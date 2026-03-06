ETV Bharat / bharat

"विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती", केजरीवाल की मांग खारिज

दिल्ली विधानसभा ने विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के केजरीवाल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है.

विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की केजरीवाल की मांग खारिज
विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की केजरीवाल की मांग खारिज (ETV Bharat)
By PTI

Published : March 6, 2026 at 11:58 AM IST

नई दिल्लीः दिल्ली विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है. इस समिति ने 'फांसी घर' से संबंधित एक मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को तलब किया है.

पत्र में विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष की इस बात पर हैरानी जताई गई है कि केजरीवाल को इस मामले की जानकारी नहीं है, जबकि वे 10 वर्षों से अधिक समय से विधानसभा के सदस्य हैं और विशेषाधिकार समिति की कई बैठकों में भाग ले चुके हैं.

'कार्यवाही गोपनीय है...'
दिल्ली विधानसभा सचिवालय के पत्र में लिखा था, "मुझे अध्यक्ष द्वारा यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही गोपनीय है और प्रक्रिया नियमों के अनुसार इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति नहीं है."

इसके अलावा, संसद या अन्य राज्यों में विशेषाधिकार समिति की बैठक का प्रसारण किए जाने की कोई मिसाल नहीं है, यह बात पत्र में कही गई है, जिसे शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया था.

अध्यक्ष ने जताया केजरीवाल की मांग पर आश्चर्य
पत्र में आगे कहा गया है, "अध्यक्ष ने इस मामले में आपकी अज्ञानता पर आश्चर्य व्यक्त किया है, जबकि आप दस वर्षों से अधिक समय तक इस सदन के पूर्व सदस्य रहे हैं, जब विशेषाधिकार समिति की कई बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन एक भी बैठक का कभी टेलीकास्ट/लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई."

बता दें कि मंगलवार को केजरीवाल ने विशेषाधिकार समिति को पत्र लिखकर पुष्टि की कि वह 'फांसी घर' मामले में 6 मार्च को समिति के समक्ष पेश होंगे और कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की.

विशेषाधिकार समिति आप सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा के अंदर बनाए गए 'फांसी घर' मामले की जांच कर रही है. आप का दावा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इस इमारत में गुप्त फांसीघर हुआ करता था, जबकि भाजपा का कहना है कि यह केवल एक टिफिन कक्ष था.

