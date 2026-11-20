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दिल्ली:सरेआम 6 राउंड फायरिंग, सिक्किम के राज्यपाल के आवास के पास हुई गोलीबारी से हड़कंप

दिल्ली में सिक्किम के राज्यपाल के आवास के पास हुई गोलीबारी से हड़कंप ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों के बुलंद हौसले की करतूत देखने को मिला. शाहदरा जिले में अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े एक कार्यालय को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है. घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जिस जगह पर गोलीबारी हुई, उसके ठीक पास सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत गौतम का निवास स्थान भी मौजूद है.

वारदात के तुरंत बाद पीड़ित की पहचान को लेकर दो अलग-अलग पहलू सामने आए हैं. जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े लोगों का दावा है कि जिस दफ्तर पर हमला हुआ, वह पार्टी के युवा विंग के जिला अध्यक्ष अभिषेक धिंगान का है. गोलीबारी की सूचना आग की तरह फैलते ही बड़ी संख्या में AAP कार्यकर्ता घटनास्थल पर जमा हो गए और कानून-व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की.