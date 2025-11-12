वायु प्रदूषण की 'राजधानी' दिल्ली को लेकर SC सख्त; पराली जलाने पर पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट
दिल्ली वायु प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
By Sumit Saxena
Published : November 12, 2025 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों को किसानों द्वारा पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. पराली जलाना दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट का एक प्रमुख कारण है.
वायु प्रदूषण का मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया. एक आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 को पार कर गया है. पीठ को बताया गया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच निर्माण कार्य चल रहे हैं.
पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि यद्यपि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी III को लागू कर दिया है, लेकिन वायु प्रदूषण संकट के वर्तमान परिदृश्य में जीआरएपी IV को लागू करना आवश्यक है.
शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, "हम पंजाब और हरियाणा राज्यों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं."
एक वकील ने वायु निगरानी स्टेशनों से संबंधित झूठे आंकड़ों के मुद्दे पर तर्क दिया. वकील ने कहा कि यह एक बड़ा मुद्दा है और दावा किया कि अपलोड किया जा रहा डेटा गलत है.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और संबंधित अधिकारी भी अदालत में मौजूद हैं.
उन्होंने कहा कि अधिकारी सब कुछ समझा सकते हैं और पीठ से मामले की सुनवाई गुरुवार को निर्धारित करने का अनुरोध किया. पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
वायु प्रदूषण मामले में न्यायमित्र ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और जोर देकर कहा कि AQI खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है.
न्यायमित्र ने पीठ से मामले की सुनवाई कल करने का अनुरोध किया। हालाँकि, पीठ ने कहा कि वह अगले सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी. सोमवार को, राजधानी के अधिकांश हिस्सों में AQI का स्तर 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो बेहद खराब से लेकर गंभीर वायु गुणवत्ता की स्थिति का संकेत देता है.
पड़ोसी इलाकों में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं रही, फरीदाबाद में 312, गाजियाबाद में 318, ग्रेटर नोएडा में 325, गुरुग्राम में 328 और नोएडा में 310 का स्तर दर्ज किया गया, जो सभी 'बेहद खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में हैं.
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहने से सांस संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन और फेफड़ों व हृदय की पुरानी बीमारियां बिगड़ सकती हैं. कई निवासियों ने साँस लेने में तकलीफ और आंखों व गले में जलन की शिकायत की क्योंकि शहर दिन भर धुंध की चादर में लिपटा रहा.
