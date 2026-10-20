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दिल्ली की 103 साल पुरानी रामलीला: हनुमान से लेकर मंदोदरी तक, अपने किरदारों के लिए करते हैं खास साधना

श्री धार्मिक लीला कमेटी के कलाकार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और भव्यता का केंद्र बनी हुई है.वर्ष 1924 में स्थापित इस कमेटी की रामलीला के 103वें वर्ष में कलाकारों की मेहनत और समर्पण मंच पर दिखाई दे रहा है.पर्दे के पीछे महीनों की तैयारी, कठिन अभ्यास और धार्मिक साधना के बाद कलाकार रामायण के पात्रों को जीवंत कर रहे हैं. ETV भारत से बातचीत में कलाकारों ने अपने अनुभव, चुनौतियों और रामलीला से जुड़ी आस्था को साझा किया.

भगवान राम और लक्ष्मण के किरदार में साधना और अनुशासन