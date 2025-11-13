दिल्ली ब्लास्ट मामला; ATS ने कानपुर-हापुड़ से 2 डॉक्टरों को उठाया, डॉ. शाहीन के संपर्क में था डॉ. आरिफ मीर
कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में अगस्त 2025 में रेजीडेंट डॉक्टर के तौर पर डॉ. आरिफ मीर ने ज्वाइन किया था.
कानपुर: दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी एटीएस में कानपुर से एक डॉक्टर को उठाया है. डॉ. आरिफ मीर कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में रेजीडेंट डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे. उस पर दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के संपर्क में रहने का आरोप है. सूत्रों की माने तो एटीएस ने हापुड़ से भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. हालांकि, अभी हापुड़ वाले मामले की पुष्टि नहीं हुई है.
जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन की महिला प्रमुख कही जाने वाली डॉ.शाहीन ने कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रवक्ता काम किया था. डॉ.शाहीन से संपर्क रखने वाले कार्डियोलॉजी के रेजीडेंट (फर्स्ट ईयर, पीजी सुपर स्पेशिलिटी कोर्स) मो.आरिफ मीर को एटीएस ने गिरफ्तार किया है. मो.आरिफ को लेकर गुरुवार को कानपुर के हृदय रोग संस्थान में निदेशक डॉ.राकेश वर्मा व सीनियर डॉ. एके शर्मा ने प्रेस वार्ता की.
प्रो.एके शर्मा ने बताया, मो.आरिफ मीर जम्मू-कश्मीर के खागुनसादीवारा (निकट मो.शरीफ) का रहने वाला था. यही पता उसने कार्डियोलॉजी में दर्ज कराया था. मो.आरिफ ने अगस्त 2025 में यहां ज्वाइनिंग ली थी. वह फर्स्ट ईयर के दूसरे छात्रों की तरह रेजीडेंट के तौर पर इमरजेंसी में काम कर रहा था.
उसके चाल-चलन को देखकर कभी कुछ संदिग्ध नहीं लगा. वैसे उसने प्रवेश के लिए पहले प्रयास में एसजीपीजीआई का विकल्प चुना था. हालांकि, सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग में हृदय रोग संस्थान आ गया. उसके पिता का नाम गुलाम हसन मीर है.
अशोक नगर में किराए पर कमरा लेकर रहता था आरिफ: प्रो.एके शर्मा ने बताया कि मो.आरिफ कानपुर में अशोक नगर पर किराए का कमरा लेकर रहता था. छात्रावास में कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए आरिफ ने किराए पर कमरा ले रखा था. अस्पताल से निकलकर बाहर जाने पर वह किससे मिलता था, किससे बात करता था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.
डॉ. आरिफ को कमरे से किया गया गिरफ्तार: मो.आरिफ को उसके कमरे से ही गिरफ्तार किया गया. चर्चा है कि एटीएस के राडार पर कानपुर के कई और डॉक्टर भी हैं. मो.आरिफ और डॉ.शाहीन के बातचीत के तथ्य भी जांच एजेंसियों को मिले हैं. प्रो.एके शर्मा ने बताया, हर साल जम्मू-कश्मीर के दो से तीन छात्र हृदय रोग संस्थान में प्रवेश लेते हैं. कभी कोई छात्र संदिग्ध नहीं लगा. अब जांच एजेंसियां पड़ताल करेंगी. फिलहाल हमसे किसी एजेंसी ने संपर्क नहीं किया है.
