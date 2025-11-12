ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट आई विटनेस ने बताई सुनाई आंखों देखी, जमीन पर पड़े थे जले लोग, भयावह था मंजर

दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए हर्षुल की मां ने ईटीवी भारत को उस दिन के मंजर के बारे में बताया.

दिल्ली ब्लास्ट के आई विटनेस (ETV Bharat)
काशीपुर: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए ब्लास्ट में उत्तराखंड के हर्षुल भी घायल हो गए थे. हर्षुल करीब दो दिनों तक दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती रहे. एलएनजेपी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद देर रात ही हर्षुल उत्तराखंड में अपने घर गदरपुर पहुंचे. दिल्ली में हर्षुल के साथ उनकी मां भी थी. ईटीवी भारत ने हर्षुल की मां अंजू सेतिया से बात की. अंजू सेतिया ने ईटीवी भारत को उस घटना का आंखों देखा हाल बताया.

परिवार के साथ शादी की शॉपिंग करने दिल्ली गया था हर्षुल: अंजू सेतिया ने ईटीवी भारत को बताया कि हर्षुल की शादी होने वाली है. इसीलिए सभी उसकी तैयारियों में जुटे हुए है. सोमवार को वो हर्षुल और उसकी मंगेतर के साथ दिल्ली के चांदनी चौक पर शॉपिंग के लिए गए थे. शाम को शॉपिंग करने के बाद वो सभी नोएडा के लिए वापस लौट रहे थे. दिल्ली में ही रेड लाइट पर उनकी कार रुकी हुई थी, तभी उनकी कार से करीब 100 मीटर पीछे जोरदार धमाका हुआ.

दिल्ली ब्लास्ट के आई विटनेस ने ईटीवी भारत को बताई आंखों देखी (ETV Bharat)

हर्षुल की कार पूरी तरह के टूट गई थी: अंजू सेतिया उस मंजर को याद करती हुई सहम जाती है और बताती है कि धमाके के साथ कई चीज उड़कर तेजी से उनकी कार पर लगी, उस कारण उनकी कार पूरी तरह से टूट गई थी. कार से निकलते समय बेटे को बहुत चोट आई. फिलहाल उनका बेटे पहले से बेहतर है.

Delhi blast
हर्षुल दो दिनों तक दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती थी. (ETV Bharat)

ब्लास्ट के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई थी: अंजू सेतिया ने बताया कि हर्षुल कार चला रहा था, उसकी मंगेतर उसके साथ आगे ही बैठी हुई थी, जबकि कार में पीछे की सीट पर वो और उनका छोटा बेटा बैठा हुआ था. अंजू सेतिया कहती है कि ब्लास्ट के बाद वहां पर अफरा-तफरी मच गई थी, चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी. कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हुआ है.

Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट में हर्षुल घायल हो गए थे. (ETV Bharat)

जले हुए नीचे सड़क पर पड़े थे लोग: अपनी आपबीती सुनाती हुई अंजू सेतिया बताती है कि ब्लास्ट के बाद वहां पर कई लोग जले हुए नीचे सड़क पर पड़े थे. अंजू सेतिया ने बताया कि पुलिस-प्रशासन और हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनकी काफी मदद की. अंजू सेतिया ने बताया कि हर्षुल की स्थिति भी पहले से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह के रिकवर होने में हर्षुल को अभी थोड़ा समय लगेगा. अंजू सेतिया ने भगवान का शुक्र करती है कि वहां से वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित बचकर आ गई, लेकिन उस दिन के माहौल का याद कर अंजू सेतिया सहम सी जाती है.

Delhi blast
हर्षुल अपनी मां अंजू सेतिया के साथ दिल्ली गए थे. (ETV Bharat)

