INSIDE STORY: दिल्ली भाजपा के नेता सुशील उपाध्याय से जानिए असम की जोरहाट सीट पर कैसे जीती बीजेपी
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई 2024 के लोकसभा चुनाव में 3.50 लाख वोट से जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद बने थे.
Published : May 4, 2026 at 8:20 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी नतीजों से पूरी बीजेपी खुशी और जोश से लबरेज है. दिल्ली भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में असम और पश्चिम बंगाल चुनाव में गए थे. उन्होंने वहां चुनावी जिम्मेदारी संभाली और अपने-अपने जिम्मेदारी वाले इलाकों में पार्टी की जीत के लिए काम किया. कई इलाकों में दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रंग लाई और पार्टी को बड़ी जीत मिली.
दिल्ली भाजपा के नेता सुशील उपाध्याय को असम की जोरहाट विधानसभा सीट पर पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी. इस सीट पर असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद गौरव गोगोई को प्रत्याशी बनाया था. गौरव को असम कांग्रेस का प्रमुख चेहरा होने के नाते एक बड़े कद के नेता और मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था. ऐसे में जोरहाट सीट का चुनाव जीतना भाजपा के लिए एक चुनौती था. लेकिन, इस सीट पर भाजपा ने 23181 वोटों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की.
एक विशेष रणनीति पर किया गया काम: इस जीत को लेकर सुशील उपाध्याय ने बताया कि वहां जाकर मैंने सबसे पहले एक विशेष रणनीति के तहत सामाजिक संगठनों की बैठक लेना शुरू किया. जैन समाज, सिख समाज, पूर्वांचल समाज, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो लोग वहां रहते हैं, उन सभी से बैठकर के संपर्क साधा. इन सभी समाज के लोग भी वहां अच्छी संख्या में थे. असम के लोगों से तो वहां के लोकल नेता भाजपा कार्यकर्ता कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन समाज के लोगों से वह कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इन सभी से कनेक्ट करने का मैंने काम किया, जिसका फायदा जोरहाट से बीजेपी को बड़ी जीत के रूप में मिला.
भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी की बड़े अंतर से हुई जीत: सुशील उपाध्याय ने कहा कि वहां भाजपा के प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने बड़े अंतर से गौरव गोगोई को चुनाव हरा दिया. मेन टू मेन मार्किंग करके लोगों को पार्टी से जोड़ना मतदान के लिए, उनको तैयार करना और कोई भी कार्यकर्ता या मतदाता ऐसा ना रहे, जिसके पास भाजपा का कोई कार्यकर्ता न पहुंचे. इस रणनीति के तहत वहां काम किया. जोरहाट की सीट के लिए गृहमंत्री अमित शाह भी रिपोर्ट ले रहे थे. हमने अमित शाह जी को कह दिया था कि गौरव गोगोई को बड़े अंतर से चुनाव हराएंगे. हमारी रणनीति बहुत मजबूत है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं. इसके चलते जोरहाट में भाजपा की ओर से किसी बड़े नेता की कोई भी बड़ी रैली भी नहीं कराई.
सुशील उपाध्याय ने बताया कि मैं डेढ़ महीने तक जोरहाट सीट के चुनावी रणनीति और वहां पार्टी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ को एक्टिव करने में लगा रहा. उन्होंने बताया कि होली पर भी चुनावी व्यस्तता के चलते में घर नहीं आया क्योंकि गौरव गोगोई को हराना बड़ी चुनौती थी. गौरव गोगोई के चेहरे पर ही एक तरीके से कांग्रेस असम में चुनाव लड़ रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में गौरव गोगोई 3.50 लाख वोट से जोरहाट लोकसभा सीट से सांसद बने थे. गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई 15 साल तक असम के मुख्यमंत्री रहे. इसलिए गौरव गोगोई एक बड़ा चेहरा थे.
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