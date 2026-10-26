मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता डिटेन
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. भाजपा ने खड़गे और राहुल गांधी से माफी की मांग की.
Published : October 26, 2026 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे की उपस्थिति में विभिन्न मोर्चों के करीब 2,000 कार्यकर्ताओं ने राजाजी मार्ग स्थित खड़गे के निवास के निकट प्रदर्शन कर उनसे और राहुल गांधी से माफी की मांग की.
प्रदेश महामंत्री मोहनलाल गिहारा द्वारा संचालित इस प्रदर्शन में वरिष्ठ नेताओं के संबोधन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की ओर नारेबाजी करते हुए मार्च शुरू किया. पुलिस ने कुशक रोड मोड़ पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए. इसके बाद सेना भवन के पास भारी पुलिस बल ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया.
पुलिस ने वहां से प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित लगभग 200 वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और 5 बसों में भरकर मंदिर मार्ग थाने ले गई. प्रदर्शन के दौरान हर्ष मल्होत्रा और विनय सहस्रबुद्धे के अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया, महामंत्री मोहनलाल गिहारा, संयुक्त मोर्चा प्रभारी सुमित भसीन और मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर समेत कई प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिया गया.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री के पिताजी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है. इसी के विरोध में आज हम खड़गे साहब के निवास पर आए हैं और उन्हें यह बताने आए हैं कि नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं हैं, बल्कि वे पूरे विश्व के शीर्ष नेताओं में से एक और भारत के प्रधानमंत्री हैं. खड़गे साहब को अपनी इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगनी होगी. राहुल गांधी हों या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आज पूरी कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है. लगातार मिल रही चुनावी हार के कारण इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है. ये लोग पूरी तरह अराजकता के दौर में आ चुके हैं और किसी कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं.
खड़गे के आवास की तरफ बढ़े कार्यकर्ता
हर्ष मल्होत्रा के भाषण के बाद प्रदर्शन में शामिल भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित होकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की ओर पैदल मार्च करने लगे. कार्यकर्ता रास्ते में लगातार नारेबाजी करते हुए खड़गे से माफी मांगने की मांग कर रहे थे. स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों की ओर से रास्ते में बैरिकेडिंग की गई थी. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की पहली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया. नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए. इसके बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने दूसरी जगह भी सुरक्षा घेरा बनाया. वहां पहुंचने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने ऐसे प्रदर्शनकारियों को मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद कुछ भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में हिरासत में लिया और उन्हें मौके से दूर ले जाया गया.
पुलिस ने धारा 163 लागू होने का हवाला दिया
प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हटने की अपील की गई. पुलिस ने बताया कि इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं. ऐसे में वहां इस तरह प्रदर्शन करना उचित नहीं है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौटने की अपील की. करीब ढाई घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान सेना भवन सर्किल व आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तथा अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात रहे. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की.
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