संविधान दिवस: संविधान से ही सत्ता मिलेगी और संविधान से ही सत्ता जाएगी- अमित शाह
संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है. 26 नवंबर 1949 को देश की एक नई यात्रा की शुरुआत हुई थी. अमित शाह
Published : November 26, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निगम मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए संविधान के महत्व, उसकी मूल भावना और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी भूमिका पर विस्तार से बात रखी. इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व है. 26 नवंबर 1949 को देश की एक नई यात्रा की शुरुआत हुई थी. उन्होंने आजादी के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि 1857 से 1947 तक करीब 90 वर्षों तक चले स्वतंत्रता आंदोलन में अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया. अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हंसते-हंसते प्राण न्योछावर कर दिए. कई लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना घर-परिवार, कारोबार, करियर और पढ़ाई तक छोड़ दी थी. उनके अथक प्रयासों और बलिदानों के परिणामस्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली.
दिल्ली भाजपा का MCD मुख्यालय में कार्यक्रम: गृह मंत्री ने संविधान को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बताते हुए कहा कि नागरिकों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार संविधान से मिलता है. सत्ता में आने और सत्ता से बाहर जाने की प्रक्रिया भी संविधान के दायरे में ही तय होती है. उन्होंने कहा, "संविधान से ही सत्ता मिलेगी और संविधान से ही सत्ता जाएगी." अमित शाह के मुताबिक, देश में कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यह प्रक्रिया बिना हिंसा के पूरी हुई. यह संविधान की ताकत और उसकी व्यवस्था का परिणाम है.
संविधान से ही सत्ता मिलेगी और संविधान से ही सत्ता जाएगी: अमित शाह ने कहा कि संविधान का सम्मान करना सभी भारतीयों के लिए गर्व और जिम्मेदारी का विषय है. हालांकि, आजादी के बाद लंबे समय तक संविधान को केवल सरकार चलाने के लिए एक मार्गदर्शिका के तौर पर देखने की कोशिश हुई. संविधान में निहित मूल भावना और मूल्यों को किशोरों, युवाओं तथा आम नागरिकों तक पहुंचाने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसकी भावना को समाज में मजबूत करना जरूरी है.
संविधान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का दायित्व: उन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वर्ष 2015 में यह निर्णय लिया गया कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य संविधान के सर्वोच्च मूल्यों को स्कूलों, कॉलेजों और देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है, ताकि नई पीढ़ी संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय जीवन व्यवस्था के आधार के रूप में समझ सके.
अपने संबोधन में गृह मंत्री ने संविधान की मूल प्रति में शामिल चित्रों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय सभ्यता और उसकी परंपराओं का विरोध करते हैं, उन्हें संविधान की मूल प्रति को देखने और समझने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे संसद की लाइब्रेरी में जाकर संविधान की मूल प्रति के पन्नों को देखें और उसमें शामिल चित्रों के माध्यम से उसकी भावना को समझें.
अमित शाह ने बताया कि संविधान की मूल प्रति के अलग-अलग अध्यायों की शुरुआत में भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़े चित्र बनाए गए हैं. इनमें भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, दांडी मार्च और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रसंगों और व्यक्तित्वों को स्थान दिया गया है. उन्होंने इन चित्रों के रचनाकार नंदलाल बोस का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान की मूल प्रति में मौजूद इन चित्रों को देखकर उसकी व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा जा सकता है.
गृह मंत्री ने संविधान हाथ में लेकर उसकी बात करने वालों से भी अपील की कि वे उसकी मूल प्रति को पढ़ें और उसमें निहित मूल्यों को जानें. उन्होंने कहा कि संविधान को समझने के लिए केवल राजनीतिक बहस पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके मूल स्वरूप, प्रस्तावना, अध्यायों और मूल भावना को जानना भी जरूरी है. दिल्ली भाजपा के इस कार्यक्रम में संविधान के महत्व और लोकतांत्रिक परंपराओं पर चर्चा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों को याद किया गया. आयोजन के जरिए संविधान के प्रति सम्मान, नागरिकों में जागरूकता और नई पीढ़ी तक इसके मूल्यों को पहुंचाने का संदेश दिया गया.
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