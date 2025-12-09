दिल्ली ब्लास्ट केस: आतंकी सुराग के लिए कश्मीर के जंगलों की खाक छान रही NIA
दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक NIA टीम ने 7 गिरफ्तारियां की हैं. अनंतनाग के जंगलों की तलाशी में आरोपी डॉक्टर भी साथ में है.
Published : December 9, 2025 at 4:06 PM IST
अनंतनाग (जम्मू कश्मीर): नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के अधिकारियों की एक टीम 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगल इलाके में तलाशी ले रही है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि NIA के अधिकारी, पुलिस और CRPF की मदद से, दो आरोपियों, डॉ. अदील राथर और जसीर बिलाल वानी को साथ लाए, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए "व्हॉइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
PTI ने अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने जांचकर्ताओं को दक्षिण कश्मीर जिले के मट्टन जंगल इलाके में कुछ ठिकानों के बारे में बताया था.
गौर करें तो यह नया डेवलपमेंट दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा सोमवार को लाल किला ब्लास्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉ. राठेर और एक उपदेशक समेत तीन डॉक्टरों की NIA कस्टडी चार दिन बढ़ाने के एक दिन बाद आया है.
सभी चार आरोपियों डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील राठेर, डॉ. शाहीना सईद और मौलवी इरफान अहमद वागे को 29 नवंबर को मिली 10 दिन की NIA कस्टडी खत्म होने पर प्रिंसिपल और सेशंस जज अंजू बजाज चांदना के सामने पेश किया गया.
बता दें कि इस दौरान मीडियाकर्मियों को कोर्ट की कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया था, जो पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा में हुई थी.
गौर करें तो अब तक, NIA ने इस मामले में 7 गिरफ्तारियां की हैं, जो 'व्हाइट-कॉलर' टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है. एजेंसी ने पहले एक बयान में कहा था, "एजेंसी सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों का पीछा कर रही है, और इस भयानक हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए संबंधित पुलिस फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में राज्यों में तलाशी ले रही है." डॉ. उमर-उन-नबी विस्फोटकों से लदी i20 कार चला रहे थे, जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के बाहर धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे.
