13 साल पहले बना डेहरी रेलवे ओवरब्रिज बार-बार टूटा, 3 साल 5 महीने से बंद पुल ने रोकी लोगों की रफ्तार
डेहरी का पाली ROB 2023 से बंद है, जिससे किसान, मरीज, विद्यार्थी और कारोबार प्रभावित हैं. अब भी इंतजार खत्म नहीं हुआ. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : October 9, 2026 at 2:23 PM IST
रोहतास : बिहार के रोहतास जिले का डेहरी-ऑन-सोन स्थित पाली रेलवे ओवरब्रिज एक सवाल बन चुका है. सवाल यह है कि करीब 31 करोड़ रुपये की लागत से बना एक महत्वपूर्ण पुल आखिर बार-बार क्षतिग्रस्त क्यों हो रहा है? मई 2023 से बंद पड़े इस पुल को अब तक लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा सका?
13 साल पहले निर्माण लेकिन 3 साल 5 महीने से बंद
डेहरी-नासरीगंज मार्ग को जोड़ने वाला करीब 525 मीटर लंबा और 8.5 मीटर चौड़ा डबल लेन ROB वर्ष 2013 में शुरू हुआ था. इसका मकसद रेलवे लाइन के कारण होने वाली परेशानी खत्म करना और डेहरी तथा आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर करना था.
उद्घाटन के बाद ही उठने लगे थे सवाल
स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल शुरू होने के कुछ समय बाद ही इसके अलग-अलग हिस्सों में दरार और संरचनात्मक समस्याएं सामने आने लगी थीं. शुरुआती दौर में ही सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई और पुल की मरम्मत कराई गई. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, 2013 से 2022 के बीच पुल की कई बार मरम्मत हुई. यानी जिस ROB से लंबे समय तक सुरक्षित और सुगम यातायात की उम्मीद थी, वह लगातार मरम्मत की जरूरत में फंसा रहा.
10 मई 2023 से पूरी तरह बंद है पुल
मई 2023 में पुल के सुपरस्ट्रक्चर में गंभीर क्षति सामने आने के बाद 10 मई 2023 को आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया. रेलवे के अनुसार, पुल के पिलर और आधार सुरक्षित पाए गए थे, जबकि करीब 24.4 मीटर के सुपरस्ट्रक्चर/स्पैन में क्षति हुई थी. इसके बाद पुराने सुपरस्ट्रक्चर को हटाकर नया स्ट्रक्चर लगाने का फैसला लिया गया.
13.8 करोड़ मंजूर लेकिन काम की रफ्तार पर सवाल
क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलने के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से करीब 13.8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. पूरे पुल को तोड़ने के बजाय सुरक्षित पाए गए पिलर और आधार पर नया सुपरस्ट्रक्चर लगाने की योजना बनाई गई. यहीं से स्थानीय लोगों की उम्मीद जगी कि वर्षों से बंद ROB जल्द दोबारा चालू होगा. लेकिन निर्धारित समयसीमाएं गुजरती चली गईं.
2025 की डेडलाइन गई, मार्च 2026 भी बीता
शुरुआती योजना के मुताबिक निर्माण कार्य सितंबर 2025 तक पूरा होना था. यह समयसीमा निकल गई, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ. इसके बाद मार्च 2026 तक इसे खोलने का लक्ष्य सामने आया, लेकिन यह समयसीमा भी पूरी नहीं हो सकी. 2025 में ड्राइंग अप्रूवल और रेलवे ब्लॉक जैसी प्रक्रियाओं को भी काम में देरी की वजह बताया गया.
जून में डिस्मेंटलिंग पूरी, फिर पाइलिंग की चुनौती
जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने स्ट्रक्चर को हटाने का काम पूरा हो चुका था और इसके बाद पाइलिंग शुरू की जानी थी. उस समय रेलवे अधिकारियों की ओर से अक्टूबर 2026 तक पुल चालू करने का लक्ष्य बताया गया था. लेकिन आगे की प्रक्रिया में तकनीकी अड़चन सामने आ गई.
30 मीटर पाइलिंग में पानी और बालू बनी बाधा
सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक करीब 30 मीटर तक पाइलिंग की जरूरत थी, लेकिन लगभग 24 मीटर के बाद पानी और बालू की अधिकता के कारण तकनीकी समस्या आ रही थी. इसके बाद डिजाइन में संशोधन कर नौ पाइलिंग को मंजूरी दी गई. रेलवे ने दिसंबर 2026 तक पुल चालू करने का लक्ष्य बताया.
अब दिसंबर की डेडलाइन लेकिन भरोसा डगमगाया
लगातार बदलती समयसीमा ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अक्टूबर 2026 में भी पुल को लेकर स्थानीय स्तर पर आंदोलन हुआ. लोगों का सवाल है कि जब पुल का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में हो गया था, तो एक क्षतिग्रस्त सुपरस्ट्रक्चर को बदलने में वर्षों क्यों लग रहे हैं?
1246 दिन से बंद रास्ता
10 मई 2023 से अक्टूबर 2026 तक करीब 1246 दिन, यानी लगभग 3 साल 5 महीने से इस ROB पर सामान्य आवागमन बंद है. इतने लंबे समय तक पुल बंद रहने का असर अब सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं, बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई दे रहा है.
किसानों की मंडी तक पहुंच हुई मुश्किल
नासरीगंज, दरिहट, अयारकोठा समेत आसपास के इलाकों के किसान सब्जियां और दूसरे कृषि उत्पाद लेकर डेहरी की मंडी पहुंचते थे. पुल बंद होने के बाद उन्हें वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार, दूरी बढ़ने से समय और परिवहन खर्च दोनों बढ़े हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इसका सीधा असर बाजार और छोटे कारोबार पर भी पड़ा है.
मरीज, विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोग भी परेशान
पुल बंद होने का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है. स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी, अस्पताल जाने वाले मरीज और रोजाना रोजगार के लिए डेहरी आने-जाने वाले लोगों को भी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, करीब एक किलोमीटर के रास्ते के लिए कई बार करीब तीन किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता है.
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