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डिजिटल युग में सारंगी को संजोने की अनूठी जिद्द, तीन दशकों से सारंगी की धुन बिखेर कर रामपाल ज़िंदा रख रहे पारंपरिक कला

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली का प्रसिद्ध दिल्ली हाट, जहां हर रोज़ देश-विदेश के हज़ारों पर्यटक रंग-बिरंगी दस्तकारी, लज़ीज़ व्यंजनों और सांस्कृतिक धरोहरों का दीदार करने आते हैं. इसी चहल-पहल के बीच मिट्टी के कुल्हड़, बांस और एक तार के सहारे एक सुरीली तान गूंजती है. यह धुन है पारंपरिक सारंगी की, जिसे पिछले तीन दशकों से खुद बनाकर और बजाकर दिल्ली और देशभर में अनूठी मुहिम चला रखी है कलाकार रामपाल ने. उनकी जिद ने इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को आज भी जीवित रखा हुआ है.

रामपाल बताते हैं कि बच्चों और खरीदारों की सुरक्षा का वे खास ख्याल रखते हैं. बांस में अक्सर छोटे-छोटे फांस यानी स्पलिंटर्स होते हैं जो बच्चों के हाथों में गड़ सकते हैं. इसलिए वे हर पीस की फिनिशिंग खुद अपने हाथों से करते हैं और यह काम परिवार के किसी अन्य सदस्य पर भी नहीं छोड़ते. वे इतने अच्छे से पॉलिश करते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा भी उसे ज़ोर से रगड़ ले, तो उसके हाथ में चोट नहीं लगेगी.

सारंगी को बनाने के काम वह खुद अपने घर पर करते हैं. इसकी बनावट की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प और बारीकी से भरी है. रामपाल बताते हैं कि सबसे पहले बाज़ार से बांस (बैम्बू) लाया जाता है और उसे सारंगी के निश्चित साइज़ में काटा जाता है. इसके निचले हिस्से में मिट्टी का कुल्हड़ लगाया जाता है. वहीं इसमें स्पेशल वायर, पेपर और बेंत की मज़बूत रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है.पूरे स्ट्रक्चर को असेंबल करने के बाद इसे डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि इसका चिकनापन निकल जाए. इसके बाद इस पर वही 'रेज़िन' लगाया जाता है जो महंगे वायलिन में इस्तेमाल होता है. रेज़िन लगाने से इसके तार और धनुष की रगड़ से सही स्वर निकलता है.

सारंगी केवल रामपाल का हुनर नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ढाल साबित हो रहा है.1996 में वे दिल्ली हाट आए और तब से लगातार यहीं पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे बेच रहे हैं. इस पूरे सफर में उनकी पत्नी भी सारंगी बनाने की प्रक्रिया में उनका पूरा साथ देती हैं.

रामपाल बताते हैं कि सारंगी से नाता बचपन से ही जुड़ गया था. यह काम उन्हें विरासत में मिला है. उनके पिता जगह-जगह घूमकर फेरी लगाते थे और सारंगी बजाते-बेचते थे. वह बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पिता हैदराबाद, वारंगल और विजयवाड़ा जैसी जगहों पर फेरी लगाया करते थे. उस ज़माने में इस सारंगी की कीमत महज़ 10 पैसे हुआ करती थी. मैं अपने पिता के साथ घूमता था और घूमते-घूमते ही मैंने इसे बजाना और बनाना सीखा. वे जब इसे बनाते थे, तो मैं उनकी मदद करता था. धीरे-धीरे 1978 से 1984 तक उनके साथ रहकर दो-चार गाने बजाना सीख गया. लेकिन 1984 में उनके पिता का साया सिर से उठ गया. पिता के अचानक निधन के बाद रामपाल ने इस कला के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण किया.

टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां नए-नए और आधुनिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बाज़ार में छाए हुए हैं, वहीं रामपाल एक तार वाली इस 180 साल पुरानी देसी सारंगी की मिठास को खोने देना नहीं चाहते. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रामपाल ने अपने जीवन के संघर्ष, सारंगी बनाने की कला, इसके दाम में आए बदलाव और देश-विदेश के पर्यटकों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया.

10 पैसे से 700 रुपये तक का सफर

ज़माने के साथ सारंगी की बनावट और कीमतों में भी बदलाव आया है. रामपाल बताते हैं आज दिल्ली हाट में यह सारंगी तीन अलग-अलग साइज़ में मिलती है. सबसे छोटा साइज़ साइज की सारंगी की 300 रुपए है. वहीं मध्यम साइज़ की कीमत 500 रुपए और बड़ा साइज़ की सारंगी की कीमत 700 है. देशी हो या विदेशी, रामपाल के लिए ग्राहक बराबर हैं. दिल्ली हाट में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, जहां अक्सर दुकानदार उनसे ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं लेकिन रामपाल जी का उसूल अलग है. उनका मानना है कि मेरे लिए जो मेरा इंडिया का क्राउड है, वैसे ही विदेशी पर्यटक है. मैं अपने भारतीय ग्राहकों को तो भले दो पैसे महंगा दे सकता हूं, लेकिन विदेशी पर्यटकों से ज़्यादा पैसे नहीं लेता. जो रेट हम अपने इंडियन को देते हैं, वही फॉरेनर को भी देते हैं. मेरे लिए सभी ग्राहक एक समान हैं.

