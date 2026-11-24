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Explainer: दिल्ली में सिर्फ BS-6 वाहन चलाने की तैयारी! प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, लाखों वाहन मालिकों व कारोबारियों की बढ़ेगी मुश्किल?

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब वाहनों पर और सख्ती करने की दिशा में विचार कर रहा है. 23 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में BS-VI वाहनों की अनिवार्यता लागू करना संभव नहीं है तो कम से कम दिल्ली में सिर्फ BS-VI वाहनों को ही चलने की अनुमति दी जा सकती है. इतना ही नहीं अगले पांच वर्षों में दिल्ली में कमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह रोकने व बॉर्डर पर वेयरहाउस बनाकर इलेक्ट्रिक या प्रदूषण रहित छोटे वाहनों से सामान की आपूर्ति करने का सुझाव भी दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों के बीच परिवहन विशेषज्ञों व ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने इसके तकनीकी, आर्थिक व व्यावहारिक पहलुओं पर सवाल उठाए हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल BS श्रेणी के आधार पर वाहनों को प्रदूषणकारी मानना उचित नहीं, जबकि ट्रांसपोर्ट यूनियन को आशंका है कि ऐसी व्यवस्था से दिल्ली का कारोबार प्रभावित होने के साथ आम आदमी की जेब पर भी इसका बोझ बढ़ेगा. सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण से संबंधित सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कोर्ट इस बात को लेकर स्पष्ट है कि दिल्ली में केवल BS-VI वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी, भले ही यह व्यवस्था पूरे एनसीआर में लागू न हो सके. कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक उपायों पर विचार करने की बात कही. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया.

ट्रांसपोर्ट यूनियन बोली- दिल्ली का कारोबार दूसरे राज्यों में चला जाएगा: ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि दिल्ली में कमर्शियल वाहनों का प्रवेश रोकने से सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर ही नहीं, बल्कि उद्योग, व्यापार, बाजार व दिल्ली सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ेगा. राजेंद्र कपूर के मुताबिक दिल्ली एक बड़ा ट्रेडिंग हब है. यहां दूसरे राज्यों से कच्चा माल आता है. इसके बाद तैयार माल दूसरे राज्यों में भेजा जाता है. यदि कमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति व तैयार माल की ढुलाई प्रभावित होगी. उन्होंने बॉर्डर पर वेयरहाउस बनाने के सुझाव की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने विशेषज्ञ ने खास तौर पर सीएनजी वाहनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीएनजी वाहनों को डीजल वाहनों के समान श्रेणी में रखकर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके वास्तविक उत्सर्जन को अलग से परखा जाना चाहिए. उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सुप्रीम कोर्ट के सामने जमीनी व तकनीकी आंकड़े रखने की मांग की. उनके अनुसार दिल्ली-NCR में 30 लाख से अधिक BS-IV वाहन होने का दावा है. इनमें बड़ी संख्या में मध्यम व निम्न आय वर्ग के लोगों के वाहन भी शामिल हैं. ऐसे में व्यापक प्रतिबंध का असर इन परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है.

अनिल छिकारा का कहना है कि किसी वाहन का BS-VI होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि वह हमेशा कम प्रदूषण फैलाएगा. यदि वाहन का उचित रखरखाव नहीं किया जाता तो उसका उत्सर्जन बढ़ सकता है. इसके विपरीत यदि कोई BS-IV वाहन निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप है और जांच में सही पाया जाता है तो उसे केवल उसकी श्रेणी के आधार पर दंडित करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन की जांच व उसके आधार पर कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए. यदि कोई वाहन प्रदूषण फैला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित करना लाखों लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है.

परिवहन विशेषज्ञ ने उठाए BS मानकों पर तकनीकी सवाल: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा का कहना है कि अदालत के सामने वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन यानी टेल पाइप एमिशन की पूरी तकनीकी जानकारी रखे जाने की जरूरत है. उनका दावा है कि BS-IV व BS-VI वाहनों के उत्सर्जन का मूल्यांकन जिस तरीके से किया जाता है, उसमें अंतर को ठीक से समझना जरूरी है. उनके अनुसार वाहनों का मास एमिशन परीक्षण प्रयोगशाला में निर्धारित परिस्थितियों में किया जाता है, जबकि सड़क पर वाहन चलने के दौरान टेल पाइप से निकलने वाला वास्तविक उत्सर्जन भी महत्वपूर्ण है.

पांच साल में दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे कमर्शियल वाहन? उन्होंने पूछा कि क्यों न अगले पांच वर्षों में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे कोई भी कमर्शियल वाहन दिल्ली में प्रवेश न करे. इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर बड़े वेयरहाउस बनाने का सुझाव दिया. दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक इन वेयरहाउस तक सामान पहुंचाएं. इसके बाद वहां से बैटरी चालित या अन्य प्रदूषण रहित वाहनों के जरिए दिल्ली के बाजारों व दुकानों तक सामान पहुंचाया जाए. हालांकि, कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि दिल्ली के लोगों की जरूरतें प्रभावित नहीं होनी चाहिए. यहां रोजाना सब्जियां, फल व अन्य जरूरी सामान पहुंचाना भी आवश्यक है. इसलिए इस तरह की व्यवस्था तत्काल लागू करना संभव नहीं है, लेकिन अगले पांच वर्षों में इसकी तैयारी की जा सकती है.

