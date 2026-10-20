दिल्ली की 103 साल पुरानी रामलीला: हनुमान से लेकर मंदोदरी तक, अपने किरदारों के लिए करते हैं खास साधना
ETV भारत से बातचीत में श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला के कलाकारों ने अपने अनुभव, चुनौतियों और रामलीला से जुड़ी आस्था को साझा किया.
Published : October 20, 2026 at 2:28 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान स्थित माधवदास पार्क में श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और भव्यता का केंद्र बनी हुई है.वर्ष 1924 में स्थापित इस कमेटी की रामलीला के 103वें वर्ष में कलाकारों की मेहनत और समर्पण मंच पर दिखाई दे रहा है.पर्दे के पीछे महीनों की तैयारी, कठिन अभ्यास और धार्मिक साधना के बाद कलाकार रामायण के पात्रों को जीवंत कर रहे हैं. ETV भारत से बातचीत में कलाकारों ने अपने अनुभव, चुनौतियों और रामलीला से जुड़ी आस्था को साझा किया.
भगवान राम और लक्ष्मण के किरदार में साधना और अनुशासन
लगातार दूसरे वर्ष भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे युगल किशोर शर्मा ने बताया कि प्रभु राम का किरदार निभाना केवल अभिनय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जिम्मेदारी है.इसके लिए वह ध्यान, मंत्र जाप, पूजा और रामचरितमानस की चौपाइयों का नियमित पाठ करते हैं. वहीं, 20 वर्षों से लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे लोकेश धारीवाल ने कहा कि इस किरदार ने उन्हें धैर्य, क्रोध पर नियंत्रण और बड़ों के प्रति सम्मान का महत्व सिखाया है.उन्होंने बताया कि मंच पर राम और लक्ष्मण के बीच भाईचारे का रिश्ता निभाते समय कलाकार पूरी तरह अपने पात्र में ढल जाते हैं.
कैकेयी, अहिरावण और मंदोदरी के किरदारों की खासियत
पिछले 24 वर्षों से कैकेयी की भूमिका निभा रहीं अनिता मक्कड़ ने इसे भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण किरदार बताया.उन्होंने कहा कि मां काली के प्रति उनकी भक्ति अभिनय में आध्यात्मिक ऊर्जा देती है.कानपुर के वरिष्ठ कलाकार, जो 25 वर्षों से अहिरावण की भूमिका निभा रहे हैं, ने बताया कि लगातार मंचन के अभ्यास से उनके संवाद स्वाभाविक रूप से याद रहते हैं.वहीं, मंदोदरी की भूमिका निभा रहीं पम्मी मोटन ने कहा कि मंदोदरी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सही बात कहने का साहस रखने वाली महिला थीं.उन्होंने युवाओं से आधुनिक जीवन की बुरी आदतों से दूर रहकर भारतीय संस्कृति और मूल्यों को अपनाने की अपील की.
मेकअप से जीवंत होते हैं रामायण के पात्र
रामलीला में पिछले 20 वर्षों से मेकअप कर रहे वरिष्ठ कलाकार ने बताया कि चित्रकारी के प्रति रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.उनके मुताबिक, सही रंगों और चेहरे की बनावट के जरिए कलाकारों को पौराणिक पात्रों और शहीद भगत सिंह जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का रूप दिया जाता है.
रावण दहन आज
103 साल पुरानी इस परंपरा का समापन आज लाल किला मैदान के माधवदास पार्क में दशहरा महोत्सव के साथ होगा.आतिशबाजी, ढोल-नगाड़ों और 'जय श्रीराम' के उद्घोष के बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा.यह आयोजन बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देगा.
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