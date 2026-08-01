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पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज, संसद भवन में किया था नुक्कड़ नाटक

लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है लेकिन वह किसी भी वर्ग के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता है.

दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल
दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल ने आज सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में जिला पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है. इस शिकायत में सांसद राजेश रंजन (पप्पू यादव), लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद अवधेश प्रसाद एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है.

शिकायत में कहा गया है कि संसद परिसर के मकर द्वार के निकट आयोजित प्रदर्शन के दौरान हिंदू धर्म की आस्था, भगवान श्रीराम तथा उनसे जुड़े धार्मिक प्रतीकों का जिस प्रकार राजनीतिक प्रदर्शन एवं उपहास के लिए उपयोग किया गया, उससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं गहराई से आहत हुई हैं.

शिकायतकर्ताओं ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी धर्म के पूजनीय प्रतीकों का अपमान स्वीकार्य नहीं हो सकता. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह पूरा घटनाक्रम विभिन्न समाचार माध्यमों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो में रिकॉर्ड है. शिकायत के साथ घटना से संबंधित वीडियो का संदर्भ भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है.

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह शिकायत किसी सुनी-सुनाई बात पर नहीं बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑडियो-वीडियो साक्ष्यों पर आधारित है, इसलिए पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं.

सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक अनिल शर्मा, विधायक करनैल सिंह एवं अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने अपनी शिकायत में मांग की है कि घटना से जुड़े सभी सी.सी.टी.वी. फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया कवरेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखा जाए, ताकि जांच के दौरान किसी भी प्रकार के प्रमाण नष्ट न हो सकें. साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

चारों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है तथा किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य करता है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

नई दिल्ली से सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंदुओं के आस्थाओं के साथ मजाक किया गया, सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाया गया, संत समाज का परिहास किया गया और भारतीय परंपराओं पर अट्टहास बनाया गया. पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी घटना की संरचना की.

बांसुरी स्वराज ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है और वह अनुमति भी लोकतंत्र देता है लेकिन वह किसी भी वर्ग के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता है. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मिलकर सनातन संस्कृति का मजाक बनाया है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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