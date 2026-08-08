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डायबिटीज और जन्मजात दिल की बीमारी जड़ से होगी खत्म? डॉ. रीना सिंह का स्टेम सेल रिसर्च जगा रहा नई उम्मीद

टाइप-1 डायबिटीज में क्यों है बड़ी उम्मीद? : टाइप-1 डायबिटीज में शरीर की इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं नष्ट या गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं. इसके कारण मरीज का शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता और उसे बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है. यह बीमारी बच्चों और कम उम्र के लोगों में भी सामने आ सकती है.

स्टेम सेल ने खोली इलाज की नई खिड़की : डॉ. रीना के शोध का अगला बड़ा पड़ाव स्टेम सेल रिसर्च है. स्टेम सेल ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शरीर की अलग-अलग तरह की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है. वैज्ञानिक इसी क्षमता का इस्तेमाल भविष्य में क्षतिग्रस्त या काम करना बंद कर चुकी कोशिकाओं के विकल्प तैयार करने के लिए तलाश रहे हैं. यही वजह है कि स्टेम सेल को भविष्य की रीजनरेटिव मेडिसिन यानी शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत या उनके विकल्प विकसित करने वाली चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

18 साल का 'वनवास' जिसने बनाया वैज्ञानिक : अपने करीब 18 साल लंबे वैज्ञानिक सफर को याद करते हुए डॉ. रीना कहती हैं- "श्रीराम का वनवास 14 साल चला, लेकिन मेरा वनवास 18 साल चला." यह 'वनवास' उनके लिए विदेश में बस जाने की कहानी नहीं था. जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की प्रयोगशालाओं में बिताए वर्षों ने उन्हें आधुनिक मेडिकल रिसर्च की बारीकियां सीखने का मौका दिया. अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने उस विशेषज्ञता को विकसित किया, जिसे अब वह भारत में इस्तेमाल करना चाहती हैं.

जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया तक जारी रहा सफर : पीएचडी पूरी करने के बाद डॉ. रीना ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया. वहां उन्होंने कार्डियोवस्कुलर रिसर्च के क्षेत्र में काम किया और फेलोशिप के जरिए अपने शोध को आगे बढ़ाया. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से जुड़कर उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया और लेक्चरर के रूप में काम किया.

जन्मजात हृदय रोग पर किया काम : डॉ. रीना के शोध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी बात को समझने पर केंद्रित रहा कि सामान्य हृदय के विकास की प्रक्रिया क्या है और उसमें होने वाली गड़बड़ी बीमारी का कारण कैसे बनती है. उनके शोध पर आधारित तीन महत्वपूर्ण शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए. इससे जन्मजात हृदय रोगों को समझने की दिशा में उनके काम को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में पहचान मिली.

नवजात के दिल से जुड़े सवालों की तलाश : जन्मजात हृदय दोष ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें बच्चे के जन्म के समय ही उसके दिल की संरचना या काम करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है. कई मामलों में इसके पीछे जेनेटिक बदलाव भी भूमिका निभा सकते हैं.

जर्मनी में मिली रिसर्च की नई दिशा : उच्च शिक्षा के बाद उनका सफर जर्मनी के प्रतिष्ठित हनोवर मेडिकल स्कूल तक पहुंचा. यहां उन्हें मॉलेक्यूलर मेडिसिन के MD-PhD कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर चौथी रैंक मिली. उन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की और यह समझने पर शोध किया कि गर्भ में बच्चे का हृदय किस तरह विकसित होता है और इस प्रक्रिया में गड़बड़ी होने पर जन्मजात हृदय रोग कैसे पैदा हो सकते हैं.

डेहरी से शुरू हुई वैज्ञानिक यात्रा : डॉ. रीना सिंह डेहरी के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर रहे कामेश्वर सिंह की बेटी हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई डेहरी ऑन सोन के सरस्वती विद्या मंदिर और मॉडल स्कूल में हुई. इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में बीएससी ऑनर्स और मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई पूरी की.

बीमारी की जड़ को समझने की कोशिश : रिसर्च की राह में उनका सफर सिर्फ डिग्रियां हासिल करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने उन बीमारियों की जड़ को समझने की कोशिश शुरू की, जिनका असर जिंदगी की शुरुआत में ही दिखाई देता है.

