दिल्ली एयरपोर्ट पायलट-यात्री मारपीट मामले में सामने आया पायलट का बयान कहा, "तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया

दिल्ली एयरपोर्ट पर 19 दिसंबर को पायलट पर यात्री के साथ मारपीट मामले में, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के वकील ने बताया मामले का दूसरा पक्ष

दिल्ली एयरपोर्ट पायलट-यात्री मारपीट मामले में सामने आया आरोपी पायलट का पक्ष
दिल्ली एयरपोर्ट पायलट-यात्री मारपीट मामले में सामने आया आरोपी पायलट का पक्ष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 22, 2025 at 8:18 AM IST

5 Min Read
नई दिल्ली : दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर 19 दिसंबर 2025 को एक एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर यात्री के साथ मारपीट का आरोप लगा है. यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एयरलाइन ने तुरंत कार्रवाई की. स्पाइसजेट के यात्री अंकित दीवान अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे. इस घटना के एक दिन बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने अपनी सफाई दी.

कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के वकील ने रखा मामले का दूसरा पक्ष : कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के वकील ने रविवार को कहा कि दोनों पैसेंजर के बीच हुई घटना एयरपोर्ट पर CISF अधिकारियों की मौजूदगी में "सुलझ गई" थी और दोनों पार्टियों ने "स्वेच्छा से एक बयान पर साइन किए थे" जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि वे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं. एक बयान में, सेजवाल के वकील ने दावा किया कि हाल की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने "एक निजी घटना को गलत तरीके से पेश किया है" और यह कि "सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश की गई तस्वीर तथ्यों के एकतरफा, अधूरे गलत बयानी पर आधारित है."

निजी घटना को गलत तरीके से पेश करने का आरोप : बयान में लिखा है, हाल की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने 19/12/25 को IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर हुई एक निजी घटना को गलत तरीके से पेश किया है, इसे गलत तरीके से 'पायलट बनाम पैसेंजर' विवाद के रूप में दिखाया गया है. पारदर्शिता के हित में और आगे गलत जानकारी को रोकने के लिए, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल की ओर से कई तथ्यों को स्पष्ट किया जा रहा है."इसमें आगे आरोप लगाया गया कि अंकित दीवान ने "एक झूठी कहानी बनाने के लिए चुनिंदा रूप से तथ्यों को पेश किया."

ऑफ-ड्यूटी पैसेंजर के तौर पर यात्रा कर रहे थे कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल : "कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ऑफ-ड्यूटी एक पैसेंजर के तौर पर यात्रा कर रहे थे. वह फ्लाइट ड्यूटी पर नहीं थे, ना ही यह घटना किसी भी तरह से उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों से जुड़ी थी. यह पूरी तरह से दो पैसेंजर के बीच एक निजी मामला था. सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश की गई तस्वीर तथ्यों के एकतरफा, अधूरे गलत बयानी पर आधारित है. श्री अंकित दीवान ने कैप्टन सेजवाल के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां की गईं, और उनके परिवार की महिला सदस्यों, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, को बिल्कुल अकल्पनीय धमकियां दी गईं.

यात्री अंकित दीवान पर जातिसूचक टिप्पणियां करने का आरोप : बयान में आगे कहा गया. अंकित दीवान ने बिना किसी उकसावे के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को मौखिक रूप से गाली देकर टकराव शुरू किया और रोकने के लिए कहे जाने के बाद भी अपमानजनक, नीचा दिखाने वाली और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखा. हालात हाथापाई में बदल गई जिसमें कैप्टन सेजवाल को भी चोट लगी, उन्हें हाथापाई के दौरान चोटें भी आईं. CISF कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, दीवान को बार-बार शांत रहने और गाली देना बंद करने के लिए कहा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी मौजूदगी में भी अपना दुर्व्यवहार जारी रखा,"

अधिकारियों की मौजूदगी में सुलझ गया था मामला-CISF : बयान के अनुसार, दोनों पैसेंजर के बीच हुई घटना एयरपोर्ट पर CISF अधिकारियों की मौजूदगी में सुलझ गई थी. "एयरपोर्ट पर CISF अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों यात्रियों के बीच का मामला सुलझा लिया गया. दोनों पक्षों ने "स्वेच्छा से एक बयान पर साइन किए" जिसमें पुष्टि की गई कि वे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते. गुमराह करने वाले दावों के विपरीत, श्री अंकित दीवान ने अपनी मर्ज़ी से साइन किए, उन पर कोई ज़बरदस्ती या दबाव नहीं था.

किसी भी ज़बरदस्ती या पक्षपात के आरोप गलत -CISF : CISF ने "X" पर सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि उनके अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों को औपचारिक शिकायत दर्ज करने का मौका दिया, और उन्होंने स्वेच्छा से इसे मना कर दिया. CISF के खिलाफ किसी भी ज़बरदस्ती या पक्षपात के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं," इसमें कहा गया है. बयान में लिखा है, "इस निजी घटना का उनके एम्प्लॉयर या पेशेवर कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है. कंपनी का नाम जोड़ने की कोशिशें गलत हैं कैप्टन सेजवाल मीडिया और जनता से अनुरोध किया है कि वे केवल वेरिफाइड तथ्यों पर भरोसा करें और एकतरफा या गुमराह करने वाली सामग्री फैलाने से बचें.

घटना के बाद एयरलाइन ने पायलट को ड्यूटी से हटाया : इससे पहले, अंकित दीवान, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट ने उन पर हमला किया था, ने कहा कि यह घटना सुरक्षा जांच के दौरान हुई जब वह अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे.एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया और पायलट के व्यवहार की निंदा की. एक ट्वीट में, एयरलाइन ने कहा कि पायलट को उसके आधिकारिक कर्तव्यों से हटा दिया गया है और कहा कि पूरी जांच होने तक उचित कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

