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दिल्ली से बिहार के बीच 18 रूटों पर चलेंगी नियमित बसें, 20 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

दिल्ली और बिहार के बीच बसों के संचालन के लिए जल्द होगा समझौता. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली व बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. दोनों राज्यों की सरकारें जल्द ही 18 अंतरराज्यीय रूटों पर नियमित बस सेवाएं शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रही हैं. इस समझौते के बाद दिल्ली से बिहार व बिहार से दिल्ली के बीच सालभर नियमित रूप से बसों का संचालन किया जा सकेगा. इससे खासतौर पर दिल्ली में रहने वाले बिहार व पूर्वांचल के करीब 20 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है.

अब तक दीपावली, छठ व अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष बसों का संचालन किया जाता था. लेकिन नए समझौते के बाद त्योहारों के साथ सामान्य दिनों में भी यात्रियों को बसों की सुविधा मिल सकेगी. इससे ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की कमी व त्योहारों के दौरान बसों में होने वाली भारी भीड़ की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.