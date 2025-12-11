ETV Bharat / bharat

गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा, CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश की समीक्षा की मांग की

दिल्ली की तस्वीर (फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को दिल्ली-NCR में खराब एयर क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा कारण बताया है. कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 12 अगस्त के ऑर्डर को रिव्यू करने की अपील की है, जिसमें कहा गया था कि नेशनल कैपिटल में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई जबरदस्ती वाला कदम न उठाया जाए. अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्टूबर 2018 के ऑर्डर को लागू करने पर असरदार तरीके से रोक लगा दी थी, जिसमें 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को सही ठहराया गया था. जिसमें प्रदूषित हवा की गंभीर समस्या को हल करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने की मांग की गई थी. कमीशन ने कहा कि गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, BS-III और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाले गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त, 2025 के ऑर्डर के दायरे से बाहर रखना जरूरी है, क्योंकि इन गाड़ियों से होने वाले एमिशन की क्षमता BS-VI एमिशन स्टैंडर्ड के मुकाबले ज्यादा है. एयर पॉल्यूशन को रोकने के उपायों की मांग वाली एक याचिका के जवाब में कमीशन ने एक एफिडेविट में कहा कि दिल्ली-NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) में आम तौर पर खराब एयर क्वालिटी के लिए गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन सबसे अहम वजहों में से एक है. आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, NCR राज्य सरकारों और GNCTD के साथ बातचीत में कमीशन के मुख्य फोकस एरिया में से एक रहा है.