एक सवाल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी : बचपन से विज्ञान में रुचि रखने वाली डॉ. रीना के लिए यह सवाल धीरे-धीरे उनके जीवन का लक्ष्य बन गया. जन्मजात हृदय दोष और जेनेटिक बदलावों के कारण नवजात बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारियों को समझने की इच्छा ने उन्हें रिसर्च की दुनिया में पहुंचाया.

परिवार के दो बच्चों के खोने पर बढ़ी रिसर्च की जिज्ञासा : परिवार में दो बच्चों को खोने के बाद डॉ रीना सिंह के मन में यह सवाल लगातार बना रहा कि आखिर कुछ नवजात बच्चे जन्म के बाद ही गंभीर बीमारियों की चपेट में क्यों आ जाते हैं? क्या विज्ञान कभी इन बीमारियों को रोकने या उनका इलाज करने का रास्ता खोज सकता है?

रोहतास : किसी अपने को खोने का दर्द इंसान को भीतर तक तोड़ देता है, लेकिन कभी-कभी यही दर्द जिंदगी का मकसद भी बन जाता है. बिहार के डेहरी ऑन सोन की बेटी डॉ. रीना सिंह के वैज्ञानिक सफर की शुरुआत भी एक ऐसे ही दर्द और उम्मीद-भरे सवाल से हुई.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सुरक्षित तकनीक सफल हो गई तो होगा इलाज : डॉ रीना समेत अन्य वैज्ञानिकों की कोशिश है कि स्टेम सेल की मदद से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं जैसे सेल तैयार किए जा सकें. अगर ऐसी तकनीक सुरक्षित और प्रभावी साबित होती है, तो भविष्य में टाइप-1 डायबिटीज के इलाज का तरीका बदलने की संभावना बन सकती है.

एक सेल से कई तरह की कोशिकाओं की संभावना : डॉ. रीना स्टेम सेल की क्षमता को समझाते हुए बताती हैं कि विशेष परिस्थितियों में इन कोशिकाओं को अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित किया जा सकता है. इसी क्षमता की वजह से हार्ट, किडनी, लिवर और इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इसके इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है.

अभी भी रास्ते में कई चुनौती : हालांकि यह समझना जरूरी है कि इन संभावनाओं को अभी तैयार और सार्वभौमिक इलाज नहीं माना जा सकता. किसी भी नई स्टेम सेल आधारित चिकित्सा को मरीजों तक पहुंचने से पहले सुरक्षा, प्रभावशीलता और लंबे समय के असर को लेकर कई चरणों के वैज्ञानिक और क्लिनिकल परीक्षण से गुजरना पड़ता है.

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उन बच्चों के लिए उम्मीद जो इंसुलिन पर निर्भर : डॉ. रीना का मानना है कि अगर स्टेम सेल आधारित चिकित्सा सुरक्षित और प्रभावी तरीके से विकसित होती है, तो टाइप-1 डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों के लिए यह बड़ा बदलाव ला सकती है. खासकर वे बच्चे जिन्हें कम उम्र से ही लगातार इंसुलिन और कड़ी निगरानी की जरूरत पड़ती है, उनके जीवन को आसान बनाने की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं.

उनका लक्ष्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जो भविष्य में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं के विकल्प के तौर पर काम कर सके. इसी के साथ हृदय, किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियों में भी स्टेम सेल आधारित चिकित्सा की संभावनाओं को तलाशना उनके व्यापक वैज्ञानिक विजन का हिस्सा है.

ऑस्ट्रेलिया ने पहचानी वैज्ञानिक क्षमता : स्टेम सेल और टाइप-1 डायबिटीज के क्षेत्र में डॉ रीना सिंह के काम को देखते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया में 'राइजिंग स्टार' और 'फ्यूचर लीडर' जैसे सम्मान मिले. इन उपलब्धियों ने उनके अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक करियर को नई पहचान दी. लेकिन विदेश में मिली सफलता के बावजूद उनके मन में अपने देश और खासकर बिहार के लिए काम करने की इच्छा लगातार बनी रही.

अब वहां लौटना है जहां से सफर शुरू हुआ : करीब 18 वर्षों के अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुभव के बाद डॉ. रीना अब भारत लौटकर अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल देश के लिए करना चाहती हैं. उनका मानना है कि विदेश से सीखी तकनीक और रिसर्च का फायदा भारत के मरीजों, युवाओं और वैज्ञानिक संस्थानों तक पहुंचना चाहिए.

