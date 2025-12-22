ETV Bharat / bharat

दिल्ली एयरपोर्ट पायलट-यात्री मारपीट मामले में सामने आया पायलट का बयान कहा, "तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया

नई दिल्ली : दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर 19 दिसंबर 2025 को एक एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर यात्री के साथ मारपीट का आरोप लगा है. यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एयरलाइन ने तुरंत कार्रवाई की. स्पाइसजेट के यात्री अंकित दीवान अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे. इस घटना के एक दिन बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने अपनी सफाई दी.

कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के वकील ने रखा मामले का दूसरा पक्ष : कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल के वकील ने रविवार को कहा कि दोनों पैसेंजर के बीच हुई घटना एयरपोर्ट पर CISF अधिकारियों की मौजूदगी में "सुलझ गई" थी और दोनों पार्टियों ने "स्वेच्छा से एक बयान पर साइन किए थे" जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि वे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं. एक बयान में, सेजवाल के वकील ने दावा किया कि हाल की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने "एक निजी घटना को गलत तरीके से पेश किया है" और यह कि "सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश की गई तस्वीर तथ्यों के एकतरफा, अधूरे गलत बयानी पर आधारित है."

निजी घटना को गलत तरीके से पेश करने का आरोप : बयान में लिखा है, हाल की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने 19/12/25 को IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर हुई एक निजी घटना को गलत तरीके से पेश किया है, इसे गलत तरीके से 'पायलट बनाम पैसेंजर' विवाद के रूप में दिखाया गया है. पारदर्शिता के हित में और आगे गलत जानकारी को रोकने के लिए, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल की ओर से कई तथ्यों को स्पष्ट किया जा रहा है."इसमें आगे आरोप लगाया गया कि अंकित दीवान ने "एक झूठी कहानी बनाने के लिए चुनिंदा रूप से तथ्यों को पेश किया."

ऑफ-ड्यूटी पैसेंजर के तौर पर यात्रा कर रहे थे कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल : "कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ऑफ-ड्यूटी एक पैसेंजर के तौर पर यात्रा कर रहे थे. वह फ्लाइट ड्यूटी पर नहीं थे, ना ही यह घटना किसी भी तरह से उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों से जुड़ी थी. यह पूरी तरह से दो पैसेंजर के बीच एक निजी मामला था. सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश की गई तस्वीर तथ्यों के एकतरफा, अधूरे गलत बयानी पर आधारित है. श्री अंकित दीवान ने कैप्टन सेजवाल के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियां की गईं, और उनके परिवार की महिला सदस्यों, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, को बिल्कुल अकल्पनीय धमकियां दी गईं.

यात्री अंकित दीवान पर जातिसूचक टिप्पणियां करने का आरोप : बयान में आगे कहा गया. अंकित दीवान ने बिना किसी उकसावे के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को मौखिक रूप से गाली देकर टकराव शुरू किया और रोकने के लिए कहे जाने के बाद भी अपमानजनक, नीचा दिखाने वाली और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करना जारी रखा. हालात हाथापाई में बदल गई जिसमें कैप्टन सेजवाल को भी चोट लगी, उन्हें हाथापाई के दौरान चोटें भी आईं. CISF कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, दीवान को बार-बार शांत रहने और गाली देना बंद करने के लिए कहा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी मौजूदगी में भी अपना दुर्व्यवहार जारी रखा,"