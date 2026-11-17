Explainer: पराली जलने की घटनाओं में 79% कमी, फिर भी जहरीली है दिल्ली की हवा, जानें बायोमास और गाड़ियों की कितनी है हिस्सेदारी
खेतों की आग कम हुई पर सांसों पर संकट बरकरार, दिल्ली के प्रदूषण में 37.1% हिस्सेदारी के साथ बायोमास नंबर-1 विलेन- धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : November 17, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का नाम आते ही सबसे पहले पराली का ज़िक्र होता है, लेकिन साल 2026 के ताजा आंकड़ों ने इस पूरी बहस का रुख बदल दिया है. वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2026 में 1 सितंबर से 15 नवंबर तक पराली (धानी की फसल का अवशेष) जलाने की दर्ज घटनाओं में करीब 79 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसके बावजूद 15 नवंबर 2026 को दिल्ली के प्रदूषण में बायोमास जलाने की हिस्सेदारी 37.1 प्रतिशत दर्ज की गई, जो प्रदूषण के अन्य सभी स्रोतों में सबसे अधिक है.
वहीं, वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 17.2 प्रतिशत रही. यानी पराली की आग कम होने के बावजूद भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत अभी भी जलने से निकलने वाला धुआं है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के प्रदूषण की लड़ाई में अब केवल पराली पर ध्यान देने के बजाय स्थानीय प्रदूषण स्रोतों व हवा में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं पर भी उतनी ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?
पांच साल के आंकड़े 1.56 लाख से ज्यादा आग की घटनाएं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 1 सितंबर से 30 नवंबर तक कई राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं की सेटेलाइट से मानीटरिंग की जाती है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच वर्ष 2022 से वर्ष 2026 तक सात राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर कुल 1,56,597 आग की घटनाएं दर्ज की गईं हैं. इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं. इनमें पंजाब की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है.
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आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्ष 2022 में जहां 58,551 घटनाएं दर्ज हुई थीं, वहीं 2026 में इनकी संख्या घटकर 12,443 रह गई. इस तरह पांच वर्षों में घटनाओं में 46,108 की कमी आई है. प्रतिशत में देखें तो यह करीब 78.7 फीसदी की गिरावट है. साल-दर-साल तुलना भी इस बदलाव को दिखाती है. 2023 में घटनाएं 2022 के मुकाबले करीब 22.4 प्रतिशत कम हुईं. 2024 में 49.3 प्रतिशत और 2025 में 25.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई. 2026 में भी वर्ष 2025 की तुलना में कुल घटनाएं करीब 27.4 प्रतिशत कम हुई हैं.
To curb paddy stubble burning, Sh. Tarun Kumar Pithode, Member Secretary, CAQM, visited Faridkot and Moga and Ludhiana to review district preparedness for paddy straw management. Visit was marked by interaction with farmers practising in-situ stubble management.@moefcc pic.twitter.com/vcyXcKTWbq— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 14, 2026
पंजाब में पांच साल में 94 हजार से ज्यादा घटनाएं
बीते पांच साल के आंकड़ों का राज्यवार विश्लेषण करें तो पंजाब इस मामले में सबसे आगे रहा है. वर्ष 2022 से 2026 के बीच 1 सिंतबर से 15 नवंबर तक पंजाब में अकेले 94,838 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश में 36,318, उत्तर प्रदेश में 10,218, राजस्थान में 8,071 व हरियाणा में 6,902 घटनाएं दर्ज हुईं. दिल्ली में इन पांच वर्षों में कुल 31 घटनाएं दर्ज की गईं हैं. वहीं 2026 में उत्तराखंड के 219 मामले भी अलग से दर्ज हैं.
यहां एक अहम तथ्य ये भी सामने आता है कि वर्ष 2026 में कुल 12,443 घटनाओं में से 5,972 पंजाब में दर्ज हुईं. यानी कि इस साल के कुल मामलों में करीब 48 प्रतिशत योगदान अकेले पंजाब का है. मध्य प्रदेश में 3,399 घटनाएं दर्ज हुईं, जो कुल मामलों का करीब 27.3 प्रतिशत है. इस तरह पंजाब व मध्य प्रदेश मिलकर वर्ष 2026 की कुल घटनाओं में लगभग 75.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं. लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिल रहा है कि पंजाब में वर्ष 2025 के 4,877 मामलों की तुलना में 2026 में 5,972 मामले दर्ज हुए. यानी पंजाब में घटनाएं करीब 22.4 प्रतिशत बढ़ीं हैं. दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 6,534 से घटकर 3,399 व उत्तर प्रदेश में 3,072 से घटकर 1,071 मामले रह गए.
