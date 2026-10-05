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दिल्ली, पश्चिम बंगाल और लद्दाख ने नहीं सौंपी वन भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्टः पर्यावरण मंत्रालय ने NGT को दी जानकारी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ( IANS )

नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली और लद्दाख ने अभी तक अपने-अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी नहीं दी है. मंत्रालय के अनुसार, अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.