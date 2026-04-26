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दिल्ली AIIMS के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास बने नीति आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मिलेगी नई दिशा

दिल्ली AIIMS के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास बने नीति आयोग के सदस्य ( ETV Bharat )