फरीदाबाद में लाल रंग की कार पार्क करने वाला शख्स गिरफ्तार, आतंकी उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा फहीम
Delhi Blast Case Red Car Update: फरीदाबाद में खड़ी लाल कार की जांच NIA और NSG की टीम स्निफर डॉग के साथ कर रही है.
Published : November 13, 2025 at 10:20 AM IST
फरीदाबाद/नई दिल्ली: 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास Hyundai i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ. धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें हिल गई और कई वाहन जल गए. हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है. 20 से ज्यादा घायल हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक डीएनए टेस्ट में खुलासा हुआ है कि धमाके के दौरान कार में बैठा शख्स आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद था.
लाल रंग की कार पार्क करने वाला गिरफ्तार: न्यूज एजेंसी एएनआई ने खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के खंडावली में लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार पार्क करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है. कार पार्क करने वाले व्यक्ति का नाम फहीम बताया जा रहा है, जो आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का रिश्तेदार भी है. इससे पहले पुलिस ने गांव के पूर्व सरपंच को हिरासत में लिया था. जिसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि पूर्व सरपंच की जमीन पर लाल रंग की कार खड़ी है.
फरीदाबाद में खड़ी लाल रंग की कार पर सस्पेंस: दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया था कि Hyundai i20 (जिस कार में ब्लास्ट हुआ) के अलावा एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी शामिल थी. पुलिस ने इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस के साथ भी शेयर की थी. दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट्स के आधार पर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर DL 10 CK 0458 वाली लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने बरामद किया.
#WATCH | Faridabad, Haryana | Latest visuals from the Khandawali village, where police seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. pic.twitter.com/BHMyRZLwj9— ANI (@ANI) November 13, 2025
फरीदाबाद के खंदावली गांव में खड़ी है कार: बुधवार को दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा पुलिस ने लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार को जब्त कर लिया था. इस कार के दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "हमने दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को खंदावाली गांव से ढूंढ निकाला है. आगे मामले में जांच जारी है."
स्निफर डॉग के साथ जांच जारी: NIA और NSG समेत दिल्ली से केंद्रीय एजेंसियां मौके पर जांच के लिए फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंच चुकी हैं. एनएसजी टीम खोजी कुत्ते के साथ खंडावली गांव में जांच कर रही है. पुलिस को इस गाड़ी में विस्फोट होने का शक था. इसलिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस गाड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था. ग्रामीणों ने बताया कि ये कार यहां मंगलवार से खड़ी है.
#WATCH | Faridabad, Haryana | The NSG team, along with a sniffer dog, carry out an investigation at the Khandawali village, where police have seized the red EcoSport DL 10 CK 0458, suspected to be linked to the prime suspect, Dr Umar Un Nabi, in the Delhi blast case. pic.twitter.com/oukmFnPAT1— ANI (@ANI) November 12, 2025
आरोपियों ने 20 लाख रुपये जुटाए थे नकद: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपये नकद जुटाए थे. जो उमर को सौंपे गए. बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूंह और आसपास के इलाकों से IED तैयार करने के लिए 3 लाख रुपये मूल्य का 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा. उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था. उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था.
Delhi terror blast case | The Red Fort blast accused Dr Muzammil, Dr Adeel, Umar, and Shaheen jointly raised around Rs 20 lakhs in cash, which was handed over to Umar. They later procured more than 20 quintals of NPK Fertiliser worth Rs 3 lakhs from Gurugram, Nuh and nearby areas…— ANI (@ANI) November 13, 2025
चार जगहों पर थी विस्फोट की योजना: न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लगभग आठ संदिग्धों ने चार जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी. उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी. प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था.
Delhi terror blast case | Around eight suspects planned to carry out a serial blast at four locations. They had planned to move to four cities in groups of two each. Each group was supposed to carry multiple IEDs along with them: Investigative Agency Sources— ANI (@ANI) November 13, 2025
डीएनए टेस्ट में हुई डॉक्टर उमर की मौत की पुष्टि: इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि "डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉक्टर उमर उन नबी था. विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था. उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है"
Delhi terror blast case | A DNA test has confirmed that the man who carried out the blast near Red Fort was Dr Umar Un Nabi. After the blast, his leg was stuck between the steering wheel and accelerator. His DNA sample matched with his mother: Delhi Police pic.twitter.com/yh37EVQ1n4— ANI (@ANI) November 13, 2025
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश
ये भी पढ़ें - मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार
ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"