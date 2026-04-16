ETV Bharat / bharat

लगातार धमकियों के बीच सख्त कदम: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को मिली Z कैटेगरी सुरक्षा

लगातार मिल रही बम की धमकियों के बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सुरक्षा को बढ़ाकर Z कैटेगरी कर दिया गया है.

Etv Bharat
दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता (FILE PHOTO, ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी में लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सुरक्षा को बढ़ाकर Z कैटेगरी कर दी गई है. ये फैसला विधानसभा सचिवालय को लगातार मिल रही बम धमकियों व हाल ही में हुए एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन के बाद लिया गया है.

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली विधानसभा सचिवालय और स्पीकर कार्यालय को आधिकारिक माध्यमों के जरिए करीब 6 से 7 धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए. इन ई-मेल्स में विधानसभा परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. 14 अप्रैल को भी अध्यक्ष को इसी तरह की धमकी मिली थी. इस गंभीर मामले को लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की थी.

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में एक अज्ञात व्यक्ति विधानसभा परिसर के गेट तक पहुंचने में सफल रहा. उसने स्पीकर की गाड़ी में संदिग्ध वस्तु रख दी. हालांकि समय रहते इस घटना को नियंत्रित कर लिया गया था. लेकिन इसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए.

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को Z कैटेगरी सुरक्षा
इन घटनाओं के बाद अब स्पीकर को Z कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई है. इसके तहत उन्हें 24 घंटे सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो तैनात किए गए हैं. उनके काफिले के साथ हर समय एक एस्कॉर्ट वाहन भी रहेगा, जो सुरक्षा घेरा मजबूत करेगा. पूरी व्यवस्था की निगरानी एक समर्पित प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में की जाएगी.

पूरे विधानसभा परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा
सिर्फ स्पीकर ही नहीं बल्कि पूरे विधानसभा परिसर की सुरक्षा को भी नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है. सभी प्रवेश द्वारों पर ऑटोमेटेड बूम बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति व वाहन की सख्ती से जांच हो सके. इसके अलावा परिसर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की क्विक रेस्पॉन्स टीम (QRT) को वाहन के साथ तैनात किया गया है, जो लगातार पेट्रोलिंग कर किसी भी संभावित खतरे से तुरंत निपट सके.

सुरक्षा से समझौता नहीं-दिल्ली सचिवालय
विधानसभा सचिवालय ने साफ किया है कि ये कदम एहतियाती और जरूरी हैं. लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, जिससे विधानसभा की गरिमा और वहां काम करने वाले जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के घटनाक्रम न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपडेट करने की जरूरत है. फिलहाल पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां इन धमकी भरे ई-मेल्स के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में भारी सेंध: बम की धमकी के बाद अब गेट तोड़कर घुसी कार, स्पीकर के ऑफिस तक पहुंचा युवक

ये भी पढ़ें- दिल्ली विधानसभा को दोबारा मिली बम से उड़ाने की धमकी, एजेंसियां जांच में जुटी

TAGGED:

SPEAKER VIJENDER GUPTA
BOMB THREAT EMAILS
BOMB THREATS DELHI ASSEMBLY
VIJENDER GUPTA PROVIDED Z SECURITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.