर की संदिग्ध कार साफ दिखाई दे रही है. उमर ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले नूंह में 10 दिन के लिए एक कमरा किराए पर लिया था.
सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही पुलिस : शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें नूंह की हिदायत कॉलोनी, पिनगवां रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची थीं. सुबह से ही शुरू हुई तलाशी और पूछताछ का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा और अभी भी विभिन्न स्थानों पर जांच चल रही है. शनिवार को देर रात तक भी केंद्रीय जांच एजेंसियां गोयल अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी रही तो पुलिस के कुछ जवान उस घर पर कड़ा पहरा देते हुए दिखाई दिए जहां पर ब्लास्ट में मरने वाले डॉक्टर उमर नबी के ठहरने की खबर सामने आई थी. कुल मिलाकर दो दिन से केंद्रीय जांच एजेंसियां नूंह शहर में अलग - अलग जगह पर सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम कर रही हैं. अल्ट्रासाउंड केंद्र के पड़ोस में चाय की दुकान चलाने वाले हारून ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन से लगातार पुलिस वहां आ रही है और जांच कर रही है.
उमर ने नूंह में कमरा लिया था !: जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिशियन शोएब ने उमर को मकान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. शोएब पहले से पुलिस की हिरासत में है. इलेक्ट्रिशियन की रिश्तेदार मकान मालिक महिला ने उमर को 10 दिन के लिए मकान किराए पर दिया था. फिलहाल मकान पर ताला लटका हुआ है और महिला परिजनों के साथ गायब बताई जा रही है. जांच एजेंसियां उसकी तलाश में लगी हुई है.
सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी हुंडई i20 : इससे पहले भी नूंह का एक सीसीटीवी जांच एजेंसियों के हाथ लग चुका है जिसमें आतंकी उमर दिल्ली में ब्लास्ट वाली हुंडई i20 कार लेकर फिरोजपुर झिरका के टोल प्लाजा से जाते हुए नज़र आया था. दिल्ली ब्लास्ट के लिए अमोनियम नाइट्रेट बेचने के मामले में पहले ही जांच एजेंसियां नूंह के एक खाद कारोबारी को हिरासत में ले चुकी है. जांच एजेंसियां मान रही है कि आतंकी उमर नबी ने नूंह में 10 दिन बिताने के दौरान पूरी साज़िश रची और यहीं से विस्फोटक सामाग्री लादकर वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ था. हालांकि इसकी पुष्टि होना बाकी है.
कई और गिरफ्तारी हो सकती है : नूंह से मिला ये नया सुराग अब पूरे नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में अहम कड़ी साबित हो सकता है. स्थानीय पुलिस भी केंद्रीय एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रही है और क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है. जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन मिले सुरागों से लग रहा है कि आतंकी मॉड्यूल की जड़ें नूंह तक फैली हुई हैं. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता
