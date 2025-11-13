ETV Bharat / bharat

दिल्ली विस्फोट : आतंकी उमर नबी के दोस्त आरिफ डार के घर पहुंची ईटीवी भारत की टीम, उसकी मां बोली, 'मेरे बेटा खुदकुशी...'

मामले में बानोपोरा के यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ ​​शाहिद को भी इसी गिरोह का हिस्सा बताया गया है. लेकिन यहां के निवासी आरिफ को आरोपियों में पाकर हैरान हैं, क्योंकि वे उसे बचपन से ही मेडिकली 'अयोग्य' मानते थे.

हालांकि, दिल्ली कार विस्फोट में मारे गए उमर नबी सहित चार डॉक्टरों से जुड़े इंटर स्टेट और इंटरनेशनल आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद यहां के निवासियों ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता का पता चला. फरीदाबाद से आरोपी डॉक्टरों के पास से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सहित विस्फोटक सामग्री के साथ हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया गया है.

ईटीवी भारत की टीम जब वहां पर पहुंची तो यह पाया कि आरिफ डार के घर के बाहर दुकानें सामान्य दिनों की भांति खुली हैं. उसका घर भी सामान्य दिख रहा है. वहां पर मौजूद लोग ठंड से बचने के लिए इंतजामात कर रहे हैं. आसपास की दुकानों में उनके बीच इस केस को लेकर चर्चा हो रही है. स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी पोस्टर के बारे में सुना है, लेकिन इस पोस्टर की ओर किसी का ध्यान नहीं गया.

इस मामले में तीन और नाम सामने आए हैं. कुलगाम के डॉ अदील राथर, कोइल पुलवामा के मुजम्मिल शकील गनी और लखनऊ के शाहीन साईद. पुलिस के अनुसार ये सभी आतंकी सेल के सदस्य थे. ये लोग जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते थे. जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही इन आतंकियों के नेटवर्क का तब भंडाफोड़ किया, जब उन्होंने आरिफ समेत कुछ युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी.

इस विस्फोट में 13 लोग मारे गए हैं. शुरुआती जांच में पुलिस ने एक नए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है. इसका नाम है -व्हाइट कॉलर सिंडिकेट. पुलिस के अनुसार विस्फोट I20 कार में हुआ था. यह विस्फोटक से लदा हुआ था. जांच एजेंसी ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार आतंकी डॉ उमर नबी ने पैनिक में आकर विस्फोट कर दिया. वह कोइल पुलवामा का रहने वाला था.

श्रीनगर : दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले के तार श्रीनगर के नौगाम के बानोपोरा से जुड़ रहे हैं. जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से एक है 22 वर्षीय आरिफ निसार डार. आरिफ स्कूल ड्रॉपआउट है. उसने अपने परिवार के सामने कबूल किया है कि उनके पड़ोस में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के धमकी भरे पोस्टर लगाने में उसकी संलिप्तता थी. वह यह भी मानता है कि ऐसा करना उसकी गलती थी.

आरिफ की मां गुलशन ने अपने बेटे की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी. उन्होंने सरकारी तृतीयक एसएमएचएस अस्पताल से दवाइयां और पर्चे दिखाते हुए कहा, "उसने एक साल पहले पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की थी. वह घबराहट के दौरे के कारण हिंसक हो जाता है और ऊंचाई से गिरने के बाद से बचपन से ही इस समस्या से पीड़ित है."

आरिफ तीन भाइयों में मंझला है. 11वीं में फेल होने के बाद उसके परिवार ने उसे पिता का हाथ बंटाने को कहा था. उसके पिता एक लोकल ठेकेदार हैं. उसकी बड़ी बहन शादीशुदा है. उसका छोटे भाई आठवीं फेल है. पढ़ाई छोड़ने के बाद छोटा भाई कारपेंटर का काम करता है.

एक ओर बेटी और दूसरी ओर बेटे के बीच बैठी गुलसन ने ईटीवी भारत को बताया कि 18 अक्टूबर को जैसे ही पुलिस का कॉल आया, उसके पिता ने तुरंत ही नौगाम पुलिस थाने जाकर आरिफ को सरेंडर करवा दिया.

गुलशन ने कहा, "आरिफ ने मेरे सामने कुछ नहीं कहा. हम पुलिस थाने में उससे दो-दो बार मिले. उसने पोस्टर वाली गलती स्वीकार कर ली. पुलिस के सामने भी इसे स्वीकार किया. वह पुलिस से माफी की उम्मीद कर रहा था, उसने बताया कि इस पोस्टर का क्या मतलब है, वह इसे नहीं जान सका."

आरिफ के गांव से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद रेसिडेंशियल कॉलोनी है. इस कॉलोनी के लोग यह विश्वास नहीं कर रहे हैं कि पिछले पांच सालों से एक व्यक्ति मस्जिद में प्रार्थना करवा रहा है, उस पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप लगा है. उसका नाम है मौलवी इरफान अहमद वागे. वह शोपियां का मूल निवासी है. उसने कश्मीर और यूपी के मदरसों से शिक्षा पूरी करने के बाद 2019 से यहां पर मौलवी नियुक्त हुआ था. स्थानीय लोग उसे इंट्रोवर्ट बताते हैं. वह साप्ताहिक अवकाश अपने परिवार के साथ बिताता था.

कम्युनिटी प्रेसिडेंट फारूक अहमद समेत स्थानीय निवासियों ने मौलवी के व्यवहार को 'सभ्य' बताया है. उनके अनुसार उनका उपदेश सामुदायिक मुद्दों पर केंद्रित होता था. अहमद ने कहा, "वह कभी जिहाद पर बात या उपदेश नहीं देते थे, बल्कि मुख्य रूप से माता-पिता के प्रति जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते थे. उन्होंने 2-3 साल पहले शादी की थी और अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ मस्जिद परिसर में एक आवासीय क्वार्टर में रह रहे थे." उन्होंने दावा किया कि उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में उनका विवरण जमा कर दिया था और पुलिस उन्हें सामुदायिक बैठकों में भी बुलाती थी.

इस मस्जिद में नमाज पढ़ाने के दौरान, उसने बानोपोरा मोहल्ले से भी करीबी रिश्ते बनाए रखे थे, जहां वह शाम को धार्मिक कक्षाएं चलाता था. एक अधिकारी ने बताया कि वह उस इलाके के युवाओं को भी शिक्षा देता था जहां से पोस्टर बरामद हुए थे. उन्होंने उसे डॉक्टरों को भी कट्टरपंथी बनाने और उनमें विचारधारा भरने का एक प्रमुख साज़िशकर्ता बताया. आरिफ की मां ने बताया कि उसके बेटे ने एक साल पहले सामुदायिक दर्सगाह छोड़ दिया था और वे उस पर वहां जाने का दबाव डाल रहे थे क्योंकि बहुत से लोग वहां जाते थे. अधिकारी ने बताया कि इस तरह मौलवी चुपचाप बिना किसी संदेह के युवाओं का ब्रेनवॉश कर रहा था. निवासियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने मौलवी के आवासीय क्वार्टर से कुछ पोस्टर भी जब्त किए.

ये भी पढ़ें : प्रमुख मुसलमानों के मंच ने दिल्ली विस्फोट की निंदा की, कश्मीर में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया गया