ETV Bharat / bharat

मुकदमों में देरी: सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय करने की समयसीमा पर गाइडलाइन जारी करने का संकेत दिया

याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपी के दो साल तक हिरासत में रहने के बावजूद आरोप तय न होने का मुद्दा उठाया था.

Delay in trials
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : October 29, 2025 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरोप तय करने में होने वाली लंबी देरी पर असंतोष व्यक्त किया. इस पर अदालत ने कहा कि कई मामलों में केवल मुद्दे का मसौदा तैयार करने में ही तीन से चार साल लग जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद आरोप शीघ्र तय किए जाने चाहिए.

जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि इस तरह की देरी पूरे देश में व्यापक है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) के तहत, पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने होते हैं.

बेंच ने एक समान न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया और समय पर आरोप तय करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखा. बेंच ने कहा कि इस तरह की देरी आपराधिक कार्यवाही में ठहराव के प्रमुख कारणों में से एक है.

बेंच ने यह भी कहा कि उसकी राय है कि वैधानिक आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुछ निर्देश जारी किए जाने चाहिए. बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से अनुरोध किया है कि वे बिहार सरकार के वकील के साथ इस मामले में न्यायमित्र के रूप में उसकी सहायता करें.

बेंच ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी सहायता मांगी, क्योंकि उसने व्यवस्थागत देरी को दूर करने के लिए देशव्यापी निर्देश जारी करने पर विचार करने का प्रस्ताव रखा था. बेंच ने ये टिप्पणियां एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कीं, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपी के दो साल तक हिरासत में रहने के बावजूद आरोप तय न होने का मुद्दा उठाया था.

जस्टिस कुमार ने पूछा कि दीवानी और फौजदारी, दोनों मामलों में लगातार देरी क्यों हो रही है. जस्टिस कुमार ने कहा कि, देश भर में हम देख रहे हैं कि तीन साल और चार साल की अवधि के मामलों में आरोप तय नहीं किए जा रहे हैं. धारा 251 (बी) के अनुसार, पहली सुनवाई के 60 दिन... उदाहरण के लिए, जिस मामले में हमने नोटिस का आदेश दिया था, उसमें तीन आरोपी हैं... आरोपपत्र 2023 में दायर किया गया, आरोप 2025 में तय नहीं हुआ. सभी आरोपी जेल में हैं..."

बेंच को बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में समय-सीमा तय है. बेंच ने कहा कि, वह सभी लंबित मामलों में कुछ मार्गदर्शन चाहती है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 251(बी) के मुताबिक, केवल सेशन कोर्ट के विचारणीय मामलों में आरोप पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर तय किए जाने चाहिए. बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह उनकी सहायता चाहती है. मेहता इस मामले में बेंच की सहायता करने के लिए सहमत हो गए.

बेंच अमन कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जो डकैती और हत्या के प्रयास के एक मामले में अगस्त 2024 से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में है. पुलिस ने इस मामले में सितंबर 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया. कुमार ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और पुलिस ने उन्हें अस्वीकार्य बयानों के आधार पर फंसाया है.

ये भी पढ़ें: अगर न्यायपालिका डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखेगी तो समाज उसे माफ नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

DELAY IN TRIALS
PAN INDIA GUIDELINES
SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट
DELAY IN TRIALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.