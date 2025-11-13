ETV Bharat / bharat

दिल्ली विस्फोट की जांच से कश्मीरी डॉक्टर चिंतित, एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई

लाल किले के पास कार धमाके की जांच एजेंसियां कर रही हैं. ( ETV Bharat )

इन सात लोगों के साथ, पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार ग़जवत-उल-हिंद (एजीयूएच) से जुड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े एक अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है. उसी दिन शाम को, दिल्ली के लाल किले के पास एक विस्फोट में 13 नागरिक मारे गए, जो कथित तौर पर कोइल, पुलवामा के डॉ. उमर नबी द्वारा चलाई जा रही कार में हुआ था.

10 नवंबर को, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा कि उसने दो कश्मीरी डॉक्टरों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुलगाम निवासी डॉ. आदिल अहमद राथर और हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय से पुलवामा के कोइल निवासी डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई को गिरफ्तार किया है.

नियमित कामकाज के बीच, घाटी में चिकित्सा जगत में भय और चिंता व्याप्त है, क्योंकि कई एजेंसियां जांच का दायरा बढ़ा रही हैं.

एसएमएचएस अस्पताल में सफेद कोट और कंधों पर स्टेथोस्कोप लटकाए डॉक्टर मरीज़ों की देखभाल के लिए वार्डों की ओर दौड़ रहे हैं, जबकि प्रोफेसर और युवा एमबीबीएस छात्र मरीजों और तीमारदारों की हमेशा की तरह भीड़ के बीच कॉलेज के कक्षाओं और प्रदर्शन कक्षों की ओर बढ़ रहे हैं.

श्रीनगर: दिल्ली में हुए कार विस्फोट, जिसमें 13 नागरिक मारे गए थे, के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए जांच एजेंसियां छापेमारी और तलाशी अभियान तेज कर रही हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के गलियारे और वार्ड मरीजों और उनके तीमारदारों से खचाखच भरे हैं. कई डॉक्टरों को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद डॉक्टर और छात्र चिंता में हैं.

इन घटनाओं के बाद, पुलिस ने कश्मीर में सैकड़ों संदिग्धों पर कार्रवाई शुरू की और उन्हें हिरासत में लिया. जांच एजेंसियों ने जीएमसी के कई डॉक्टरों से पूछताछ की. जीएमसी के पूर्व सहायक चिकित्सा प्रोफेसर डॉ. निसार उल हसन, जिन्हें उपराज्यपाल ने नवंबर 2023 में अनुच्छेद 211 के तहत बर्खास्त कर दिया था, को भी एनआईए ने अल फलाह विश्वविद्यालय से हिरासत में लिया है, उनकी पत्नी डॉ. सुरैया ने बताया। डॉ. निसार अपनी बर्खास्तगी के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय में शामिल हो गए थे.

डॉ. उमर नबी और डॉ. आदिल अहमद राथर जीएमसी के पूर्व छात्र हैं, जबकि डॉ. मुजम्मिल ने जम्मू के सिधरा स्थित एएससीओएमएस से पढ़ाई की है. जीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि अल फलाह विश्वविद्यालय जाने से पहले, डॉ. उमर एसएमएचएस और जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं और कई एमबीबीएस इंटर्नशिप और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों का मार्गदर्शन कर चुके हैं.

विस्फोट के बाद कई डॉक्टरों से हुई पूछताछ ने चिकित्सा जगत में भय का माहौल पैदा कर दिया है. अस्पताल के युवा और वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि जीएमसी में पढ़ाई या काम कर चुके डॉक्टरों को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने से डर तो पैदा हुआ है, लेकिन "इससे स्वास्थ्य संस्थान के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है."

एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा कि कॉलेज में कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा कश्मीरी डॉक्टरों के बारे में फैलाई जा रही नकारात्मक छवि को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा, "विस्फोट भयावह है, लेकिन पूरे चिकित्सा जगत को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए या एक ही रंग में नहीं रंगा जाना चाहिए."

कॉलेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई डॉक्टरों से पूछताछ की गई है, जिन्होंने डॉक्टरों के साथ काम किया है या उनके काम के सिलसिले में उनके संपर्क में रहे होंगे.

एक वरिष्ठ सलाहकार ने कहा, "सैकड़ों डॉक्टर इस कॉलेज से स्नातक हुए हैं या यहीं काम कर रहे हैं और अब दर्जनों विदेशी देशों या देश के भीतर काम कर रहे हैं. अगर कुछ डॉक्टरों की विस्फोटों में संलिप्तता की जांच हो रही है, तो पेशेवरों की पूरी बिरादरी पर शक नहीं किया जाना चाहिए."

जबकि जांच एजेंसियां दिल्ली विस्फोट और आतंकी मॉड्यूल के बारे में और भी जानकारियां और कड़ियां इकट्ठा कर रही हैं, जीएमसी की ओपीडी, वार्ड और गलियारे और भी ज़्यादा मरीज़ों और उनके तीमारदारों से भर गए हैं.