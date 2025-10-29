ETV Bharat / bharat

मुकदमों में देरी: सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय करने की समयसीमा पर गाइडलाइन जारी करने का संकेत दिया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय करने में होने वाली लंबी देरी पर असंतोष व्यक्त किया. इस पर अदालत ने कहा कि कई मामलों में केवल मुद्दे का मसौदा तैयार करने में ही तीन से चार साल लग जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद आरोप शीघ्र तय किए जाने चाहिए. जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि इस तरह की देरी पूरे देश में व्यापक है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) के तहत, पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने होते हैं. बेंच ने एक समान न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया और समय पर आरोप तय करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखा. बेंच ने कहा कि इस तरह की देरी आपराधिक कार्यवाही में ठहराव के प्रमुख कारणों में से एक है. बेंच ने यह भी कहा कि उसकी राय है कि वैधानिक आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुछ निर्देश जारी किए जाने चाहिए. बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से अनुरोध किया है कि वे बिहार सरकार के वकील के साथ इस मामले में न्यायमित्र के रूप में उसकी सहायता करें. बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी सहायता मांगी, क्योंकि उसने व्यवस्थागत देरी को दूर करने के लिए देशव्यापी निर्देश जारी करने पर विचार करने का प्रस्ताव रखा था. बेंच ने ये टिप्पणियां एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कीं, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपी के दो साल तक हिरासत में रहने के बावजूद आरोप तय न होने का मुद्दा उठाया था.