दिल्ली की हवा में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी?
पराली जलाने से राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण होता है लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि किस स्त्रोत की कितनी हिस्सेदारी है. दिल्ली के प्रदूषण में अलग-अलग स्रोतों की हिस्सेदारी है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (IITM, पुणे) के 15 नवंबर 2026 के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा में सबसे ज्यादा योगदान बायोमास जलाने का रहा है.
1/4— Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) November 13, 2026
A high level team led by Dr. S.D. Attri, Member (Technical), CAQM, visited Hisar today and reviewed paddy stubble management with the DCs and SSPs of Hisar, Fatehabad, Hansi, and Rohtak. pic.twitter.com/X2eMn6SJl5
यहां सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए सिर्फ वाहनों को जिम्मेदार मानना सही नहीं है. बायोमास जलाने की हिस्सेदारी 37.1 प्रतिशत है, जो वाहनों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है. बायोमास में पराली के अलावा लकड़ी, गोबर के उपले व दूसरे जैविक ईंधन का जलना भी शामिल है. ऐसे में इस 37.1 प्रतिशत को केवल पराली का प्रदूषण नहीं माना जा सकता है.
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वहीं, दूसरी तरफ सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है. ये प्रदूषण के ऐसे सूक्ष्म कण हैं जो वातावरण में मौजूद गैसों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं. इसके अतिरिक्त सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एयरोसोल की हिस्सेदारी 9.6 प्रतिशत है. दोनों को मिलाकर 31.6 प्रतिशत प्रदूषण इन द्वितीयक कणों से संबंधित है. इसका मतलब साफ है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ किसी स्रोत से सीधे निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं है. बल्कि हवा में मौजूद गैसें भी रासायनिक बदलावों के बाद प्रदूषणकारी कणों का रूप ले रही हैं.
पराली के मामले घटे, लेकिन प्रदूषण का संकट क्यों बरकरार
बीते पांच साल के आंकड़े और 15 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण के स्रोतों की हिस्सेदारी को एक साथ देखने पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है. अगर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में करीब 79 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है, तो भी दिल्ली में बायोमास जलाना सबसे बड़ा प्रदूषण स्रोत क्यों बना हुआ है? इसका जवाब समझने के लिए ये अंतर समझना जरूरी है कि खेतों में पराली जलने की घटनाओं की संख्या व दिल्ली की हवा में अलग-अलग प्रदूषण स्रोतों का योगदान दो अलग-अलग तरह के आंकड़े हैं. पहला आंकड़ा खेतों में आग की घटनाओं की गिनती करता है, जबकि दूसरा दिल्ली की हवा में प्रदूषण के स्रोतों का अनुमानित योगदान बताता है.
इसके अतिरिक्त प्रदूषण में वाहनों का 17.2 प्रतिशत योगदान बताता है कि दिल्ली के भीतर उत्सर्जन पर नियंत्रण भी बेहद जरूरी है. कूड़ा जलाने की 5.5 प्रतिशत व मिश्रित ईंधन दहन की 4.3 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बताती है कि स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति में खेतों में पराली जलाने पर रोक के साथ-साथ वाहनों के उत्सर्जन, कूड़ा जलाने, लकड़ी व दूसरे ठोस ईंधनों के इस्तेमाल तथा औद्योगिक गतिविधियों पर भी लगातार निगरानी जरूरी है. साथ ही वातावरण में बनने वाले सेकेंडरी एयरोसोल के लिए जिम्मेदार गैसीय प्रदूषकों को कम करना भी महत्वपूर्ण होगा. दिल्ली की हवा को साफ करने की लड़ाई सिर्फ खेतों में लगने वाली आग तक सीमित नहीं रह सकती. आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि प्रदूषण के स्रोत कई हैं और समाधान भी एक साथ कई मोर्चों पर तलाशना होगा.
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