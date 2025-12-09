ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट केस: आतंकी सुराग के लिए कश्मीर के जंगलों की खाक छान रही NIA

दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक NIA टीम ने 7 गिरफ्तारियां की हैं. ( ANI (File) )

अनंतनाग (जम्मू कश्मीर): नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के अधिकारियों की एक टीम 10 नवंबर के दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के जंगल इलाके में तलाशी ले रही है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि NIA के अधिकारी, पुलिस और CRPF की मदद से, दो आरोपियों, डॉ. अदील राथर और जसीर बिलाल वानी को साथ लाए, जिन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए "व्हॉइट कॉलर" टेरर मॉड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. PTI ने अधिकारियों के हवाले से यह खबर दी. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने जांचकर्ताओं को दक्षिण कश्मीर जिले के मट्टन जंगल इलाके में कुछ ठिकानों के बारे में बताया था. गौर करें तो यह नया डेवलपमेंट दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा सोमवार को लाल किला ब्लास्ट केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए डॉ. राठेर और एक उपदेशक समेत तीन डॉक्टरों की NIA कस्टडी चार दिन बढ़ाने के एक दिन बाद आया है.