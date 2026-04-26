दिल्ली AIIMS के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास बने नीति आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मिलेगी नई दिशा
दिल्ली एम्स के वर्तमान निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास को स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों को मजबूती देने के लिए शामिल किया गया है.
Published : April 26, 2026 at 1:04 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. एम. श्रीनिवास को अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिली है. डॉ. श्रीनिवास को भारत सरकार के शीर्ष नीति निर्धारण संस्थान नीति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है. ये नियुक्ति सिर्फ AIIMS ही नहीं, बल्कि देश की हेल्थ पॉलिसी के लिए भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली एम्स द्वारा जारी एक संदेश में कहा गया, ''AIIMS नई दिल्ली के लिए गर्व का क्षण. हमारे निदेशक, डॉ. एम. श्रीनिवास को NITI Aayog का सदस्य नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई. यह नियुक्ति न केवल संस्थान के लिए, बल्कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी अहम है.'' साथ ही संस्थान ने हाल के वर्षों में हुए सुधारों और नवाचारों को भी रेखांकित किया है.
A moment of pride for AIIMS New Delhi.— AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) April 26, 2026
Heartiest congratulations to our Director, Dr. M. Srinivas, on being appointed as Member, NITI Aayog. We look forward to your leadership in shaping the future of India’s health policy. 🇮🇳🩺
See the journey of transformation at AIIMS.… pic.twitter.com/o7ED0tamDz
श्रीनिवास कब बने थे दिल्ली एम्स के निदेशक ?
नई दिल्ली से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, दिल्ली AIIMS के डायरेक्टर डॉ. एम. श्रीनिवास को नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है. डॉ. श्रीनिवास ने सितंबर 2022 में AIIMS के डायरेक्टर का पद संभाला था, और उनके कार्यकाल में AIIMS ने लगातार कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. AIIMS को भारत में नंबर वन अस्पताल का दर्जा मिला, और इंटरनेशनल रैंकिंग में भी टॉप 100 अस्पतालों में जगह बनाई है.
डॉ. श्रीनिवास के नेतृत्व में AIIMS में कई बड़े बदलाव हुए, जैसे नए वार्ड्स का निर्माण, ICU बेड्स में बढ़ोतरी, रेडियोलॉजी और लैब सेवाओं का विस्तार, और मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए नई फार्मेसी की शुरुआत. बता दें कि AIIMS के डायरेक्टर के तौर पर डॉ. श्रीनिवास ने जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किए उसी अनुभव के साथ अब वो नीति आयोग में देश की हेल्थ पॉलिसी को नई दिशा देंगे.
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