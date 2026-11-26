दिल्ली से बिहार के बीच 18 रूटों पर चलेंगी नियमित बसें, 20 लाख लोगों को मिलेगा फायदा
दिल्ली से बिहार व बिहार से दिल्ली के बीच सालभर नियमित रूप से बसों का 18 अंतरराज्यीय रूटों पर संचालन किया जा सकेगा.
Published : November 26, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली व बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है. दोनों राज्यों की सरकारें जल्द ही 18 अंतरराज्यीय रूटों पर नियमित बस सेवाएं शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रही हैं. इस समझौते के बाद दिल्ली से बिहार व बिहार से दिल्ली के बीच सालभर नियमित रूप से बसों का संचालन किया जा सकेगा. इससे खासतौर पर दिल्ली में रहने वाले बिहार व पूर्वांचल के करीब 20 लाख लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
अब तक दीपावली, छठ व अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष बसों का संचालन किया जाता था. लेकिन नए समझौते के बाद त्योहारों के साथ सामान्य दिनों में भी यात्रियों को बसों की सुविधा मिल सकेगी. इससे ट्रेनों में कन्फर्म टिकट की कमी व त्योहारों के दौरान बसों में होने वाली भारी भीड़ की समस्या से भी काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.
18 रूटों से बिहार के प्रमुख शहरों तक पहुंचेगी बस सेवा
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के तहत दिल्ली को बिहार के विभिन्न जिलों व प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए 18 रूट निर्धारित किए गए हैं. इनमें अररिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना व पूर्णिया समेत अन्य गंतव्य शामिल हैं.
समझौते के अनुसार, प्रत्येक रूट पर दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों को 12-12 परमिट दिए जाएंगे. यानी दोनों राज्यों के परिवहन विभाग आपसी समन्वय से बसों के संचालन की व्यवस्था करेंगे. बसों के समय व शेड्यूल को भी दोनों राज्य सरकारें मिलकर अंतिम रूप देंगी, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक समय पर बसें उपलब्ध हो सकें.
छठ-दिवाली में 76 बसों को मिला अच्छा रिस्पांस
दिल्ली व बिहार के बीच नियमित बस सेवा शुरू करने की जरूरत त्योहारों के दौरान सामने आई. वर्ष 2026 में दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर बिहार से दिल्ली व दिल्ली से बिहार के विभिन्न रूटों पर करीब 76 बसों का संचालन किया गया था. इन बसों को यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिला है. यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए दोनों सरकारों ने अब त्योहारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के बजाय पूरे साल नियमित बस सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
224 बसों से मजबूत होगी बिहार की परिवहन व्यवस्था
अंतरराज्यीय बस सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने 75 नॉन एसी और 74 एसी बसों की खरीद की है. इसके अलावा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 150 बसें भी सेवा में लगाई जाएंगी. इससे दिल्ली और बिहार के बीच बसों की उपलब्धता व संचालन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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पर्यावरण अनुकूल परिवहन को भी मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली व बिहार के बीच यह समझौता दोनों राज्यों के लोगों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा. उन्होंने कहा कि वह स्वयं पूर्वांचल से आते हैं. इस पहल से खासतौर पर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल व बिहार के लोगों को राहत मिलेगी. त्योहारों के दौरान यात्रियों को बसों में भारी भीड़ और यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दोनों सरकारें आपसी सहमति से बसों का समय और शेड्यूल तय करेंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि आने वाले वर्षों में इन सेवाओं का और विस्तार करने की भी योजना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व व मार्गदर्शन में इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ यात्रियों को सुरक्षित, सुगम व भरोसेमंद यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है.
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