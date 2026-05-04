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न्याय में देरी...5.4 करोड़ केस पेंडिंग; दिल्ली-हरियाणा में केस पेंडेंसी 3 गुना बढ़ी, यूपी-महाराष्ट्र में पेंडिंग केस हुए दोगुना

Delay in Justice: देश में देर से न्याय मिलना एक गंभीर संकट बनता जा रहा है. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, न्यायपालिका के तीनों स्तरों - जिला और अधीनस्थ न्यायालय (District and Subordinate Courts), उच्च न्यायालय (High Courts) और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में 5.4 करोड़ से अधिक मामले लंबित यानी पेंडिंग हैं.

इनमें ज्यादातर केस (लगभग 4.8 करोड़) अधीनस्थ न्यायालयों में हैं. यही नहीं, लगभग 50 लाख से अधिक मामले 10 साल से अधिक समय से चल रहे हैं लेकिन, उनमें कोई फैसला नहीं हुआ. सिर्फ तारीख पर तारीख लग रही है. ETV Bharat Explainer में आईए जानते हैं अदालतों के केस पेंडिंग होने की वजहें क्या हैं? इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

लंबित मामलों से सरकारें चिंतित क्यों: लंबित मामलों का मुद्दा न केवल व्यापक है, बल्कि यह बढ़ भी रहा है. 2018 और 2025 के बीच हर साल दर्ज किए गए नए मामलों की संख्या अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या से कहीं अधिक रही. लंबित मामलों की बढ़ती संख्या वादियों के लिए बढ़ती देरी का संकेत देती है. इसलिए यह न्यायपालिका और सरकारों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण रहा है.

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विधि आयोग का केस पेंडेंसी पर कहना है, 'समय पर न्याय' से वंचित करना स्वयं 'न्याय' से वंचित करने के समान है. मामलों का समय पर निपटारा विधि के शासन को बनाए रखने और न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है. हालांकि, न्यायिक प्रणाली मामलों के भारी बैकलॉग के कारण समय पर न्याय देने में असमर्थ है.

10 साल में 80% बढ़ी पेंडेंसी: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा के अनुसार, 2025 के अंत तक कुल लंबित मामलों की संख्या 5.4 करोड़ से अधिक थी, जो 10 साल पहले की तुलना में 80% की वृद्धि दिखाता है. निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 2014 में जहां 2.6 करोड़ पेंडिंग मामले थे वहीं 2025 के अंत तक ये संख्या 4.8 करोड़ हो गई. यानी 85% की वृद्धि.

इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा 2019 के अंत और 2021 के अंत के बीच हुआ, जो कोविड-19 महामारी का वह दौर था, जिसके चलते न्यायालय प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाए थे. इस अवधि में सभी हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में कुल मिलाकर लगभग 50% की वृद्धि हुई.

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किस राज्य में सबसे ज्यादा पेंडिंग केस: देश के कुछ राज्यों में तो लंबित मामलों की स्थिति में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. दिल्ली और हरियाणा की अधीनस्थ अदालतों में पिछले एक दशक में लंबित मामलों की संख्या 3 गुना बढ़ गई. पहले जो पेंडेंसी लगभग 5 लाख थी वह बढ़कर क्रमशः 16 लाख और 15 लाख हो गई. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे बड़े राज्य हैं, जहां इसी अवधि में लंबित मामलों की संख्या दोगुनी हो गई, जो क्रमशः 55 लाख से बढ़कर 113 लाख और 30 लाख से बढ़कर 60 लाख हो गई. वहीं, गुजरात की अधीनस्थ अदालतें ही ऐसी थीं जहां लंबित मामलों में कमी आई.

हाईकोर्ट में 200% तक बढ़े लंबित मामले: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा के अनुसार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हाईकोर्ट में लंबित मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई. राजस्थान के हाईकोर्ट में 200% और उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में 150% से अधिक की वृद्धि हुई. हालांकि, कुछ हाईकोर्ट ऐसे भी रहे, जिन्होंने अपने लंबित मामलों को कम किया.

इनमें त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कलकत्ता हाईकोर्ट शामिल हैं. ट्रिब्यूनल और विशेष न्यायालय (जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट और पारिवारिक न्यायालय) में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. इनको मामलों के त्वरित निपटाने के लिए स्थापित किया गया था. लेकिन, जजों की कमी ने यहां भी पेंडेंसी बढ़ा दी.

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हर दूसरा मामला 5 साल से लंबित: देश की अदालतों में मामले लंबे समय से लंबित हैं. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग एक तिहाई मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं. यही नहीं, 10 में से एक मामला 10 साल से अधिक समय से लंबित है.