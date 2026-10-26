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मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेता डिटेन

दिल्ली में भाजपा का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे की उपस्थिति में विभिन्न मोर्चों के करीब 2,000 कार्यकर्ताओं ने राजाजी मार्ग स्थित खड़गे के निवास के निकट प्रदर्शन कर उनसे और राहुल गांधी से माफी की मांग की.

प्रदेश महामंत्री मोहनलाल गिहारा द्वारा संचालित इस प्रदर्शन में वरिष्ठ नेताओं के संबोधन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास की ओर नारेबाजी करते हुए मार्च शुरू किया. पुलिस ने कुशक रोड मोड़ पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए. इसके बाद सेना भवन के पास भारी पुलिस बल ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया.