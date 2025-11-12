ETV Bharat / bharat

वायु प्रदूषण की 'राजधानी' दिल्ली को लेकर SC सख्त; पराली जलाने पर पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट

पराली जलाने को लेकर पंजाब-हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को किसानों द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट का एक प्रमुख कारण है. वायु प्रदूषण का मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया. एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 को पार कर गया है. पीठ को बताया गया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच निर्माण कार्य चल रहे हैं. पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि यद्यपि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी III को लागू कर दिया है, लेकिन वायु प्रदूषण संकट के वर्तमान परिदृश्य में जीआरएपी IV को लागू करना आवश्यक है. शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, "हम पंजाब और हरियाणा राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं." एक वकील ने वायु निगरानी स्टेशनों से संबंधित झूठे आंकड़ों के मुद्दे पर तर्क दिया. वकील ने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और दावा किया कि अपलोड किया जा रहा डेटा गलत है.