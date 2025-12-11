गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा, CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश की समीक्षा की मांग की
नई दिल्ली: नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को दिल्ली-NCR में खराब एयर क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा कारण बताया है.
कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 12 अगस्त के ऑर्डर को रिव्यू करने की अपील की है, जिसमें कहा गया था कि नेशनल कैपिटल में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाला कदम न उठाया जाए.
अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2018 के ऑर्डर को लागू करने पर असरदार तरीके से रोक लगा दी थी, जिसमें 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को सही ठहराया गया था. जिसमें प्रदूषित हवा की गंभीर समस्या को हल करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने की मांग की गई थी.
कमीशन ने कहा कि गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, BS-III और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाले गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त, 2025 के ऑर्डर के दायरे से बाहर रखना जरूरी है, क्योंकि इन गाड़ियों से होने वाले एमिशन की क्षमता BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड के मुकाबले ज्यादा है.
एयर पॉल्यूशन को रोकने के उपायों की मांग वाली एक याचिका के जवाब में कमीशन ने एक एफिडेविट में कहा कि दिल्ली-NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) में आम तौर पर खराब एयर क्वालिटी के लिए गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन सबसे अहम वजहों में से एक है.
आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, NCR राज्य सरकारों और GNCTD के साथ बातचीत में कमीशन के मुख्य फोकस एरिया में से एक रहा है.
पॉल्यूशन पर नजर रखने वाली संस्था ने सुझाव दिया कि NCR राज्य सरकारें और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली (GNCTD) गाड़ी एग्रीगेटर्स की पॉलिसी को जल्द से जल्द नोटिफाई करें. इसने अक्टूबर से जनवरी तक सड़क पर जीरो पार्किंग पॉलिसी की मॉनिटरिंग और उसे सख्ती से लागू करने के लिए एक पोर्टल बनाने पर भी जोर दिया.
कमीशन ने NCR की राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को सुझाव दिया कि वे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी (EV) पॉलिसी को रिव्यू करें और उनमें बदलाव करें, ताकि टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कार, बस और कमर्शियल गाड़ियों को EV में बदलने में तेजी आए, और इसके लिए साफ टाइमलाइन और लागू करने के प्लान हों.
आयोग ने 12 अगस्त 2016 के आदेश के मुताबिक, लक्जरी सेगमेंट के वाहनों, 2000 सीसी क्षमता वाले डीजल कार/ एसयूवी पर उच्च पर्यावरण संरक्षण शुल्क (वर्तमान में केवल 1 प्रतिशत) लगाने की सिफारिश की. इस प्रकार एकत्र किए गए आयोग के धन का उपयोग एनसीआर में वायु प्रदूषण के उपशमन (Mitigation) के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के परामर्श से किया जा सकता है.
इसने कहा कि लक्षित समयसीमा के भीतर संपूर्ण विरासत अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का परिसमापन किया जाना चाहिए और दैनिक ताजा अपशिष्ट उत्पादन और भविष्य के अनुमानों को संभालने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने 19 नवंबर को सीएक्यूएम से दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को वायु प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए नवंबर और दिसंबर में नियोजित ओपन-एयर खेल प्रतियोगिताओं को 'सुरक्षित महीनों' तक स्थगित करने का निर्देश देने पर विचार करने को कहा.
