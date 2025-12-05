ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की विशेष अदालत ने आरोपी शोएब की कस्टडी 10 दिन और बढ़ाई

आरोपी शोएब ने मुख्य आतंकी उमर को धमाके से ठीक पहले शरण दी थी और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध कराई थी- NIA कोर्ट

दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी सोएब की कस्टडी 10 दिन और बढ़ाई
दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी शोएब की कस्टडी 10 दिन और बढ़ाई (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : December 5, 2025 at 4:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : दिल्ली में हुए बम धमाके के मामले में आरोपी शोएब को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां NIA की विशेष अदालत ने उसकी हिरासत 10 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया. आरोपी को भारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच स्पेशल NIA कोर्ट में पेश किया गया. प्रिसिंपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (स्पेशल NIA जज) अंजू बजाज चांदना ने पहले की 10 दिन की रिमांड आज खत्म होने के बाद ये कस्टडी बढ़ा दी है. पूरी कार्रवाई एक बंद कोर्टरूम में हुई.

शोएब पर उमर को पनाह देने का आरोप : NIA की स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई के अनुसार, फरीदाबाद के रहने वाले आरोपी शोएब ने मुख्य आतंकी उमर उन नबी को धमाके से ठीक पहले शरण दी थी और उसे लॉजिस्टिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी. इसी आधार पर एजेंसी ने उसकी गिरफ्तारी की और उससे पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि NIA आने वाले दिनों में उससे इस नेटवर्क की भूमिका, उसके संपर्कों और फंडिंग स्रोतों को लेकर उससे पूछताछ कर सकती है." NIA ने कहा, "यह डेवलपमेंट केस की जांच के दौरान उमर से जुड़े छह खास साथियों की पहले की गिरफ्तारी के बाद हुआ है."

दिल्ली पुलिस, जम्मू और कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अलग-अलग सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, NIA अलग-अलग राज्यों में अपनी जांच जारी रखे हुए है.

एंटी-टेरर एजेंसी को सबसे पहले सौंपी गई थी जांच : जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने श्रीनगर और गांदरबल में कई जगहों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू हुई. बटमालू के दियारवानी में तुफैल भट के घर भी तलाशी ली गई. तुफैल को पिछले महीने उस मॉड्यूल के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे सुरक्षा एजेंसियां ‘व्हाइट कॉलर आतंकी नेटवर्क’ बता रही हैं. इस नेटवर्क में डॉक्टर, प्रोफेशनल और शिक्षित लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेला गया.

आरोपी आमिर रशीद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ाई : पिछले दिनों इसी मामले से जुड़े एक और केस में मुख्य आरोपी आमिर रशीद अली की कस्टडी 7 दिन और बढ़ाई गई थी. वह उस कार का रजिस्टर्ड मालिक है, जिसका इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर ने किया था. NIA का दावा है कि आमिर और उमर नबी इस पूरे आतंकी मॉड्यूल और भर्ती अभियान के संचालन में शामिल थे.

20 नवंबर को पुलवामा और अनंतनाग से हुईं थी गिरफ्तारियां: 20 नवंबर को, एजेंसी ने पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर) के डॉ. अदील अहमद राथर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के डॉ. शाहीन सईद और शोपियां (जम्मू और कश्मीर) के मुफ्ती इरफान अहमद वागे को गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर NIA ने उन्हें श्रीनगर में हिरासत में लिया था.

NIA ने अब तक 73 गवाहों से की पूछताछ : NIA ने दिल्ली पुलिस से केस अपने हाथ में लिया और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. NIA ने अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में हुए धमाके में घायल हुए लोग भी शामिल हैं. NIA ने फोरेंसिक तरीके से गाड़ी में लगे IED के मृतक ड्राइवर की पहचान उमर उन नबी के तौर पर की है, जो पुलवामा जिले का रहने वाला था और फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर था. दिल्ली पुलिस, जम्मू और कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अलग-अलग सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, NIA अलग-अलग राज्यों में अपनी जांच जारी रखे हुए है.

ये भी पढ़ें :

लाल किला ब्लास्ट केस में वकील माधव खुराना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त, रखेंगे NIA का पक्ष

लाल किला ब्लास्ट मामला: कोर्ट ने शोएब को दस दिन की एनआईए हिरासत में भेजा

TAGGED:

DELHI BLAST CASE
NIA COURT EXTENDS CUSTODY OF SOYEB
PATIALA HOUSE COURT
दिल्ली ब्लास्ट केस
DELHI BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.