'26/11 जैसे हमलों की साजिश, रेलवे स्टेशन और मॉल्स थे निशाने पर': दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा
लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थल आतंकवादियों के निशाने पर थे.
Published : November 12, 2025 at 8:42 PM IST
गौतम देबरॉय.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के अनुसार यह नेटवर्क दिल्ली में 26/11 जैसे कई हमले करने की साजिश रच रहा था. आतंकियों के टारगेट पर लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे अहम स्थान थे. इसके अलावा देशभर के कई रेलवे स्टेशन और मॉल्स भी उनकी हिटलिस्ट में थे.
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा थाः
जांच एजेंसियों ने फ़रीदाबाद से गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क की जड़ें दो टेलीग्राम ग्रुप- 'फर्ज़ंदान-ए-दारुल उलूम (देवबंद)' और 'उमर बिन खत्ताब' से जुड़ी पाई हैं. माना जाता है कि इन्हीं ग्रुप्स के जरिए डॉक्टरों को कट्टर बनाया गया (radicalize किया गया). सूत्रों के मुताबिक, डॉ. उमर नबी और शोपियां के मौलवी इरफान अहमद वाघा, जिन्होंने डॉक्टरों को कट्टरपंथ की राह पर डाला, इन्हीं ग्रुपों के जरिए आपस में जुड़े थे.
शुरुआत में इन ग्रुप्स पर बातचीत 'कश्मीर की आज़ादी' और 'कश्मीरियों पर दमन' जैसे मुद्दों पर होती थी. लेकिन धीरे-धीरे चर्चा का रुख वैश्विक जिहाद और बदले की भावना की ओर मुड़ गया.
डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क:
सूत्रों के अनुसार, डॉ. उमर नबी, गिरफ्तार डॉ. मुझम्मिल और डॉ. शाहीन के साथ मिलकर 9-10 सदस्यों का एक आतंकी नेटवर्क चला रहे थे, जिसमें से करीब 5-6 लोग डॉक्टर ही थे. इन डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पेशेवर पदों का इस्तेमाल करके धमाका सामग्री जुटाई, बम बनाए, और आतंकी हमलों की योजना बनाई.
पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर बढ़ी चौकसीः
लाल किला विस्फोट के बाद, केंद्रीय एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर घुसपैठ की जांच तेज़ कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियां अब आईएसआई समर्थित बांग्लादेशी आतंकी संगठनों- HuJI (हरकत-उल-जिहाद), ABT (अंसारुल्ला बंगला टीम), JMB (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) और HuT (हिज्ब-उत-तहरीर) की गतिविधियों की जांच कर रही हैं. पिछले तीन वर्षों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर BSF ने 2,688 घुसपैठियों को पकड़ा है.
ISI की नई साजिश का संकेतः
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, ISI ने बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों को एकजुट होकर भारत में 'स्लीपर सेल' दोबारा सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं. भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात यह है कि 30 अक्टूबर को लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने कहा था कि हाफिज सईद का एक शीर्ष सहयोगी पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से सक्रिय है और भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा है.
पंजाब प्रांत के बहावलपुर जिले के खैरपुर तामीवाली स्थित बस्ती अली दी गोथ में रक्षा साथियों और वहलिबात सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए, सैफुल्लाह ने कथित तौर पर भीड़ को जिहाद के लिए उकसाया.
क्या कहते हैं सुरक्षा विशेषज्ञः
जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर बीके खन्ना ने ईटीवी भारत से कहा, "यह रिपोर्ट भारत के लिए सुरक्षा संबंधी और भी ज़्यादा निहितार्थ रखती है. दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद, आतंकवादी संगठन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब हैं."
खन्ना के अनुसार, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. खन्ना ने कहा, "हमारी सीमा सुरक्षा एजेंसियां, खासकर बीएसएफ और असम राइफल्स, घुसपैठ की सभी कोशिशों को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं. इसके अलावा, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सभी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं."
