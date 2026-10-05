दिल्ली, पश्चिम बंगाल और लद्दाख ने नहीं सौंपी वन भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्टः पर्यावरण मंत्रालय ने NGT को दी जानकारी
तेलंगाना, नगालैंड और त्रिपुरा ने वन भूमि पर अतिक्रमण की बात स्वीकार की है. जंगल में कब्जे की क्या स्थिति है-पढ़ें, संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 5:39 PM IST
नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली और लद्दाख ने अभी तक अपने-अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी नहीं दी है. मंत्रालय के अनुसार, अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने 29 मई को वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यावरण मंत्रालय के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा था.
गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल ने साल 2024 में वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी एक खबर का संज्ञान लेते हुए खुद (suo motu) यह मामला दर्ज किया था. उस खबर में दावा किया गया था कि देश भर के कुल 7,75,288 वर्ग किलोमीटर के दर्ज वन क्षेत्र में से 7,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन भूमि पर अवैध कब्जा यानी अतिक्रमण किया जा चुका है. यह आरोप लगाया गया था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
एनजीटी को सौंपी गई एक हालिया रिपोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अपनी रिपोर्ट उसे सौंप दी है. इन राज्यों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं.
रिपोर्ट जमा करने वाले राज्यों में तेलंगाना, नगालैंड और त्रिपुरा सबसे नए हैं. इन सभी राज्यों ने वन भूमि पर अतिक्रमण की बात स्वीकार की है.
तेलंगाना: पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना ने खुलासा किया है कि उसका वन क्षेत्र 26,81,703.236 हेक्टेयर है, और कुल 2,16,801.984 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हुआ है.
राज्य सरकार ने कहा कि उसके वन विभाग ने जंगलों पर अतिक्रमण रोकने और उसे हटाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं. इनमें नियमित गश्त, अतिक्रमणों की पहचान करना व उन्हें हटाना, वन अपराध के मामले दर्ज करना और सक्षम अदालतों के सामने चार्जशीट दाखिल करना शामिल है.
सरकार ने बताया कि अतिक्रमण की गई जमीनों को वापस हासिल कर वन विभाग के नियंत्रण में ले लिया गया है, जिसके बाद वहां पेड़-पौधे लगाने और जीवों के रहने योग्य माहौल को सुधारने के उपाय किए गए हैं. आगे किसी भी तरह के अवैध कब्जे को रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में सीमांत खाइयां खोदने और लाइन-ऑफ-कंट्रोल बनाने जैसे काम किए गए हैं.
सरकार ने कहा कि राजस्व, पुलिस और जिला प्रशासन के तालमेल से जंगलों के किनारे बसे गांवों में जागरूकता कार्यक्रम, काउंसिलिंग और 'फॉरेस्ट मार्च' आयोजित किए जाते हैं. सीमाओं से जुड़े विवादों को सुलझाने और अतिक्रमण की गई वन भूमि को वापस पाने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण और दोबारा सर्वे भी किए जा रहे हैं.
नगालैंड : अपनी रिपोर्ट में नगालैंड ने सूचित किया है कि राज्य में कुल वन क्षेत्र 12,16,847 हेक्टेयर है. राज्य ने बताया है कि कुल 2,275.609 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हुआ है. राज्य सरकार ने कहा कि वह क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठा रही है.
त्रिपुरा : त्रिपुरा का कुल वन क्षेत्र 7,58,477 हेक्टेयर है. इसमें से 4,242.374 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण है. राज्य सरकार ने कहा कि उसने वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने और उसे रोकने के उपाय किए हैं. अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें बागानों से जुड़े अतिक्रमण भी शामिल हैं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, सूचित किया है कि लद्दाख, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है. मंत्रालय ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इन केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य ने रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी.
क्या कहते हैं पर्यावरणविद
ईटीवी भारत (ETV Bharat) से बात करते हुए, भारतीय वन सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है कि इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अतिक्रमण की जानकारी जमा नहीं की है. इसके गंभीर पारिस्थितिक और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े परिणाम हो सकते हैं.
अतिक्रमण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "कानून के अनुसार अवैध होने और सजा के योग्य होने के अलावा, इस अनियंत्रित अतिक्रमण के पारिस्थितिक नुकसान बहुत गंभीर हैं. एक साथ जुड़े हुए जंगलों के बंटने से वन्यजीवों के महत्वपूर्ण गलियारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे इंसानों और वन्यजीवों के बीच जानलेवा संघर्ष तेजी से बढ़ता है."
श्रीवास्तव ने आगे कहा, "जंगलों के कटने से जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है क्योंकि आक्रामक बाहरी प्रजातियां तेजी से पनपने लगती हैं. वहीं, पेड़ों की जड़ें कमजोर होने से मिट्टी का कटाव होता है, नदियों में गाद जमा होती है और निचले इलाकों में भीषण बाढ़ आती है. इसके अलावा, कार्बन को सोखने वाले इन महत्वपूर्ण जंगलों के नष्ट होने से क्षेत्रीय जल चक्र बिगड़ जाता है और जलवायु का खतरा बढ़ जाता है. यह स्थिति देश भर में जंगलों को वापस पाने के प्रयासों को गति देने के लिए एक मानक और पारदर्शी डेटा की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है."
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