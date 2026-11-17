दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से होगा शुरू, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
कैबिनेट बैठक के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए जनहित ही सर्वोपरि है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : November 17, 2026 at 9:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है. दिल्ली विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. यह फैसला मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
छह दिनों तक चलने वाले इस सत्र के दौरान राजधानी के बुनियादी ढांचे, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है. कैबिनेट बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्र की रूपरेखा और सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली के समग्र विकास और आम जनता से सीधे जुड़े जनोपयोगी विषयों पर सदन में गंभीर व सार्थक चर्चा की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनकी सरकार के लिए जनहित ही सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी के नागरिकों की समस्याओं के समाधान और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. माना जा रहा है कि इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को भी सदन के पटल पर रख सकती है, जिनका सीधा लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा.
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शीतकालीन सत्र की घोषणा के साथ ही राजधानी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है. जहां एक ओर सत्ता पक्ष इस सत्र के माध्यम से अपनी विकास योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी विभिन्न स्थानीय मुद्दों, प्रदूषण, बुनियादी सुविधाओं और जनसमस्याओं को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है. सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा जल्द ही औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी और विधायकों को सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सूचित किया जाएगा. 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाला यह सत्र दिल्ली की आगामी विकास योजनाओं की दिशा तय करने में बेहद निर्णायक साबित हो सकता है.
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