फरीदाबाद में लाल रंग की कार पार्क करने वाला शख्स गिरफ्तार, आतंकी उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा फहीम

फरीदाबाद/नई दिल्ली: 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास Hyundai i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें हिल गई और कई वाहन जल गए. हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है. 20 से ज्यादा घायल हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक डीएनए टेस्ट में खुलासा हुआ है कि धमाके के दौरान कार में बैठा शख्स आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद था.

लाल रंग की कार पार्क करने वाला गिरफ्तार: न्यूज एजेंसी एएनआई ने खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के खंडावली में लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार पार्क करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है. कार पार्क करने वाले व्यक्ति का नाम फहीम बताया जा रहा है, जो आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का रिश्तेदार भी है. इससे पहले पुलिस ने गांव के पूर्व सरपंच को हिरासत में लिया था. जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच की जमीन पर लाल रंग की कार खड़ी है.

फरीदाबाद में लाल रंग की कार पार्क करने वाला शख्स गिरफ्तार (Etv Bharat)

फरीदाबाद में खड़ी लाल रंग की कार पर सस्पेंस: दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया था कि Hyundai i20 (जिस कार में ब्लास्ट हुआ) के अलावा एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी शामिल थी. पुलिस ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस के साथ भी शेयर की थी. दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट्स के आधार पर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 वाली लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद किया.

फरीदाबाद के खंदावली गांव में खड़ी है कार: बुधवार को दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार को जब्त कर लिया था. इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "हमने दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को खंदावाली गांव से ढूंढ निकाला है. आगे मामले में जांच जारी है."

स्निफर डॉग के साथ जांच जारी: NIA और NSG समेत दिल्ली से केंद्रीय एजेंसियां मौके पर जांच के लिए फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंच चुकी हैं. एनएसजी टीम खोजी कुत्ते के साथ खंडावली गांव में जांच कर रही है. पुलिस को इस गाड़ी में विस्फोट होने का शक था. इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस गाड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था. ग्रामीणों ने बताया कि ये कार यहां मंगलवार से खड़ी है.

आरोपियों ने 20 लाख रुपये जुटाए थे नकद: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए थे. जो उमर को सौंपे गए. बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये मूल्य का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा. उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था. उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था.

चार जगहों पर थी विस्फोट की योजना: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लगभग आठ संदिग्धों ने चार जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी. उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी. प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था.

डीएनए टेस्ट में हुई डॉक्टर उमर की मौत की पुष्टि: इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि "डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी था. विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था. उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है"

