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'दिल्ली की सड़कों पर केवल बीएस-6 वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जानी चाहिए' : प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: इस सर्दी में दिल्ली की अपेक्षाकृत साफ हवा को लेकर लापरवाही बरतने के प्रति आगाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शहर की सड़कों पर केवल बीएस-6 (BS-VI) वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुकूल हवाओं के कारण इस नवंबर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में जाने से बची रही, और इसे किसी स्थायी सुधार का संकेत मानने के बजाय महज 'अच्छी किस्मत' बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "बीएस-6 मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए और यह केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर पूरे एनसीआर में लागू होना चाहिए. यह एक ऐसा कदम है जिससे वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी." वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर अदालत का यह ध्यान दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्रोतों पर चल रही निरंतर बहस और इस संकट से निपटने के लिए किए जा रहे बार-बार के न्यायिक प्रयासों के बीच आया है.