बच्चों में भी दिखता है उत्साह

जब रामपाल दिल्ली हाट में बैठकर सारंगी पर पुरानी धुनें बजाते हैं, तो वहां से गुज़रने वाले हर उम्र के लोग अपने को वहां रूकने से रोक नहीं पाते हैं. रामपाल बताते हैं कि जब बड़े-बुज़ुर्ग उनके पास आते हैं और सारंगी की धुन सुनते हैं, तो वे भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे देखकर उनका बचपन याद आ गया. वे अक्सर अपने पोते-पोतियों और बच्चों को हमारी पारंपरिक लोक-कला से जोड़ने के लिए यह सारंगी खरीदकर घर ले जाते हैं. वहीं युवा और बच्चे भी इसकी अलग बनावट देखकर बेहद आकर्षित होते हैं.

सारंगी धुन बिखेर लोगों से कर रहा मुहिम में साथ देने की अपील (ETV Bharat)

दिल्ली हाट के स्टॉल संचालक भी करते हैं हुनर की तारीफ

दिल्ली हाट में राजस्थानी केसरिया कुल्फी का स्टॉल चलाने वाले लल्लन ने बताया कि वे साल 2004 से रामपाल जी को दिल्ली हाट में सारंगी बजाते देख रहे हैं. लल्लन के मुताबिक, "रामपाल जी बहुत ही अद्भुत कला के धनी हैं. वे बांस को बड़ी सफाई और तकनीक के साथ घिसकर खुद ही यह वाद्य यंत्र तैयार करते हैं. उनकी धुन सुनकर विदेशी सैलानी इसे काफी पसंद करते हैं और हाथों-हाथ खरीदते भी हैं. वहीं दिल्ली हाट में पिछले 12-13 सालों से व्यवसाय कर रहे मोहम्मद नदीम ने रामपाल की कला की सराहना करते हुए बताते हैं कि रामपाल जी की सारंगी की प्राकृतिक धुन सीधे दिल को छू लेती है। उनका संगीत बहुत ही आकर्षक है और दिल्ली हाट आने वाले लोगों के लिए एक विशेष अनुभव प्रदान करता है.



कला के प्रति सरकारों के रवैये से निराशा हैं रामपाल

अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए रामपाल ने देश के कोने-कोने का दौरा किया है. वे जगन्नाथ पुरी (ओडिशा), काठगोदाम (उत्तराखंड), वेल्लोर, तमिलनाडु, हैदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा, गुंटूर, काकीनाडा और विशाखापट्टनम जैसे तमाम शहरों में घूम-घूमकर इसे बजा चुके हैं. हालांकि, पारंपरिक कलाकारों को मिलने वाले सरकारी प्रोत्साहन को लेकर उनके मन में थोड़ा दर्द भी है. वे बताते हैं, "सरकार अपने मतलब की है, गरीबों की नहीं. जब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे, तब सुरक्षा का हवाला देकर हमें दुकान हटाने को कह दिया गया और एंट्री नहीं मिली. जब बड़े नेताओं और अधिकारियों को यह कला दिखेगी ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ऐसी भी कोई सांस्कृतिक कला देश में ज़िंदा है?"

शीला दीक्षित ने सराहा, हस्तियों के साथ की यादें

भले ही प्रशासनिक स्तर पर बहुत मदद न मिली हो, लेकिन कई दिग्गज हस्तियों ने रामपाल के हुनर की दाद दी है. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जब दिल्ली हाट आई थीं, तो वे रामपाल की सारंगी की धुन सुनकर रुक गईं. उन्होंने भावुक होकर कहा था कि "आपने इस कला को ज़िंदा रखा है और हमें हमारा बचपन याद दिला दिया." इसके लिए उन्होंने रामपाल को बख्शीश भी दी और उनसे सारंगी खरीदकर भी ले गईं. वहीं कलाकार रामपाल की दुकान पर लगी तस्वीरें गवाही देती हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, अरुण जेटली, दिल्ली टूरिज्म के एमडी और यहां तक कि लंडन टूरिज्म की एक सदस्य भी उनकी दुकान पर आ चुकी हैं.

कला मरनी नहीं चाहिए

आज के समय में जब लोग हर ज्ञान की कीमत वसूलते हैं, रामपाल इस लोक-कला को बचाने के लिए इसे मुफ़्त सिखाने को तैयार हैं. वे बताते हैं, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास टाइम ही नहीं है. मैं तो सबसे कहता हूँ कि आओ, मुझे जितना भी आता है, उतना थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो और इस कला को ज़िंदा रखो. सिखाने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए. आपकी श्रद्धा हो तो गुरु दक्षिणा दे दो लेकिन मुझे पैसों का लालच नहीं है. वे चाहते हैं कि उनके दोनों बेटे इस हुनर को ज़रूर सीखें. उन्होंने बताया कि मेरी कोशिश यही है कि मेरे दोनों बेटे इसे बजाना और बनाना सीख जाएं. भले ही वे इसे बाज़ार में न बेचें, लेकिन सीख ज़रूर लें. अपने हाथ की कला हमेशा साथ रहती है,हाथ का हुनर कभी भूखा नहीं मरने देता."

अनूठे कलाकार रामपाल एक गहरी बात बोलते हैं, "मैं रहूँ या न रहूँ, यह एक तार की सारंगी और यह कला किसी न किसी के हाथ में ज़िंदा रहनी चाहिए. यह कला मरनी नहीं चाहिए. अगर लोग इसे सीख लेंगे, तो आज के नए-नए वाद्य यंत्रों को भी भूल जाएँगे..दिल्ली हाट की चमचमाती दुनिया में रामपाल की यह सारंगी सिर्फ लकड़ी और तार का ढांचा नहीं है, बल्कि हमारी लुप्त होती सांस्कृतिक विरासत की एक ज़िंदा मिसाल है. अगर आप भी दिल्ली हाट जाएं, तो इस 180 साल पुरानी कला के स्वर ज़रूर सुनें और इस भारतीय हुनरमंद का हौसला बढ़ाएं.

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