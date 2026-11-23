'दिल्ली की सड़कों पर केवल बीएस-6 वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जानी चाहिए' : प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: इस सर्दी में दिल्ली की अपेक्षाकृत साफ हवा को लेकर लापरवाही बरतने के प्रति आगाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शहर की सड़कों पर केवल बीएस-6 (BS-VI) वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुकूल हवाओं के कारण इस नवंबर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में जाने से बची रही, और इसे किसी स्थायी सुधार का संकेत मानने के बजाय महज 'अच्छी किस्मत' बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "बीएस-6 मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए और यह केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर पूरे एनसीआर में लागू होना चाहिए. यह एक ऐसा कदम है जिससे वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी." वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर अदालत का यह ध्यान दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्रोतों पर चल रही निरंतर बहस और इस संकट से निपटने के लिए किए जा रहे बार-बार के न्यायिक प्रयासों के बीच आया है.
इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं.
पीठ ने संकेत दिया कि सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे. एक वरिष्ठ वकील ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि अधिकारियों ने बीएस-4 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है, और कोर्ट से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को वाहनों के प्रदूषण की जांच करने का निर्देश दे. वकील ने जोर देकर कहा कि प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना इन वाहनों को ईंधन नहीं मिल पा रहा है. इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, "हम यही चाहते हैं. हम दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहन चाहते हैं, भले ही पूरे एनसीआर में न हो पाएं..."
पीठ ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर सौभाग्यशाली रहा है कि इस नवंबर में वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी तक नहीं पहुंचा. अदालत ने इस बात पर गौर किया कि किसी बुनियादी या संरचनात्मक सुधार के बजाय अनुकूल मौसमी परिस्थितियों ने प्रदूषण को नियंत्रण में रखा है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि इसमें मुख्य भूमिका प्रकृति की है. इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "जो भी हो, लोगों के फेफड़े एक हद तक सुरक्षित हैं... हम अभी तक गंभीर श्रेणी में नहीं गए हैं..."
पीठ ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक - दोनों तरह के अतिरिक्त निर्देश जारी करने की संभावना पर विचार किया. जस्टिस बागची ने कहा, "बीएस-6 मानकों का पालन होना ही चाहिए और यह केवल दिल्ली तक सीमित न रहकर पूरे एनसीआर में लागू होना चाहिए. यह एक ऐसा कदम है जिससे वायु प्रदूषण में काफी कमी आएगी..."
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी राज्य इस मामले में निष्क्रिय रूप से क्यों भाग ले रहे हैं और वे सक्रिय रूप से शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं. पीठ ने निर्देश दिया, "हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के महाधिवक्ताओं को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाए..." साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सभी राज्य एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में अपने-अपने हलफनामे दाखिल करें.
पीठ ने यह संकेत भी दिया कि वह आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए प्रदूषण फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों को दिल्ली से बाहर रखने के लिए चरणबद्ध पंचवर्षीय योजना पर विचार कर सकती है. पीठ ने टिप्पणी की, "पांच वर्षों के भीतर ऐसा क्यों न किया जाए? ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक भी कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश न करे." अदालत ने यह भी जोड़ा कि दिल्ली के निवासियों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए परिवहन के स्वच्छ विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए.
पीठ ने दिल्ली की सीमाओं पर लॉजिस्टिक्स हब बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां बाहर से आने वाले सामान को उतारा जा सके और फिर गैर-प्रदूषणकारी वाहनों के जरिए शहर के भीतर पहुंचाया जा सके. यह स्वीकार करते हुए कि इस तरह का बुनियादी ढांचा रातोंरात तैयार नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा कि अधिकारियों को अगले पांच वर्षों में इस मॉडल को लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए.
पीठ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर चल रही स्वत: संज्ञान (suo motu) कार्यवाही पर सुनवाई कर रही थी. अदालत की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब दिल्ली सरकार बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों पर सर्दियों के प्रतिबंध लागू कर रही है. अधिसूचना के तहत, राजधानी के बाहर पंजीकृत बीएस-4 और उससे पुराने वाहनों के हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच दिल्ली में प्रवेश पर रोक है. इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि यह प्रतिबंध केवल मौजूदा सर्दियों के लिए एक बार का कदम होने के बजाय एक वार्षिक उपाय होगा.
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