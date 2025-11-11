ETV Bharat / bharat

दिल्ली धमाका: अमित शाह के आवास पर शुरू हुई हाईलेवल मीटिंग, NIA निदेशक समेत शामिल हुए आलाधिकारी

अमित शाह लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट के सिलसिले में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं.

SHAH HIGH LEVEL SECURITY MEETING
फाइल फोटो (ANI)
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद मंगलवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. मंगलवार शाम को हुए इस विस्फोट में नौ लोग मारे गए थे.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह हो रही इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल होंगे. जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल होंगे.

अमित शाह ने सोमवार को कहा कि वह आज सुबह शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ विस्फोट की विस्तृत समीक्षा करेंगे. शाह ने यहां एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'कल सुबह, हम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्रालय में विस्फोट की विस्तृत समीक्षा करेंगे.'

गृह मंत्री ने कहा था कि शीर्ष जाँच एजेंसियाँ पूरी तत्परता से विस्फोट की जाँच कर रही हैं और हुंडई आई-20 कार में हुए विस्फोट की गहराई से जाँच करेगी. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक धीमी गति से चल रही कार में एक उच्च-तीव्रता वाला विस्फोट हुआ, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए.

विस्फोट के तुरंत बाद शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की और एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस को शामिल करते हुए एक समन्वित, बहु-एजेंसी जांच का निर्देश दिया. सभी एजेंसियों को विस्फोट की प्रकृति और कारण की व्यापक जाँच करने और जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

मंगलवार सुबह, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की एक टीम ने अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने के लिए घटनास्थल का फिर से दौरा किया, क्योंकि एनआईए और एनएसजी इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के प्रकार का पता लगाने के प्रयास जारी रखे हुए हैं.

इस बीच, दिल्ली पुलिस सोमवार शाम लाल किले के पास हुए उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) से जुड़े होने का दावा करने वाले एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की भी जाँच कर रही है. सूत्रों ने बताया कि घटना की पुलिस की प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि आई-20 कार का जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक का रास्ता था. सूत्रों ने बताया कि जिस आई-20 कार में विस्फोट हुआ, उसे कथित तौर पर पुलवामा के एक निवासी ने खरीदा था.

दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है, जिसमें संदिग्ध की कार लाल किले के पास पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दे रही है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, फुटेज से संकेत मिलता है कि उस समय संदिग्ध अकेला था. लाल किले के बाहर हुए भीषण विस्फोट के बाद, दिल्ली पुलिस की टीमों ने पहाड़गंज, दरियागंज और आसपास के इलाकों के होटलों में रात भर व्यापक तलाशी अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान सभी होटलों के रजिस्टरों की गहन जाँच की गई.

