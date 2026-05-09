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₹50 में MRI, ₹1500 में एंडोस्कोपी: बंगला साहिब गुरुद्वारे में शुरू हुई माइनर सर्जरी, सेवा का नया कीर्तिमान

पॉलीक्लिनिक के चैयरमैन भूपेंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि गुरुद्वारा बंगला साहिब के इस कदम से लाखों मरीजों को राहत मिल रही है.

बंग्ला साहिब गुरुद्वारे में हो सकेगी माइनर सर्जरी
बंग्ला साहिब गुरुद्वारे में हो सकेगी माइनर सर्जरी (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 7:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली का ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब एक बार फिर मानवता की सेवा की मिसाल बना है. दरअसल, गुरुद्वारे में स्थित गुरु हरकिशन पॉलीक्लिनिक में अब छोटी मोटी सर्जरी की सुविधा भी शुरू हो गई है. पॉलीक्लिनिक में कार्यरत डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू ने बताया कि पॉलीक्लिनिक में हम इस तरह की सर्जरी की सुविधा शुरू कर रहे हैं, जो एक से दो घंटे मरीज को भर्ती करके की जा सकती हैं और उसके बाद मरीज को छुट्टी दी जा सकती है.

डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू ने बताया कि किसी के हाथ में चोट लगने पर, पैर में चोट लगने पर या और भी किसी तरह की माइनर इंजुरी होने पर जो सर्जरी की जा सकती है, उनको हमने यहां शुरू किया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर यहां आने के बाद किसी मरीज को बड़ी सर्जरी की जरूरत महसूस होती है तो उसे हम दूसरी जगह बड़े अस्पताल में रेफर करेंगे. डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ ही यहां एंडोस्कोपी की आधुनिक मशीन भी लगा दी गई है. संगत के लिए रविवार से सिर्फ 1500 रुपये में इंडोस्कोपी टेस्ट शुरू हो जाएंगे.

डॉक्टर बी.एम.एस. लांबा, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

बंगला साहिब गुरुद्वारे में अब हो सकेगी माइनर सर्जरी: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने बताया कि बाहर प्राइवेट अस्पतालों में इस जांच के हजारों रुपये देने पड़ते हैं. लेकिन, यहां गुरु साहिब के हुक्म से संगत की सेवा के लिए हम यह सुविधा शुरू कर रहे हैं. अरदास के साथ मशीन का उद्घाटन किया गया है. हमारा मकसद है कि कोई भी पैसों की कमी से इलाज से वंचित न रहे.

बहुत कम कीमत में मिलती है महंगे टेस्ट की सुविधा: दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने बताया कि बांग्ला साहिब का यह पॉलीक्लिनिक पहले से ही नाममात्र कीमत पर बड़ी जांचों के लिए जाना जाता है. यहाँ एमआरआई और सीटी स्कैन सिर्फ 50 रुपये में होता है. पिछले साल पेट स्कैन सेंटर भी शुरू किया गया, जहाँ 25 हजार वाला कैंसर टेस्ट 7 हजार रुपये में होता है. अब सभी प्रकार के अल्ट्रासाउंड भी उपलब्ध हैं.

हरमीत सिंह कालका ने आगे बताया कि संगत को बाहर एमआरआई के 5 हजार और सीटी के 3 हजार देने पड़ते थे. यहाँ 50 रुपये में सेवा मिल रही है. डायलिसिस मुफ्त है. अब एंडोस्कोपी भी 1500 में शुरू कर दी है ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इलाज करा सके. पॉलीक्लिनिक में 8 करोड़ की एमआरआई मशीन, 4 करोड़ की सिटी स्कैन मशीन लगी है. ब्लड टेस्ट की मशीन 1 घंटे में 280 सैंपल जांचती है. दिल्ली के नामी डॉक्टर सेवाभाव से यहाँ मरीज देखते हैं. रोज सुबह 6 बजे से ही 50 रुपये वाले एमआरआई-सीटी के लिए लाइन लग जाती है. पॉलीक्लिनिक के चैयरमैन भूपेंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि डीएसजीएमसी के इस कदम से लाखों मरीजों को राहत मिल रही है. बांग्ला साहिब गुरुद्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ रहा है.

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