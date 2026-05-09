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दिल्ली BJP ऑफिस पर आतंकी हमले की आशंका, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट, बढ़ाई गई सुरक्षा

अलर्ट मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी कार्यालय के बाहर तैनाती की गई है. सुरक्षा एजेंसी को प्राप्त इनपुट में इस हमले के लिए आंतकी संगठनों द्वारा कार बम, शूटआउट, आईईडी प्लांट और सुसाइड बॉम्बर जैसी साजिश के जरिए हमले को अंजाम दिया जा सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आतंकी हमले की आशंका का अलर्ट खुफिया एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है. इसको देखते हुए कार्यालय के आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. खुफिया अलर्ट के अनुसार आतंकी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय व आसपास के सरकारी संस्थाओं को निशाना बना सकते हैं.

एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि आतंकी संगठन दिल्ली बीजेपी के कार्यालय और सरकारी संस्थाओं को निशाना बना सकते हैं. संभावित खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके. हमले की आशंका के चलते अर्ध सैनिक बल के जवानों को भी भाजपा मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ तैनात किया गया है. दिल्ली पुलिस ने भी इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है. साथ ही गाड़ियों को रोककर बारीकी से जांच की जा रही है. हालांकि, दिल्ली भाजपा के मुख्यालय में किसी के आने-जाने पर कोई रोक नहीं है. वहां का काम काज सामान्य तौर पर चल रहा है. लेकिन कार्यालय आने जाने वाले लोगों पर बाहर से ही एजेंसी नजर रख रही हैं. जांच के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है.

राज्य भर में सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं. चौकसी बढ़ाने के साथ पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. संदिग्ध गतिविधियों पर भी प्रशासन की पूरी तरह नजर है.



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