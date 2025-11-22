ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट अपडेट: फरीदाबाद की मस्जिदों, दुकानों और घरों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, हिरासत में सिरोही मस्जिद का इमाम

Faridabad Police Search Operation: दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद पुलिस ने मस्जिदों, दुकानों, गोदामों और घरों में सर्च अभियान चलाया.

Faridabad Police Search Operation
Faridabad Police Search Operation (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 22, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को फरीदाबाद के धौज गांव में क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान मस्जिद, दुकानों, होटलों, घरों और गोदाम की चेकिंग की गई. पुलिस के इस अभियान से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस ने लोगों से शांत रहने और उनकी कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की.

फरीदाबाद पुलिस का सर्च अभियान, हिरासत में इमाम: इस दौरान पुलिस ने गांव के कई लोगों को हिरासत में भी लिया है. इस सर्च अभियान के दौरान फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सिरोही मस्जिद के इमाम इमामुद्दीन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पहले भी दो बार पुलिस की टीम इमाम इमामुद्दीन से पूछताछ कर चुकी है. बताया जा रहा है कि आतंकी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल अक्सर सिरोही मस्जिद जाते थे.

फरीदाबाद की मस्जिदों, दुकानों और घरों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन (Etv Bharat)

एनआईए की टीम भी कर रही कार्रवाई: इससे पहले एनआईए की टीम ने धौज गांव के मकान से यूरिया पीसने वाली चक्की और रिफाइन कर अमोनियम नाइट्रेट को अलग करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को बरामद किया था. फिलहाल पल्ला, सराय ख्वाजा, बल्लभगढ़ और सूरजकुंड में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है. इस चेकिंग अभियान के दौरान कुछ संदिग्ध युवकों को भी पुलिस की टीम ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

फरीदाबाद से जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार: दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के तार अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े हैं. इसी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, लैब टेक्नीशियन बाशिद, वार्ड बॉय शोएब को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले मामले में ईडी ने अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैमन जावेद अहमद सिद्दकी को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 13 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया. जावेद को ईडी ने 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- नूंह के जिस मकान में रुका था दिल्ली ब्लास्ट का संदिग्ध आतंकी उमर नबी, वहां पसरा सन्नाटा, पुलिस ने कर रखी घेराबंदी

ये भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट से पहले नूंह में उमर ने कमरा लिया, मकान मालिक महिला फरार, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस

TAGGED:

DELHI BLAST CASE UPDATE
AL FALAH UNIVERSITY FARIDABAD
SIROHI MOSQUE IMAM IN CUSTODY
दिल्ली ब्लास्ट केस अपेडट
FARIDABAD POLICE SEARCH OPERATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.