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13 साल पहले बना डेहरी रेलवे ओवरब्रिज बार-बार टूटा, 3 साल 5 महीने से बंद पुल ने रोकी लोगों की रफ्तार

पाली रेलवे ओवरब्रिज का कब तक होगा फिर से निर्माण ( ETV Bharat )

रोहतास : बिहार के रोहतास जिले का डेहरी-ऑन-सोन स्थित पाली रेलवे ओवरब्रिज एक सवाल बन चुका है. सवाल यह है कि करीब 31 करोड़ रुपये की लागत से बना एक महत्वपूर्ण पुल आखिर बार-बार क्षतिग्रस्त क्यों हो रहा है? मई 2023 से बंद पड़े इस पुल को अब तक लोगों के लिए क्यों नहीं खोला जा सका?

13 साल पहले निर्माण लेकिन 3 साल 5 महीने से बंद

डेहरी-नासरीगंज मार्ग को जोड़ने वाला करीब 525 मीटर लंबा और 8.5 मीटर चौड़ा डबल लेन ROB वर्ष 2013 में शुरू हुआ था. इसका मकसद रेलवे लाइन के कारण होने वाली परेशानी खत्म करना और डेहरी तथा आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर करना था. देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) उद्घाटन के बाद ही उठने लगे थे सवाल स्थानीय लोगों के अनुसार, पुल शुरू होने के कुछ समय बाद ही इसके अलग-अलग हिस्सों में दरार और संरचनात्मक समस्याएं सामने आने लगी थीं. शुरुआती दौर में ही सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई और पुल की मरम्मत कराई गई. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, 2013 से 2022 के बीच पुल की कई बार मरम्मत हुई. यानी जिस ROB से लंबे समय तक सुरक्षित और सुगम यातायात की उम्मीद थी, वह लगातार मरम्मत की जरूरत में फंसा रहा. 10 मई 2023 से पूरी तरह बंद है पुल मई 2023 में पुल के सुपरस्ट्रक्चर में गंभीर क्षति सामने आने के बाद 10 मई 2023 को आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया. रेलवे के अनुसार, पुल के पिलर और आधार सुरक्षित पाए गए थे, जबकि करीब 24.4 मीटर के सुपरस्ट्रक्चर/स्पैन में क्षति हुई थी. इसके बाद पुराने सुपरस्ट्रक्चर को हटाकर नया स्ट्रक्चर लगाने का फैसला लिया गया. डेहरी पाली रेल ओवर ब्रिज (ETV Bharat) 13.8 करोड़ मंजूर लेकिन काम की रफ्तार पर सवाल क्षतिग्रस्त हिस्से को बदलने के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से करीब 13.8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. पूरे पुल को तोड़ने के बजाय सुरक्षित पाए गए पिलर और आधार पर नया सुपरस्ट्रक्चर लगाने की योजना बनाई गई. यहीं से स्थानीय लोगों की उम्मीद जगी कि वर्षों से बंद ROB जल्द दोबारा चालू होगा. लेकिन निर्धारित समयसीमाएं गुजरती चली गईं. 2025 की डेडलाइन गई, मार्च 2026 भी बीता शुरुआती योजना के मुताबिक निर्माण कार्य सितंबर 2025 तक पूरा होना था. यह समयसीमा निकल गई, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ. इसके बाद मार्च 2026 तक इसे खोलने का लक्ष्य सामने आया, लेकिन यह समयसीमा भी पूरी नहीं हो सकी. 2025 में ड्राइंग अप्रूवल और रेलवे ब्लॉक जैसी प्रक्रियाओं को भी काम में देरी की वजह बताया गया. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) जून में डिस्मेंटलिंग पूरी, फिर पाइलिंग की चुनौती