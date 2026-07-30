पंजाब में पेपर लीक को लेकर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन, मांगा- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
पंजाब में इसी महीने फार्मेसी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है. भाजपा द्वारा अब पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है.
Published : July 30, 2026 at 1:29 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा आज आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करके पंजाब में पेपर लीक का जोरदार विरोध किया गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में किए गए पर इस प्रदर्शन में उन्होंने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया था. आज पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो वह अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं.
हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा. हर्ष मल्होत्रा ने मांग की कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आज ही होना चहिए. अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो भाजपा दिल्ली से लेकर पंजाब तक प्रदर्शन करेगी. हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं. लेकिन, पंजाब की जनता अगले साल के चुनाव में भगवंत मान की सरकार को उखाड़ फेंकेगी.
प्रदर्शन के दौरान भाजपा के दिल्ली के सभी सांसद प्रदेश के पदाधिकारी एवं भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. हर्ष मल्होत्रा के संबोधन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहली बैरीगेटिंग को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी कार्यालय तक जाने की कोशिश लेकिन दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवानों ने उन्हें दूसरी बैरिकेडग पर रोक दिया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और अर्ध सैनिक बल के जवानों की तैनाती रही.
बता दें कि पंजाब में इसी महीने फार्मेसी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है. इसको लेकर भाजपा द्वारा अब पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सेहरावत, बांसुरी स्वराज और स्वाति मालीवाल मौजूद रहे. वहीं प्रदेश पदाधिकारियों में प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, योगिता सिंह, मोहनलाल गिहारा मौजद रहे. वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव, राजेश भाटिया सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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