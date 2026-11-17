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Explainer: पराली जलने की घटनाओं में 79% कमी, फिर भी जहरीली है दिल्ली की हवा, जानें बायोमास और गाड़ियों की कितनी है हिस्सेदारी

दिल्ली में प्रदूषण का कारण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का नाम आते ही सबसे पहले पराली का ज़िक्र होता है, लेकिन साल 2026 के ताजा आंकड़ों ने इस पूरी बहस का रुख बदल दिया है. वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2026 में 1 सितंबर से 15 नवंबर तक पराली (धानी की फसल का अवशेष) जलाने की दर्ज घटनाओं में करीब 79 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसके बावजूद 15 नवंबर 2026 को दिल्ली के प्रदूषण में बायोमास जलाने की हिस्सेदारी 37.1 प्रतिशत दर्ज की गई, जो प्रदूषण के अन्य सभी स्रोतों में सबसे अधिक है.

वहीं, वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 17.2 प्रतिशत रही. यानी पराली की आग कम होने के बावजूद भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अभी भी जलने से निकलने वाला धुआं है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के प्रदूषण की लड़ाई में अब केवल पराली पर ध्यान देने के बजाय स्थानीय प्रदूषण स्रोतों व हवा में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?