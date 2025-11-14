Bihar Election Result 2025: दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने जश्न में बांटे लड्डू, सचदेवा बोले- मोदी हैं तो सब मुमकिन है
बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की प्रचंड बढ़त के रुझानों ने पूरे देश में उत्साह भर दिया- वीरेंद्र सचदेवा
Published : November 14, 2025 at 3:40 PM IST
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है. अब इस पर दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी है. दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यालय में जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ लड्डू बांटी. उन्होंने बीजेपी और एनडीए की इस जीत को 'विकास की राजनीति' की जीत बताया है और कहा कि देश के हर कोने में प्रधानमंत्री मोदी पर जनता का भरोसा कायम है.
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बिहार ने एनडीए के चौतरफा विकास को चुना है, बिहार की महिलाओं ने अपने परिवार के बेहतर भविष्य विकास को चुना है तो बिहार के शिक्षित एवं मेहनतकश दोनों युवाओं ने दसवीं फेल विपक्ष को नकारा है. संगठात्मक रूप से एनडीए की बिसात को सुदृढ कर एक नई दिशा देने में अमित शाह की नीति सफल रही है. चाणक्य के प्रदेश बिहार में एक बार फिर अमित शाह राजनीति के संगठात्मक पहलू को सम्भालने के चाणक्य साबित हुए हैं.
मोदी हैं तो मुमकिन है!— Virendraa Sachdeva (@Virend_Sachdeva) November 14, 2025
आज बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की प्रचंड बढ़त के रुझानों ने पूरे देश में उत्साह भर दिया।
केंद्रीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं संग मिठाई बांटकर सभी का मुँह मीठा करवाया और इस ऐतिहासिक जनसमर्थन के लिए सभी को हार्दिक बधाई दी।
जनता ने एक बार फिर विकास, सुशासन… pic.twitter.com/RCfUdBIkR2
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार की जनता को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने लिए विकास का रास्ता चुना है. उन्होंने इसे "बिहार की सच्चाई में विकास के विश्वास की जीत" बताया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में हुई प्रगति की राह को सराहा.
ये जीत मोदी की जीत है— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 14, 2025
जनता से मोदी जी के सीधे कनेक्ट की जीत है
मोदी नीति की जीत है
मोदी मैजिक की जीत है
मोदी मंत्र की जीत है
Gen z हो या महिला या वृद्ध
हर कोई मोदी के साथ है @narendramodi#Bihar
वहीं. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, " ये जीत मोदी की जीत है, जनता से मोदी जी के सीधे कनेक्ट की जीत है, मोदी नीति की जीत है, मोदी मैजिक की जीत है, मोदी मंत्र की जीत है. Gen z हो या महिला या वृद्ध, हर कोई मोदी के साथ है. चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "बिहार में जीते एनडीए के लाल, अगला निशाना सोनार बंगाल." शुरुआती रुझानों में एनडीए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी (रामविलास) और हम शामिल हैं, बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है. वहीं, महागठबंधन (आरजेडी और कांग्रेस) पिछड़ता दिख रहा है.
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत अन्य मंत्री व बिहार में लगातार दौरे पर थे. पार्टी नेतृत्व से मिले आदेश के तहत वे अलग-अलग प्रत्याशियों का प्रचार व प्रबंधन देख रहे थे.
