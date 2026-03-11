ETV Bharat / bharat

इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जरूरी खबर! दिल्ली एयरपोर्ट की एडवायजरी- घर से निकलने से पहले चेक कर लें फ्लाइट स्टेटस

ताजा जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट www.newdelhiairport.in देख सकते हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट की एडवायजरी- घर से निकलने से पहले चेक कर लें फ्लाइट स्टेटस
दिल्ली एयरपोर्ट की एडवायजरी- घर से निकलने से पहले चेक कर लें फ्लाइट स्टेटस (ETV Bharat)
By ANI

Published : March 11, 2026 at 12:13 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 12:18 PM IST

नई दिल्ली: अगर आप आने वाले दिनों में विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दिल्ली एयरपोर्ट ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक जरूरी एडवायजरी जारी की है. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तनाव की वजह से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की तरफ जाने वाली उड़ानों के समय में बड़ा बदलाव हो सकता है.

एयरपोर्ट निकलने से पहले क्या करें?
एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि जो भी यात्री पश्चिम की ओर उड़ान भरने वाले हैं, वे घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करके फ्लाइट का ताजा स्टेटस जरूर चेक कर लें. ताजा जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट www.newdelhiairport.in देख सकते हैं. मदद के लिए इमिग्रेशन से जुड़ी किसी भी सहायता के लिए afrro.igia@nic.in पर ईमेल कर सकते हैं. अगर फ्लाइट ज्यादा लेट होती है, तो एयरपोर्ट के पास 'एयरोसिटी' के होटलों में रुकने का विकल्प मौजूद है.

महंगा होगा हवाई सफर
सिर्फ देरी ही नहीं, अब यात्रियों की जेब पर भी बोझ बढ़ने वाला है. एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर 'फ्यूल सरचार्ज' (ईंधन शुल्क) बढ़ा रहे हैं. एयरलाइन के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में चल रहे युद्ध की वजह से विमान के तेल की कीमतें मार्च की शुरुआत से ही बहुत बढ़ गई हैं. यह बढ़ोतरी तीन अलग-अलग चरणों में लागू की जाएगी.

क्यों पैदा हुए ऐसे हालात?
यह पूरा संकट तब गहराया जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के एक साझा हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की सेना ने 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' के तहत मंगलवार रात को हमले और तेज कर दिए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र का हवाई रास्ता असुरक्षित हो गया है.

संपादक की पसंद

