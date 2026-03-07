ETV Bharat / bharat

पहले IPS, अब बनीं IAS! दिल्ली की ACP अपूर्वा वर्मा ने दूसरी बार पास की UPSC परीक्षा, हासिल की 42वीं रैंक

दिल्ली की एसीपी अपूर्वा वर्मा बनीं आईएएस. ( ETV Bharat )

By ANI 2 Min Read