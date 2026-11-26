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संविधान दिवस: संविधान से ही सत्ता मिलेगी और संविधान से ही सत्ता जाएगी- अमित शाह

दिल्ली भाजपा का MCD मुख्यालय में कार्यक्रम, ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निगम मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए संविधान के महत्व, उसकी मूल भावना और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भूमिका पर विस्तार से बात रखी. इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है. 26 नवंबर 1949 को देश की एक नई यात्रा की शुरुआत हुई थी. उन्होंने आजादी के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि 1857 से 1947 तक करीब 90 वर्षों तक चले स्वतंत्रता आंदोलन में अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया. अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हंसते-हंसते प्राण न्योछावर कर दिए. कई लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना घर-परिवार, कारोबार, करियर और पढ़ाई तक छोड़ दी थी. उनके अथक प्रयासों और बलिदानों के परिणामस्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली.