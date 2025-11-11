ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट पर राजनाथ बोले- दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, जल्द सार्वजनिक करेंगे रिपोर्ट

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी हाईलेवल मीटिंग जारी है. इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और एनआईए के डायरेक्टर सदानंद वसंत दाते शामिल हुए हैं. वहीं, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग में जुडे.

नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम बड़ा विस्फोट हुआ. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक एक कार में हुए ब्लास्ट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई गाड़ियों में आग लग गई. हादसे के बाद सभी जांच एजेंसियां मौके पर पहुंचीं और जांच में जुट गई हैं.

इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि कल सोमवार को दिल्ली में हुई दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गहन दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और सांत्वना प्रदान करें. मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं. जांच की रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे. मैं देशवासियों को दृढ़ता से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

इससे पहले अमित शाह ने घायलों का हालचाल जानने के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बता दें, दिल्ली ब्लास्ट हादसे पर अधिकारियों ने कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एक धीमी गति से कार आई और उसमें तेज विस्फोट हुआ. जैसे ही विस्फोट की जानकारी मिली वैसे ही अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और एनआईए के डायरेक्टर से पूरी जानकारी ली. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए.