'बिहार में रिसर्च का ऐसा माहौल हो जहां प्रतिभा रुके' : डॉ. रीना का सपना सिर्फ अपना शोध आगे बढ़ाना नहीं है. वह बिहार में ऐसा वैज्ञानिक और बायोटेक इकोसिस्टम विकसित होते देखना चाहती हैं, जहां राज्य के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक सीखने, रिसर्च करने और रोजगार पाने के अवसर मिलें.

''बिहार के बच्चों को हर बड़े अवसर के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या विदेश का रुख करने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए. अगर राज्य में बेहतर लैब, प्रशिक्षण, रिसर्च और इंडस्ट्री का माहौल तैयार हो, तो बिहार की प्रतिभा बिहार में रहकर भी दुनिया के लिए काम कर सकती है.''- डॉ रीना सिंह, स्टेम सेल की रिसर्चर एवं वैज्ञानिक

विज्ञान के साथ रोजगार का भी सपना : इसी सोच के साथ डॉ. रीना एक बड़े बायोटेक प्रोजेक्ट की दिशा में काम कर रही हैं. उनका उद्देश्य सिर्फ मेडिकल रिसर्च तक सीमित नहीं है. वह विज्ञान, चिकित्सा और रोजगार- तीनों को एक साथ जोड़ना चाहती हैं, ताकि अत्याधुनिक रिसर्च के साथ बिहार में युवाओं के लिए नए अवसर भी पैदा हों.

पिता की सीख आज भी साथ : डॉ. रीना अपनी सफलता में अपने पिता की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण मानती हैं. विज्ञान से जुड़े शिक्षक रहे पिता से उन्हें बचपन से पढ़ाई, आत्मनिर्भरता और लगातार मेहनत की प्रेरणा मिली. उनका कहना है कि आज वह जो भी हैं, उसमें उनके पिता की सीख की बड़ी भूमिका है.

''आज मैं जो भी अपने पिता की वजह हूं. पिता से हमेशा प्रेरणा मिलती रही है. सफलता का राज है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता है. मेहनत से पीछे मत हटिए लक्ष्य को केंद्रित रखे निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी.''- डॉ रीना सिंह, स्टेम सेल पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक

'मेहनत से पीछे न हटें' : वह युवाओं को संदेश देती हैं कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज आत्मनिर्भरता है. मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और लक्ष्य को हमेशा केंद्र में रखना चाहिए. लगातार प्रयास किया जाए तो सफलता की राह जरूर निकलती है.

अब हजारों जिंदगियों की उम्मीद : डॉ. रीना सिंह की कहानी में सबसे खास बात यह है कि उनके शोध की शुरुआत किसी किताब के सवाल से नहीं, बल्कि निजी जीवन के एक गहरे दर्द से हुई. परिवार में दो बच्चों को खोने का दुख उनके भीतर एक ऐसा सवाल छोड़ गया, जिसका जवाब तलाशते-तलाशते वह दुनिया की अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक पहुंचीं.

देश के लिए काम कर रहीं डॉ रीना : करीब 18 वर्षों की इस यात्रा में उन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च की, जन्मजात हृदय रोगों को समझने की कोशिश की, स्टेम सेल और टाइप-1 डायबिटीज पर काम किया और अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की. डॉ रीना सिंह अपने उसी अनुभव को अपने देश और बिहार के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं. उनका मानना है कि अगर रिसर्च के जरिए किसी एक बच्चे की जिंदगी बचाने की संभावना पैदा होती है, तो इससे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि कोई नहीं हो सकती.

क्या होती है स्टेम सेल? : हमारे शरीर में मौजूद स्टेम सेल्स ऐसी बुनियादी और बहुमुखी कोशिकाएं होती हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी भी अन्य रूप में ढल सकती हैं. चाहे वह दिमाग की कोशिकाएं हों, मांसपेशियां हों, हड्डियां हों या फिर खून- ये किसी भी विशिष्ट सेल का स्थान ले सकती हैं. इनमें तेजी से नए सेल बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे ये शरीर के बीमार या टूटे-फूट चुके टिश्शू या उतकों को ठीक करने और उन्हें दोबारा नया बनाने का काम करती हैं.

क्या है कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट? : कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट दिल की एक बनावट से जुड़ी समस्या है, जो जन्म से ही होती है. ये डिफेक्ट तब होते हैं जब प्रेग्नेंसी के पहले दो महीनों में दिल सही तरीके से नहीं बनता है. ये मामूली समस्याओं से लेकर जिनके इलाज की जरूरत नहीं होती, ऐसी मुश्किल स्थितियों तक हो सकती हैं जिनके लिए सर्जरी की जरूरत होती है.

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