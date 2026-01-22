ETV Bharat / bharat

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार बरी, जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे

सज्जन कुमार अभी जेल में आजीवन कारावास के सजा काट रहे है. उन्हें पिछले साल 25 फरवरी को सरस्वती विहार इलाके में 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुंदीप सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने के मामले में बरी करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मौखिक रूप से बरी करने का आदेश सुनाया, जबकि विस्तृत और तर्कसंगत आदेश अभी जारी किया जाना बाकी है.

सज्जन कुमार को इस मामले में बरी कर दिया गया है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं निकल सकेगा क्योंकि दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर किया था.



कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में 23 सितंबर को कोर्ट ने ट्रायल पूरी कर ली थी. सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था. सज्जन कुमार ने कहा था कि वो इस अपराध में सपने में भी शामिल हो सकता और मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है. 9 नवंबर 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे. अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था.



23 अगस्त 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था.

