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दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से होगा शुरू, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

18 दिसंबर से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है. दिल्ली विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. यह फैसला मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान राजधानी के बुनियादी ढांचे, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है. कैबिनेट बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्र की रूपरेखा और सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली के समग्र विकास और आम जनता से सीधे जुड़े जनोपयोगी विषयों पर सदन में गंभीर व सार्थक चर्चा की जाएगी.