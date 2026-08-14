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15 अगस्त पर अभेद्य बना दिल्ली, जमीन से आसमान व यमुना की लहरों तक सुरक्षा का घेरा

स्वतंत्रता दिवस 2026 को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा ( ETV Bharat )

स्वतंत्रता दिवस के लिए विशेष तौर पर लाल किले व उसके आसपास 1,000 से अधिक हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनमें फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS), आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकनिशन (ANPR) और घुसपैठ की पहचान जैसी वीडियो एनालिटिक्स तकनीक शामिल हैं.

यमुना खादर इलाके में रुके हुए हर व्यक्ति का कड़ाई से क्रेडेंशियल व पहचान पत्र सत्यापित किया जा रहा है. सुरक्षा बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नदी के किनारे या खादर में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति न ठहरे. यह अभियान 15 अगस्त को सुरक्षा कार्यक्रम पूरा होने तक बिना रुके जारी रहेगा.

लाल किले के पीछे बहने वाली यमुना नदी व उसके निकटवर्ती खादर (यमुना का तटीय मैदानी इलाका) सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं. किसी भी घुसपैठ या असामाजिक तत्वों की आवाजाही को रोकने के लिए शाहदरा व उत्तर जिला पुलिस ने अभूतपूर्व जल-सुरक्षा अभियान चलाया है. वहीं गीता कॉलोनी व काली नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में दो विशेष नावें तैनात की गई हैं, जो यमुना नदी की लहरों पर दिन-रात लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं.

शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने जानकारी दी कि शाहदरा जिले सहित दिल्ली की सभी सीमाओं को 14 अगस्त की रात 10 बजे से ही सील कर दिया गया है, जो कार्यक्रम के शांतिपूर्ण समापन तक लागू रहेगा. जिले भर में स्थायी पिकेट्स के अलावा विशेष अस्थायी पिकेट्स लगाकर गहन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कई टुकड़ियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्नाइपर्स, 'एचआईटी टीम' और क्विक रिएक्शन टीम लाल किले की ऊंची इमारतों व वॉचटॉवर पर मुस्तैद हैं.

उत्तर दिल्ली के डीसीपी राजा बांठिया के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले व आसपास के क्षेत्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है. दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक यूनिट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम, लोकल पुलिस, पीसीआर, स्पेशल ब्रांच व स्पेशल सेल समेत विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15 से 20 हजार सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर राजधानी दिल्ली व ऐतिहासिक लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से 'अभेद्य' बना दिया गया है. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधन व देशभर से जुटने वाले अतिविशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी, एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस सहित तमाम केंद्रीय व राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुस्तरीय एवं एकीकृत सुरक्षा चक्र तैयार किया है. जमीन पर कड़े पहरे से लेकर आसमान से स्नाइपर्स की नजर और यमुना नदी की लहरों पर लगातार गश्त तक राजधानी में चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा रही है. साथ ही लालकिले के आसपास हवा के जरिए खतरे का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक हैजमेट वाहन भी तैनात किए गए हैं.

इन कैमरों की लाइव फीड की निगरानी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों से लैस हाई-टेक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. इसके अतिरिक्त ऑन-ग्राउंड तैनात कई पुलिसकर्मी बॉडी-वॉर्न कैमरों से लैस हैं, जिससे हर गतिविधि का लाइव रिकॉर्ड रखा जा सके.

एंटी-ड्रोन व सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

आसमान में किसी भी अनाधिकृत ड्रोन, पतंग या उड़ती हुई वस्तु को बेअसर करने के लिए लाल किले के आसपास अत्याधुनिक 'एंटी-ड्रोन सिस्टम' सक्रिय किए गए हैं. इसके साथ ही अफवाहों या संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए सोशल मीडिया चैटर पर भी पुलिस की स्पेशल सेल 24 घंटे नजर रख रही है.

एके मलिक, चीफ फायर ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस (ETV Bharat)

'हवा में सेंसर'

किसी भी अप्रत्याशित या गैर-पारंपरिक हमले से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) और दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने अपने सबसे उन्नत हैजमेट व्हीकल्स (Hazmat Vehicles) को तैनात किया है. यह एक अति-विशेषीकृत वाहन है जो हवा में मौजूद केमिकल (रासायनिक), बायोलॉजिकल (जैविक), रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों और पदार्थों का सूक्ष्म मात्रा में भी तुरंत पता लगा लेता है. यह वाहन न सिर्फ हवा में हानिकारक तत्वों की मात्रा को मापता है, बल्कि खतरे के समय उससे बचाव के उपाय व संदिग्ध पदार्थ को तुरंत डी-एक्टिवेट करने के दिशा-निर्देश भी सुरक्षा बलों को प्रदान करता है. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की मांग के अनुसार फायर सर्विस के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को इन वाहनों के साथ संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए की गई पेट्रोलिंग (ETV Bharat)

मेट्रो स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, प्रमुख बाजारों (जैसे चांदनी चौक, कनाट प्लेस, सरोजिनी नगर) व मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है. सीआईएसएफ (सीआईएसएफ) द्वारा यात्रियों व उनके सामानों की मेटल डिटेक्टर्स व एक्स-रे मशीनों के जरिए सघन चेकिंग की जा रही है.

यात्रियों को असुविधा

सुरक्षा जांच में कड़ाई के कारण, विशेष रूप से शाम के समय जब दफ्तरों से एक साथ लोग निकलते हैं, मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. यात्रियों को प्रवेश पाने में कुछ अतिरिक्त समय लग रहा है और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नागरिक भी इस प्रक्रिया में सहयोग दे रहे हैं. शाहदरा डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा और डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया के मुताबिक सभी सुरक्षा कर्मियों की ब्रीफिंग, मॉक ड्रिल व ट्रेनिंग सेशन पूरे कर लिए गए हैं. सुरक्षा का यह बहुस्तरीय व हाई-टेक घेरा ज़मीन, पानी और आसमान तीनों मोर्चों पर पूरी तरह मुस्तैद है. जिससे कि 15 अगस्त का यह राष्ट्रीय पर्व पूरी तरह सुरक्षित व भव्य माहौल में संपन्न हो सके.

दिल्ली से लगे बॉडर्स पर की जा रही गाड़ियों की चेकिंग (ETV Bharat)

बॉर्डरों पर चेकिंग जारी

वहीं बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान हरियाणा के फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जांच के बाद उन्हें प्रवेश देते दिखे. पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ा कर दी है. बता दें कि, बदरपुर बॉर्डर हरियाणा के फरीदाबाद से दिल्ली आने का एक मुख्य मार्ग है. ऐसे में महत्वपूर्ण मौकों पर इस बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है. संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी गाड़ी चेक करने के साथ पुलिसकर्मियों ने उनके गंत्वय के बारे में भी पूछताछ की.

दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध

इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर में भी नोएडा-दिल्ली सीमाओं पर व्यापक चेकिंग अभियान शुरू किया गया. इसमें 400 से अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी चार एसीपी और एडिसीपी ट्रैफिक के तैनात किये गए हैं. यह अन्य जिले से लगने वाले 19 बॉर्डर और राज्य से लगने वाले 24 बॉर्डर पर तैनात रहेंगे. दिल्ली से लगने वाले बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. ट्रैफिक पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने 14 अगस्त की रात 10 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम समाप्ति तक दिल्ली जाने वाले सभी मालवाहक (भारी, मध्यम और हल्के) वाहनों और यात्री बसों के दिल्ली में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. जिले के सभी बॉर्डर प्वाइंट्स पर कल शाम से ही चेकिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है जो 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी.

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