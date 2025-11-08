दिल्ली एयरपोर्ट का ATC सिस्टम हुआ ठीक, IGI एयरपोर्ट ने दिया अपडेट
एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचालन को प्रभावित करने वाली ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम की अस्थायी खराबी का समाधान कर लिया गया है.
Published : November 8, 2025 at 9:53 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 10:19 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में आई तकनीकी खराबी को धीरे-धीरे सुधारा जा रहा है. दिल्ली हवाई अड्डे पर एयरलाइन संचालन सामान्य हो रहा है.
आईजीआई एयरपोर्ट ने एक बयान में बताया कि यह समस्या अब धीरे-धीरे सुधर रही है और एयरलाइन ऑपरेशंस सामान्य हो रहे हैं. सभी संबंधित अधिकारी यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की ताजा स्थिति जानने के लिए अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क बनाए रखें. हवाई अड्डे पर सामान्य स्थिति बहाल होने की दिशा में तेजी से प्रयास जारी हैं.
वहीं, इंडिगो एयरलाइंस ने एक पोस्ट में कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्रभावित करने वाली एएमएसएस प्रणाली की अस्थायी खराबी का समाधान कर लिया गया है और दिल्ली हवाई अड्डे तथा उत्तरी क्षेत्र के अन्य प्रभावित हवाई अड्डों पर सामान्य संचालन धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है. एयरलाइन ने इस समस्या के समाधान के लिए हवाई अड्डे और एटीसी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की.
इंडिगो ने कहा, हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं. हम यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं कि आप हवाई अड्डे से आसानी से गुज़रें और एक बार फिर एक सुगम और सुखद यात्रा का आनंद लें. इससे पहले, दिल्ली हवाई अड्डे पर AMSS (जो ATC डेटा को सपोर्ट करता है) में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया था, जिससे कई एयरलाइनों की उड़ानों में देरी हुई. इंडिगो एयरलाइंस ने पहले यात्रियों को सूचित किया था कि जब तक सिस्टम पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली और उत्तरी क्षेत्र के कुछ अन्य हवाई अड्डों पर देरी जारी रह सकती है.
