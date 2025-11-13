ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में लाल रंग की कार पार्क करने वाला शख्स गिरफ्तार, आतंकी उमर का रिश्तेदार बताया जा रहा फहीम

Delhi Blast Case Update Red Car ( ANI (sniffer dog) and Etv Bharat (Red Car) )