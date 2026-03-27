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गाजीपुर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म; इलाज में देरी पर हंगामा, CMO और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आमने-सामने

इलाज में देरी पर स्वास्थ्य विभाग में रार: मामले के तूल पकड़ने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर पहुंचे सीएमओ सुनील पांडे ने स्वीकार किया कि इलाज में देरी हुई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गाजीपुर: नंदगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार सुबह एक 6 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोसी अमन बिंद ने खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया. इस जघन्य वारदात के बाद गंभीर हालत में बच्ची को इलाज और मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता के कारण पीड़ित परिवार को रात 8:00 बजे से 11:45 बजे तक महिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठना पड़ा. परिजनों का आरोप है कि उन्हें इलाज के बजाय अस्पताल, थाने और ट्रॉमा सेंटर के बीच घंटों चक्कर कटवाए गए.

इस घटना के बाद अब जिले का पूरा स्वास्थ्य महकमा दो स्पष्ट हिस्सों में बंट गया है. सीएमओ द्वारा मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जाने के बाद शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. आनंद मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया. प्रिंसिपल ने ऑन-कैमरा ड्यूटी चार्ट दिखाते हुए सीएमओ के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है.

ड्यूटी से गायब महिला डॉक्टरों का खुलासा: डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि देरी मेडिकल कॉलेज की वजह से नहीं, बल्कि गोराबाजार ट्रॉमा सेंटर की अव्यवस्था के कारण हुई थी. प्रिंसिपल ने आधिकारिक दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि घटना के समय ट्रॉमा सेंटर में तैनात डॉ. मनोरमा यादव और डॉ. पल्लवी राय अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थीं. इन्हीं महिला डॉक्टरों की गैरमौजूदगी के कारण मासूम की मेडिकोलीगल जांच में घंटों की देरी हुई. प्रिंसिपल के अनुसार, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए इलाज शुरू करना 'सबूतों के साथ छेड़छाड़' की श्रेणी में आता है.

अधिकारियों की जंग और न्याय का इंतजार: सीएमओ और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां सीएमओ लगातार मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं प्रिंसिपल ने ड्यूटी से नदारद डॉक्टरों की सूची सार्वजनिक कर गेंद वापस सीएमओ के पाले में डाल दी है. फिलहाल शुक्रवार दोपहर बाद मासूम बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. अब देखना यह होगा कि लापरवाह डॉक्टरों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इस आपसी खींचतान के बीच पीड़ित मासूम को न्याय कब मिलता है.

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