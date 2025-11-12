ETV Bharat / bharat

'26/11 जैसे हमलों की साजिश, रेलवे स्टेशन और मॉल्स थे निशाने पर': दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा

लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल आतंकवादियों के निशाने पर थे.

Delhi Blast Investigation
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद वाहनों के जले हुए अवशेष. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार यह नेटवर्क दिल्ली में 26/11 जैसे कई हमले करने की साजिश रच रहा था. आतंकियों के टारगेट पर लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे अहम स्थान थे. इसके अलावा देशभर के कई रेलवे स्टेशन और मॉल्स भी उनकी हिटलिस्ट में थे.

टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा थाः

जांच एजेंसियों ने फ़रीदाबाद से गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की जड़ें दो टेलीग्राम ग्रुप- 'फर्ज़ंदान-ए-दारुल उलूम (देवबंद)' और 'उमर बिन खत्ताब' से जुड़ी पाई हैं. माना जाता है कि इन्हीं ग्रुप्स के जरिए डॉक्टरों को कट्टर बनाया गया (radicalize किया गया). सूत्रों के मुताबिक, डॉ. उमर नबी और शोपियां के मौलवी इरफान अहमद वाघा, जिन्होंने डॉक्टरों को कट्टरपंथ की राह पर डाला, इन्हीं ग्रुपों के जरिए आपस में जुड़े थे.

शुरुआत में इन ग्रुप्स पर बातचीत 'कश्मीर की आज़ादी' और 'कश्मीरियों पर दमन' जैसे मुद्दों पर होती थी. लेकिन धीरे-धीरे चर्चा का रुख वैश्विक जिहाद और बदले की भावना की ओर मुड़ गया.

Delhi Blast Investigation
विस्फोट के एक दिन बाद लाल किला के पास जुटे मीडियाकर्मी. (फाइल) (PTI)

डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क:

सूत्रों के अनुसार, डॉ. उमर नबी, गिरफ्तार डॉ. मुझम्मिल और डॉ. शाहीन के साथ मिलकर 9-10 सदस्यों का एक आतंकी नेटवर्क चला रहे थे, जिसमें से करीब 5-6 लोग डॉक्टर ही थे. इन डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पेशेवर पदों का इस्तेमाल करके धमाका सामग्री जुटाई, बम बनाए, और आतंकी हमलों की योजना बनाई.

पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर बढ़ी चौकसीः

लाल किला विस्फोट के बाद, केंद्रीय एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर घुसपैठ की जांच तेज़ कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियां अब आईएसआई समर्थित बांग्लादेशी आतंकी संगठनों- HuJI (हरकत-उल-जिहाद), ABT (अंसारुल्ला बंगला टीम), JMB (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) और HuT (हिज्ब-उत-तहरीर) की गतिविधियों की जांच कर रही हैं. पिछले तीन वर्षों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF ने 2,688 घुसपैठियों को पकड़ा है.

Delhi Blast Investigation
नई दिल्ली में हुए विस्फोट के एक दिन बाद, लाल किले के पास घेरे गए इलाके में एक पुलिस अधिकारी निगरानी कर रहा है, जबकि राहगीर देख रहे हैं. (PTI)

ISI की नई साजिश का संकेतः

इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, ISI ने बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों को एकजुट होकर भारत में 'स्लीपर सेल' दोबारा सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि 30 अक्टूबर को लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा था कि हाफिज सईद का एक शीर्ष सहयोगी पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से सक्रिय है और भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा है.

पंजाब प्रांत के बहावलपुर जिले के खैरपुर तामीवाली स्थित बस्ती अली दी गोथ में रक्षा साथियों और वहलिबात सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए, सैफुल्लाह ने कथित तौर पर भीड़ को जिहाद के लिए उकसाया.

Delhi Blast Investigation
11 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट स्थल पर जांच के दौरान सुरक्षाकर्मी. (PTI)

क्या कहते हैं सुरक्षा विशेषज्ञः

जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "यह रिपोर्ट भारत के लिए सुरक्षा संबंधी और भी ज़्यादा निहितार्थ रखती है. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद, आतंकवादी संगठन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब हैं."

खन्ना के अनुसार, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. खन्ना ने कहा, "हमारी सीमा सुरक्षा एजेंसियां, खासकर बीएसएफ और असम राइफल्स, घुसपैठ की सभी कोशिशों को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. इसके अलावा, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सभी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

RED FORT BLAST
TERRORIST DOCTOR
दिल्ली ब्लास्ट की जांच
आतंकवादी डॉक्टर
DELHI BLAST INVESTIGATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.