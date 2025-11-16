दिल्ली ब्लास्ट केस: चार संदिग्धों को राहत, तीन दिन की पूछताछ के बाद रिहा, मेवात में एनआईए की छापेमारी तेज

ETV Bharat / bharat

Delhi blast case Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह से 7 को हिरासत में लिया गया था. जिनमें से चार को रिहा कर दिया गया.

NIA released Suspects Nuh
NIA released Suspects Nuh (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 2:21 PM IST

नूंह: 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए भयानक कार ब्लास्ट मामले में मेवात क्षेत्र से जुड़े चार संदिग्धों को बड़ी राहत मिली है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी और दिल्ली पुलिस ने तीन दिन की कड़ी पूछताछ के बाद इन्हें रिहा कर दिया. हालांकि, जांच का दायरा मेवात में और फैल गया है, जहां लावारिस मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज से नए सुराग मिले हैं. इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक घायल हुए.

पूछताछ के बाद चार संदिग्धों को राहत: मिली जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए चारों डॉक्टर रेहान निवासी नूंह, फिरोजपुर झिरका के अहमदबास निवासी मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम निवासी सुनहेड़ा और खाद विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू निवासी पिनंगवा पर मुख्य आरोपी कथित आतंकी डॉक्टर उमर नबी से संपर्क, विस्फोटक सामग्री की खरीद-फरोख्त और चैटिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

परिजनों ने मीडिया से दूरी बनाई: इन चारों के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े बताए जा रहे थे. इसी यूनिवर्सिटी में उमर ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी. पूछताछ में कोई ठोस सबूत या डिजिटल फुटप्रिंट ना मिलने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया. परिजनों ने रिहाई की पुष्टि की, लेकिन परिवार अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हिरासत के दौरान इन संदिग्धों ने पूर्ण सहयोग किया और अपना पक्ष मजबूती से रखा. फिर भी, एनआईए इनकी निगरानी जारी रखेगी.

दिल्ली में कार में हुआ था ब्लास्ट: बता दें कि 10 नवंबर की शाम करीब 6:50 बजे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ. ये कार धीमी गति से चल रही थी, जब अचानक धमाका हो गया. इस हादसे में 13 लोग मारे गए जिनमें कार में सवार तीन लोग भी थे, जबकि 20 से अधिक घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है. प्रारंभिक जांच में यह आतंकी हमला करार दिया गया. दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा व एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र ने कार को खुद ही चलाया था. माना जा रहा है कि कार में अमोनियम नाइट्रेट-आधारित विस्फोटक सामग्री को लादा गया था, जो विस्फोटक बनाने के लिए मेवात की खाद दुकानों से खरीदा गया. उमर का शव ब्लास्ट साइट से बरामद हुआ.

नूंह और फरीदाबाद से जुड़ रहे कनेक्शन: जांच एजेंसियों के दावे के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि उमर ने ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे वायस मेवात, के रास्ते को अपनाया, जहां वो रोडसाइड ढाबे पर रुका और कार में ही रात बिताई. उमर का किराये का ठिकाना, अमोनियम नाइट्रेट की खरीद ब्लास्ट के तार हरियाणा के नूंह से जुड़ गए. जांच में खुलासा हुआ कि उमर ने ब्लास्ट से 10 दिन पहले हिदायत कॉलोनी में एक महिला के किराये के मकान में कमरा लिया था.

