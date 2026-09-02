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दिल्ली AIIMS ने तन्वी की मौत मामले में जांच के लिए गठित की हाई लेवल कमेटी, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मौत

नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली में ईलाज के लिए भर्ती मरीज तन्वी के निधन के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में उठाए गए विभिन्न मुद्दों और परिवार की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए एम्स प्रशासन ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है. यह समिति अस्पताल में इलाज के पूरे घटनाक्रम, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, जांच रिपोर्टों और इलाज के दौरान बरती गई प्रक्रियाओं की सूक्ष्मता से समीक्षा कर तथ्यों को सार्वजनिक करेगी.

एम्स द्वारा आधिकारिक बयान जारी

संस्थान की मीडिया सेल प्रभारी डॉ. रीमा दादा द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मरीज तन्वी को जन्मजात हृदय रोग (Congenital Heart Condition) था. सबसे पहले 10 अक्टूबर 2012 को उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी ओपीडी में दिखाया गया था, जहां उनकी जांच में 'वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफैक्ट' के साथ 'पल्मोनरी एट्रेशिया' जैसी बेहद जटिल जन्मजात हृदय संबंधी बीमारी की पुष्टि हुई थी. इस गंभीर बीमारी में हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाला सामान्य मार्ग या तो अनुपस्थित होता है या गंभीर रूप से बाधित रहता है.

आरंभिक मूल्यांकन के बाद बच्ची को कार्डियक सर्जरी टीम के पास भेजा गया था, ताकि शल्य चिकित्सा की संभावनाओं का आकलन किया जा सके. वर्ष 2013 के दौरान तन्वी की सीटी एंजियोग्राफी, पारंपरिक एंजियोग्राफी और कार्डियक कैथीटेराइजेशन जैसी उन्नत नैदानिक प्रक्रियाओं के जरिए विस्तृत जांच की गई. इसका उद्देश्य हृदय की शारीरिक बनावट को पूरी तरह समझना और सर्जरी की संभावना तलाशना था.

कार्डियक सर्जरी संभव नहीं

जांच के बाद, 2017 में उपचार कर रही टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मरीज की शारीरिक बनावट और स्थिति की अत्यधिक जटिलता को देखते हुए कार्डियक सर्जरी संभव नहीं है. परिवार को 'मेडिकल मैनेजमेंट' और नियमित फॉलो-अप की सलाह दी गई थी. परिवार को बीमारी के संभावित परिणामों और प्रबंधन के बारे में पूरी तरह अवगत कराया गया था. इसके बाद भी परिवार संस्थान के संपर्क में बना रहा और समय-समय पर अन्य विशेषज्ञों से भी राय ली गई.

एम्स के अनुसार, पिछले साल ही सीटीवीएस (कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी) विभाग के प्रमुख के साथ-साथ एक अन्य वरिष्ठ कार्डियोथोरेसिक सर्जन से भी दूसरी राय ली गई थी, और उन्होंने भी मेडिकल मैनेजमेंट जारी रखने की ही सलाह दी थी. इसके पश्चात, अगस्त 2026 में जब तन्वी की चिकित्सीय स्थिति बिगड़ी, तो उन्हें पुनः एम्स में लाया गया. 24 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए 'हार्ट-लंग ट्रांसप्लांटेशन' (फेफड़ा-हृदय प्रत्यारोपण) की संभावनाओं पर भी व्यापक विचार किया जा रहा था.