ETV Bharat / bharat

दिल्ली विधानसभा को दोबारा मिली बम से उड़ाने की धमकी, स्पीकर के OSD को भेजा गया मेल

दिल्ली विधानसभा में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है. एक बार फिर बम की धमकी मिली है.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 25, 2026 at 12:13 PM IST

|

Updated : March 25, 2026 at 12:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ये धमकी स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के ओएसडी को भेजी गई है. मेल में ये धमकी भेजी गई है. पूरे विधानसभा परिसर की तलाशी ली जा रही है.

  • दिल्ली विधानसभा को दुबारा बम से उड़ाने की धमकी मिली
  • धमकी भरे मेल में कहा गया- दिल्ली विधानसभा में 16 RDX IED लगाएं है.
  • आज 1.40 बजे धमाके की धमकी
  • बम की धमकी के बाद दिल्ली विधानसभा में डॉग स्क्वाड के साथ दिल्ली पुलिस की टीमें जांच कर रही है
  • पूरे विधानसभा परिसर में पौधों और गमलों से लेकर के हर जगह की जांच की जा रही है
  • इससे पहले बीते दिन मंगलवार को भी ऐसी ही एक धमकी दी गई थी वो धमकी स्पीकर को मेल में भेजी गई थी.

मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उनके निजी ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं.

विधानसभा परिसर की तलाशी (ETV BHARAT)

धमकी भरे इस ईमेल में न केवल विधानसभा अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने की बात कही गई है, बल्कि विधानसभा परिसर को भी बम से दहलाने की चेतावनी दी गई है. सोमवार को दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश किया है.

अपडेट जारी है....

Last Updated : March 25, 2026 at 12:26 PM IST

TAGGED:

DELHI VIDHANSABHA
दिल्ली विधानसभा को बम की धमकी
DELHI ASSEMBLY BOMB THREAT
DELHI ASSEMBLY BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.