उनका कहना है कि वर्तमान में एक ट्रक रात के समय 20 से 25 टन सामान लेकर दिल्ली आता है और सुबह सात बजे से पहले वापस निकल जाता है. यदि इस ट्रक को दिल्ली के बाहर ही सामान उतारना पड़ेगा तो उसके बाद सामान को छोटे वाहनों से कई बार में शहर के अंदर पहुंचाना होगा. उनके अनुसार जिस एक ट्रक से सामान आता है, उसकी जगह 20 से 25 छोटी गाड़ियों की जरूरत पड़ सकती है. इससे दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या व ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है. इसके साथ ही माल की लोडिंग-अनलोडिंग, गोदामों व अतिरिक्त वाहनों का खर्च भी बढ़ेगा.

दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण (ETV Bharat)

राजेंद्र कपूर का कहना है कि इस अतिरिक्त लागत का बोझ अंततः व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा. फल, सब्जियां, किराना व अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं. उन्होंने आशंका जताई कि यदि दिल्ली का थोक कारोबार पड़ोसी राज्यों में स्थानांतरित होता है तो दिल्ली के जीएसटी व राजस्व पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि किसी भी बड़े प्रतिबंध को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट कारोबार व आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाए.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

1 नवंबर से लागू हैं सख्त पाबंदियां, फिर भी जारी है निगरानी: राजदानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में दूसरे राज्यों के पंजीकृत BS-IV व उससे नीचे श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर सर्दियों के दौरान प्रतिबंध लागू किया गया है. ये व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू की गई है. वहीं, BS-VI, CNG व इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है. हालांकि दिल्ली में रजिस्टर यानी दिल्ली नंबर के BS-IV श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में चलने की छूट दी गई है. प्रतिबंध के इन नियमों का पालन कराने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान दिल्ली की सीमाओं पर तैनात किए गए हैं. जो प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन कराने के लिए बॉर्डर पर लगातार जांच कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 1 से 20 नवंबर के बीच पूर्वी दिल्ली ट्रैफिक रेंज में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई की गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

प्रदूषण पर राज्यों की भी तय होगी जवाबदेही: सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रीतम कोठड़िया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में सिर्फ दिल्ली तक अपने निर्देशों को सीमित रखने के बजाय पूरे एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर जोर दिया है. मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि पड़ोसी राज्य इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हैं. कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व अन्य संबंधित राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. सीएक्यूएम की विशेषज्ञ रिपोर्ट पर भी विचार किया गया, जिसमें वायु गुणवत्ता खराब होने के कारणों की पहचान की गई है. इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एनसीडी) की एक चूक पर भी कोर्ट ने जवाब मांगा. इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी सिर्फ वाहनों या दिल्ली सरकार तक सीमित नहीं रखी जा रही, बल्कि संबंधित राज्यों व स्थानीय निकायों की जवाबदेही भी तय करने पर जोर है.

राजेन्द्र कपूर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर और गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (ETV Bharat)

क्या सिर्फ वाहनों पर प्रतिबंध से सुधरेगी दिल्ली की हवा? प्रदूषण विशेषज्ञों व परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के सामने अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली की खराब हवा के लिए सिर्फ वाहन जिम्मेदार हैं? दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के अन्य स्रोतों में निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, कूड़ा जलाना व पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली भी शामिल हैं. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन निर्णय सहायता प्रणाली' (डीएसएस) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 नवंबर 2026 को दिल्ली के कुल प्रदूषण (पीएम 2.5) में ट्रांसपोर्टर से प्रदूषण की हिस्सेदारी 21.45 प्रतिशत रही. दिल्ली व एनसीआर की फैक्ट्रियों से प्रदूषण 4.00 प्रतिशत रही. वहीं दिल्ली की सड़कों से उड़ने वाली धूल से 1.64 प्रतिशत, कूड़ा जलाने से 1.93 प्रतिशत, रिहायशी इलाकें से प्रदूषण 5.25 प्रतिशत, पराली जलाने से 4.87 प्रतिशत और निर्माण से 3.11 प्रतिशत कुल प्रदूषण में हिस्सेदारी रही.

दिल्ली के सामने दोहरी चुनौती: दिल्ली में अन्य स्त्रोत भी प्रदूषण कर रहे हैं. ऐसे में वाहनों पर सख्ती के साथ इन सभी स्रोतों पर भी समान रूप से प्रभावी कार्रवाई जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी व्यापक दृष्टिकोण के तहत पूरे एनसीआर के राज्यों से जवाब मांगा है. वाहनों की प्रदूषण जांच सिर्फ कागजों पर वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र तक सीमित न रहे. सड़कों पर चल रहे वाहनों की वास्तविक स्थिति की जांच, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान व उनके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है.

अनिल छिकारा, परिवहन विशेषज्ञ (ETV Bharat)

दिल्ली के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं. पहली प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के उत्सर्जन पर प्रभावी रोक लगाना व दूसरी, ऐसा करते हुए शहर की अर्थव्यवस्था, माल की आपूर्ति व आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित होने से बचाना. यदि केवल BS-VI वाहनों को अनुमति देने की व्यवस्था लागू होती है तो पुराने वाहनों के मालिकों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों व छोटे व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. वहीं कमर्शियल वाहनों को पूरी तरह दिल्ली से बाहर रखने की पांच साल की योजना के लिए बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचे, वेयरहाउस, इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों व उनकी चार्जिंग व्यवस्था की जरूरत होगी. अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण नियंत्रण के लिए किन उपायों को अंतिम रूप देता है और सरकारें पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक गतिविधियों के बीच किस तरह संतुलन बनाती हैं.





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