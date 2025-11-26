ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA का बड़ा एक्शन, आतंकी उमर को पनाह देने वाला शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार

NIA Arrested Shoaib Faridabad: NIA ने टेररिस्ट उमर उन नबी को पनाह देने के आरोप में फरीदाबाद से शोएब को गिरफ्तार किया है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 26, 2025 at 10:52 AM IST

फरीदाबाद: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली टेरर बम ब्लास्ट से ठीक पहले टेररिस्ट उमर उन नबी को पनाह देने के आरोप में फरीदाबाद के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया है. फरीदाबाद के धौज का रहने वाला शोएब इस केस में गिरफ्तार होने वाला 7वां आरोपी है.

दिल्ली ब्लास केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई: NIA की जांच से पता चला है कि उसने 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके से पहले टेररिस्ट उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया था. NIA ने पहले इस केस की जांच के दौरान कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साथियों को गिरफ्तार किया था.

डॉ. मुजम्मिल से कराई शोएब की शिनाख्त: बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम देर रात विस्तृत शिनाख्त और मौके पर पूछताछ के लिए कई स्थानों पर लेकर गई. जांच टीम ने फरीदाबाद, सोहना और फतेहपुर तगा और धौज गांव में करीब चार घंटे तक विभिन्न लोकेशन पर उसकी गतिविधियों की पड़ताल की. इस दौरान एनआईए की टीम को शोएब के बारे में पता चला.

आतंकी उमर को पनाह देने के आरोप में फरीदाबाद का शोएब गिरफ्तार: इसके बाद NIA की टीम ने मुजम्मिल की शिनाख्त पर धौज गांव में रहने वाले शोएब को गिरफ्तार किया. आरोप है कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले शोएब ने आतंकी उमर का साथ दिया था. उमर को वो अलग-अलग ठिकानों पर पनाह देने का काम करता था. हालांकि शोएब मजदूरी का काम करता है, आरोप है कि वो लगातार आतंकी उमर के संपर्क में था.

NIA ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी की जांच: इससे पहले NIA की टीम सबसे पहले मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची. टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक यूनिवर्सिटी परिसर में गहन छानबीन की. उन जगहों की शिनाख्त करवाई, जहां उमर मरीजों का इलाज करता था. टीम ने ये भी जांचा कि वो किन स्टूडेंट्स के संपर्क में था और यूनिवर्सिटी परिसर में उसकी गतिविधियां क्या-क्या थीं.

डॉ. मुजम्मिल को साथ लेकर की पूछताछ: NIA मुजम्मिल को उस स्थान पर लेकर गई, जहां करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट 10 से 12 सूटकेस में भरा हुआ तैयार अवस्था में रखा गया था. देर रात इस जगह पर लगभग 15-20 मिनट तक पूछताछ हुई. टीम ने मुजम्मिल से ये जानकारी ली कि ये रासायनिक सामग्री वहां क्यों रखी गई थी? किस उद्देश्य से तैयार की गई थी और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे?

कार में अमोनियम नाइट्रेट लाया था मुजम्मिल: इसके बाद NIA टीम फतेहपुर तगा स्थित उस घर में पहुंची, जहां 2,563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के 50 कट्टे बरामद किए गए थे. NIA ने मौके पर खड़े रहकर मुजम्मिल से पूछताछ की कि इतनी बड़ी मात्रा में रसायन वहां किस वजह से रखा गया था, इसे कहां ले लाया गया और कहां लेकर जाना था? मुजम्मिल ने बताया कि 'ये 50 कट्टे वो दो बार कार में भरकर यहां लेकर आया था.'

गुरुग्राम के सोहना में भी की जांच: इसके बाद NIA मुजम्मिल को फरीदाबाद से सोहना लेकर गई. सोहना मंडी में उससे दो बीज भंडारों की पहचान करवाई गई. मुजम्मिल ने मौके पर बताया कि यही वे दो भंडार हैं. जिनसे उसका संपर्क रहा था. टीम ने यहां भी उससे विस्तृत पूछताछ की. पूरी कार्रवाई के दौरान NIA की टीम फरीदाबाद में करीब ढाई से तीन घंटे और सोहना में लगभग 40–45 मिनट तक मुजम्मिल को विभिन्न लोकेशनों पर लेकर मौजूद रही. सभी स्थानों पर शिनाख्त और मौके पर पूछताछ पूरी करने के बाद टीम उसे वापस दिल्ली लेकर चली गई.

